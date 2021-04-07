Всё тлен: какими были остановки в Новосибирске и во что они превратились — 17 примеров с улиц города

Советские остановочные павильоны — вообще отдельное направление архитектуры. Это несколько легкомысленное сооружение. Требования к нему предъявлялись не такие строгие, как к какому-нибудь дворцу культуры или жилому дому, поэтому архитекторы порой имели возможность дать волю своей фантазии. И до сих пор по всей стране можно найти эти старые советские остановки.

Одна из них стоит на улице Мира в Новосибирске. Внутри сохранились популярные в те времена мозаики, да и само сооружение построено с размахом. Однако любую постройку нужно хотя бы время от времени ремонтировать. Здесь с этим решили не заморачиваться, а просто бросили старую остановку и поставили тут же по соседству новую — в стиле «фруктовый ларек».