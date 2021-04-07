Всё тлен: какими были остановки в Новосибирске и во что они превратились — 17 примеров с улиц города

На улицах Новосибирска нашлись страшные и разрушенные остановки
Есть вещи, взглянув на которые можно сразу многое понять. И о состоянии экономики, и о качестве управления, и вообще об уровне живущих в городе людей. Остановки общественного транспорта — яркий тому пример. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал коллекцию фотографий остановочных павильонов разных типов и форм, которые сохранились на улицах Новосибирска. История их изменений (а точнее деградации) довольно удручающа. Впрочем, смотрите сами.
В начале весны разразился маленький остановочный скандал. Сразу несколько общественников, депутатов и просто неравнодушных и внимательных горожан выразили свое, скажем так, удивление новому остановочному павильону, появившемуся у станции метро «Октябрьская» (фото выше).
Конструкция из оцинкованного железа, возможно, была бы уместна где-нибудь в далеком райцентре или в поле, где автобус останавливается несколько раз в сутки, а то и в неделю. Сделали этот павильон, кстати, заключенные нижнетагильской
В каталогах компаний, занимающихся изготовлением остановочных павильонов, этот тип так и называется «межгородской». В мэрии тогда объяснили нелепую форму павильона тем, что это временное сооружение. Что, конечно, вызывает вопрос: а бывают ли чиновники мэрии в городе? Потому что подобные остановки класса ультра-эконом стоят по всему Новосибирску уже давно, некоторые даже успели прийти в негодность.
Пожалуй, самая старая сохранившаяся остановка находится на площади Сибиряков-Гвардейцев. Строго говоря, это просто остановочный павильон, часть арки, ведущей в парк перед проходной завода «Тяжстанкогидропресс». Лавочки здесь сохранились не везде, да и там, где они еще есть, сейчас без крайней нужды садиться не хочется. А когда-то, наверное, было красиво.
Советские остановочные павильоны — вообще отдельное направление архитектуры. Это несколько легкомысленное сооружение. Требования к нему предъявлялись не такие строгие, как к какому-нибудь дворцу культуры или жилому дому, поэтому архитекторы порой имели возможность дать волю своей фантазии. И до сих пор по всей стране можно найти эти старые советские остановки.
Одна из них стоит на улице Мира в Новосибирске. Внутри сохранились популярные в те времена мозаики, да и само сооружение построено с размахом. Однако любую постройку нужно хотя бы время от времени ремонтировать. Здесь с этим решили не заморачиваться, а просто бросили старую остановку и поставили тут же по соседству новую — в стиле «фруктовый ларек».
Павильон на остановке «Проспект Строителей» в Академгородке попроще формой, но сохранился куда лучше. А главное, он до сих пор при деле: позволяет укрыться от дождя и солнца. Или просто перевести дух на лавочке — они здесь, кстати, целые и в нормальном состоянии. Везде бы так.
Были в советские времена и массовые модели. Одна из них чудом сохранилась рядом со старым мостом через Тулу. Эта несложная и практичная конструкция имела свою эстетику и была весьма вандалоустойчива. Нужно было постараться, чтобы ее повредить. Детали для такой остановки мог производить любой завод железобетонных изделий, так что ничего не нужно было везти издалека.
В 90-е новых автобусных остановок почти не ставили — «донашивали» старое. Новые павильоны начали появляться после того, как предприниматели договорились с городскими властями о взаимовыгодном сотрудничестве. Частная компания делала остановку за свой счет, но встраивала в нее киоск с пивом, сигаретами, шоколадом и прочими товарами импульсного спроса. Дополнительным бонусом в этой схеме было то, что владельцы киосков еще и худо-бедно заботились о состоянии павильона.
Схема эта работала до тех пор, пока на федеральном уровне не запретили продавать в киосках пиво и сигареты — их основной источник дохода. Многие точки тогда просто закрылись, а самое главное, с рынка ушли небольшие сети, которые управляли этими точками и были заинтересованы в том, чтобы держать марку. Одиночные же новые арендаторы, как правило, остановочными павильонами попросту не занимаются.
