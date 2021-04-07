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Всё тлен: какими были остановки в Новосибирске и во что они превратились — 17 примеров с улиц города

Остановки с колоннами, советский авангард, полезные ларьки и продукция тюрем. Показываем, что еще есть в нашей коллекции

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Вид остановочных павильонов в Новосибирске сильно изменился со временем

Вид остановочных павильонов в Новосибирске сильно изменился со временем

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На улицах Новосибирска нашлись страшные и разрушенные остановки

Есть вещи, взглянув на которые можно сразу многое понять. И о состоянии экономики, и о качестве управления, и вообще об уровне живущих в городе людей. Остановки общественного транспорта — яркий тому пример. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал коллекцию фотографий остановочных павильонов разных типов и форм, которые сохранились на улицах Новосибирска. История их изменений (а точнее деградации) довольно удручающа. Впрочем, смотрите сами.

Остановочный павильон у метро Октябрьская

Остановочный павильон у метро Октябрьская

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В начале весны разразился маленький остановочный скандал. Сразу несколько общественников, депутатов и просто неравнодушных и внимательных горожан выразили свое, скажем так, удивление новому остановочному павильону, появившемуся у станции метро «Октябрьская» (фото выше).

Конструкция из оцинкованного железа, возможно, была бы уместна где-нибудь в далеком райцентре или в поле, где автобус останавливается несколько раз в сутки, а то и в неделю. Сделали этот павильон, кстати, заключенные нижнетагильской ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области.

Остановочный павильон на проспекте Димитрова

Остановочный павильон на проспекте Димитрова

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В каталогах компаний, занимающихся изготовлением остановочных павильонов, этот тип так и называется «межгородской». В мэрии тогда объяснили нелепую форму павильона тем, что это временное сооружение. Что, конечно, вызывает вопрос: а бывают ли чиновники мэрии в городе? Потому что подобные остановки класса ультра-эконом стоят по всему Новосибирску уже давно, некоторые даже успели прийти в негодность.

Остановочный павильон на площади Сибиряков-Гвардейцев

Остановочный павильон на площади Сибиряков-Гвардейцев

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Пожалуй, самая старая сохранившаяся остановка находится на площади Сибиряков-Гвардейцев. Строго говоря, это просто остановочный павильон, часть арки, ведущей в парк перед проходной завода «Тяжстанкогидропресс». Лавочки здесь сохранились не везде, да и там, где они еще есть, сейчас без крайней нужды садиться не хочется. А когда-то, наверное, было красиво.

Заброшенный остановочный павильон на улице Мира

Заброшенный остановочный павильон на улице Мира

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Советские остановочные павильоны — вообще отдельное направление архитектуры. Это несколько легкомысленное сооружение. Требования к нему предъявлялись не такие строгие, как к какому-нибудь дворцу культуры или жилому дому, поэтому архитекторы порой имели возможность дать волю своей фантазии. И до сих пор по всей стране можно найти эти старые советские остановки.

Одна из них стоит на улице Мира в Новосибирске. Внутри сохранились популярные в те времена мозаики, да и само сооружение построено с размахом. Однако любую постройку нужно хотя бы время от времени ремонтировать. Здесь с этим решили не заморачиваться, а просто бросили старую остановку и поставили тут же по соседству новую — в стиле «фруктовый ларек».

Остановочный павильон на проспекте Строителей в Академгородке

Остановочный павильон на проспекте Строителей в Академгородке

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Павильон на остановке «Проспект Строителей» в Академгородке попроще формой, но сохранился куда лучше. А главное, он до сих пор при деле: позволяет укрыться от дождя и солнца. Или просто перевести дух на лавочке — они здесь, кстати, целые и в нормальном состоянии. Везде бы так.

Заброшенный остановочный павильон у старого моста через реку Тула

Заброшенный остановочный павильон у старого моста через реку Тула

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Были в советские времена и массовые модели. Одна из них чудом сохранилась рядом со старым мостом через Тулу. Эта несложная и практичная конструкция имела свою эстетику и была весьма вандалоустойчива. Нужно было постараться, чтобы ее повредить. Детали для такой остановки мог производить любой завод железобетонных изделий, так что ничего не нужно было везти издалека.

Старый остановочный павильон на Вертковской (фото 2009 года)

Старый остановочный павильон на Вертковской (фото 2009 года)

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В 90-е новых автобусных остановок почти не ставили — «донашивали» старое. Новые павильоны начали появляться после того, как предприниматели договорились с городскими властями о взаимовыгодном сотрудничестве. Частная компания делала остановку за свой счет, но встраивала в нее киоск с пивом, сигаретами, шоколадом и прочими товарами импульсного спроса. Дополнительным бонусом в этой схеме было то, что владельцы киосков еще и худо-бедно заботились о состоянии павильона.

Остановочный павильон на Советской

Остановочный павильон на Советской

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Схема эта работала до тех пор, пока на федеральном уровне не запретили продавать в киосках пиво и сигареты — их основной источник дохода. Многие точки тогда просто закрылись, а самое главное, с рынка ушли небольшие сети, которые управляли этими точками и были заинтересованы в том, чтобы держать марку. Одиночные же новые арендаторы, как правило, остановочными павильонами попросту не занимаются.