После массового вымирания киосков появилась новая разновидность остановочных павильонов. Они были еще проще и дешевле, но имели хотя бы какую-то видимость «дизайна». То есть людям, которые их ставили, не было совсем уж безразлично, как эти павильоны будут выглядеть.
Тем временем в нише павильоностроения появились новые участники — крупные торгово-развлекательные комплексы. Став центром притяжения горожан, они стали и местом остановок общественного транспорта. А где остановка, там и павильон. Больше всех таких павильонов у «Меги» (целых три). Тот, что установлен на парковке, выглядит немного странно. Здесь одна стильная лавочка в центре, на которой уместятся всего человека три. Зато много места для тех, кто захочет укрыться от дождя хотя бы стоя.
А вот павильон на основной остановке «Меги» — маленький дизайнерский шедевр. Эта остановка несколько раз перестраивалась, и в нынешнем виде отличается от всего, что можно встретить в городе. Внутри даже предусмотрены гнезда для электророзеток, но воспользоваться ими пока нельзя.
Не у всех, конечно, есть возможность нанимать модных дизайнеров, но если сердце требует красоты, то ее можно организовать за скромный бюджет. У ТРЦ «Эдем» остановки сделаны в виде красного яблока. Выглядит этот павильон так, как будто его притащили сюда с площадки детского сада, но он точно оживляет пейзаж.
Вид остановочных павильонов, установленных городом, продолжал упрощаться. В сооружении на площади Сибиряков-Гвардейцев еще можно разглядеть какие-то следы архитектурного решения, но вообще-то это уже просто сваренная из гофрированного железа коробка. Местные жители внесли посильный вклад в доработку ее внешнего
Новосибирцы вообще проявляют недюжинную активность по доработке павильонов под свои вкусы и нужды. На остановке «Метро "Студенческая"», например, павильон превратили в набор эффектных рамок, стен здесь давно нет. Зато можно делать эффектные фото.
По легенде, когда Александр Македонский спросил у мудреца Диогена об исполнении каких-нибудь его желаний, тот ответил: «Не загораживай мне солнце». Вот и в павильоне на Октябрьской магистрали какие-то стихийные «диогены» смогли демонтировать крышу. Теперь там максимально светло. Но, правда, в дождливую погоду еще и мокро.
Нельзя сказать, что в городе нет прилично выглядящих современных остановок общественного транспорта. Несколько таких павильонов установлено на Красном проспекте в промежутке между мэрией и областным правительством. Они довольно простые, но выглядят на общем фоне всё равно вызывающе. Вот горожане и стараются как-то привести их в соответствие с городскими негласными нормами и традициями.
Теперь в остановочной моде правит утилитарный минимализм. Примерно такие конструкции сооружают торговцы овощами и фруктами — палатка окупается за сезон, так что не жалко, если на будущий год придется делать новую. Возможно, именно в этом и заключается причина воцарившегося в городе остановочного минимализма. Ведь если сделать сразу хорошо, то не на что будет через пару-тройку лет проводить новые тендеры и не с кем заключать новые контракты.
Если в бюджете нет средств на установку прилично выглядящих остановочных павильонов, то, может быть, имеет смысл воспользоваться международным опытом. Довольно часто остановки общественного транспорта обозначены лишь соответствующим знаком и разметкой на дороге. Конечно, в этом случае от дождя пассажиров спасет только взятый с собой зонт. Но городские улицы будут избавлены от купленных подешевле уродцев.
Если вы интересуетесь тем, как меняется облик города, то вам понравится наш
А о проблеме остановочных комплексов и о том, почему они такие ужасные, в рубрике «Мнения» рассуждает создатель «умных» остановок Анатолий Бакшаев. Он рассказал, почему сорвался контракт на 250 новых комплексов. Читайте его колонку (и комментируйте).