Остановочный павильон на Ватутина

Остановочный павильон на Ватутина

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После массового вымирания киосков появилась новая разновидность остановочных павильонов. Они были еще проще и дешевле, но имели хотя бы какую-то видимость «дизайна». То есть людям, которые их ставили, не было совсем уж безразлично, как эти павильоны будут выглядеть.

Остановочный павильон у торгового центра «Мега»

Остановочный павильон у торгового центра «Мега»

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Тем временем в нише павильоностроения появились новые участники — крупные торгово-развлекательные комплексы. Став центром притяжения горожан, они стали и местом остановок общественного транспорта. А где остановка, там и павильон. Больше всех таких павильонов у «Меги» (целых три). Тот, что установлен на парковке, выглядит немного странно. Здесь одна стильная лавочка в центре, на которой уместятся всего человека три. Зато много места для тех, кто захочет укрыться от дождя хотя бы стоя.

Остановочный павильон рядом с «Мегой»

Остановочный павильон рядом с «Мегой»

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А вот павильон на основной остановке «Меги» — маленький дизайнерский шедевр. Эта остановка несколько раз перестраивалась, и в нынешнем виде отличается от всего, что можно встретить в городе. Внутри даже предусмотрены гнезда для электророзеток, но воспользоваться ими пока нельзя.

Остановочный павильон у ТРЦ «Эдем»

Остановочный павильон у ТРЦ «Эдем»

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Не у всех, конечно, есть возможность нанимать модных дизайнеров, но если сердце требует красоты, то ее можно организовать за скромный бюджет. У ТРЦ «Эдем» остановки сделаны в виде красного яблока. Выглядит этот павильон так, как будто его притащили сюда с площадки детского сада, но он точно оживляет пейзаж.

Остановочный павильон на Сибиряков-Гвардейцев

Остановочный павильон на Сибиряков-Гвардейцев

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Вид остановочных павильонов, установленных городом, продолжал упрощаться. В сооружении на площади Сибиряков-Гвардейцев еще можно разглядеть какие-то следы архитектурного решения, но вообще-то это уже просто сваренная из гофрированного железа коробка. Местные жители внесли посильный вклад в доработку ее внешнего вида — сейчас остановка покрыта пятнами бумажных объявлений и вмятинами от ударов.

Остановочный павильон на проспекте Карла Маркса

Остановочный павильон на проспекте Карла Маркса

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Новосибирцы вообще проявляют недюжинную активность по доработке павильонов под свои вкусы и нужды. На остановке «Метро "Студенческая"», например, павильон превратили в набор эффектных рамок, стен здесь давно нет. Зато можно делать эффектные фото.

Остановочный павильон на Октябрьской магистрали

Остановочный павильон на Октябрьской магистрали

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По легенде, когда Александр Македонский спросил у мудреца Диогена об исполнении каких-нибудь его желаний, тот ответил: «Не загораживай мне солнце». Вот и в павильоне на Октябрьской магистрали какие-то стихийные «диогены» смогли демонтировать крышу. Теперь там максимально светло. Но, правда, в дождливую погоду еще и мокро.

А как вам такое дизайнерское решение?

А как вам такое дизайнерское решение?

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Нельзя сказать, что в городе нет прилично выглядящих современных остановок общественного транспорта. Несколько таких павильонов установлено на Красном проспекте в промежутке между мэрией и областным правительством. Они довольно простые, но выглядят на общем фоне всё равно вызывающе. Вот горожане и стараются как-то привести их в соответствие с городскими негласными нормами и традициями.

Остановочный павильон на площади Маркса

Остановочный павильон на площади Маркса

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Теперь в остановочной моде правит утилитарный минимализм. Примерно такие конструкции сооружают торговцы овощами и фруктами — палатка окупается за сезон, так что не жалко, если на будущий год придется делать новую. Возможно, именно в этом и заключается причина воцарившегося в городе остановочного минимализма. Ведь если сделать сразу хорошо, то не на что будет через пару-тройку лет проводить новые тендеры и не с кем заключать новые контракты.

Остановка «Аренула — Министерство Юстиции» (Arenula — Ministero Grazia E Giustizia) в Риме

Остановка «Аренула — Министерство Юстиции» (Arenula — Ministero Grazia E Giustizia) в Риме

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Если в бюджете нет средств на установку прилично выглядящих остановочных павильонов, то, может быть, имеет смысл воспользоваться международным опытом. Довольно часто остановки общественного транспорта обозначены лишь соответствующим знаком и разметкой на дороге. Конечно, в этом случае от дождя пассажиров спасет только взятый с собой зонт. Но городские улицы будут избавлены от купленных подешевле уродцев.

Если вы интересуетесь тем, как меняется облик города, то вам понравится наш тест — в нём нужно угадать, где в Новосибирске сделаны эти старые фото.

А о проблеме остановочных комплексов и о том, почему они такие ужасные, в рубрике «Мнения» рассуждает создатель «умных» остановок Анатолий Бакшаев. Он рассказал, почему сорвался контракт на 250 новых комплексов. Читайте его колонку (и комментируйте).

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остановкиразрухаобщественный транспорт
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