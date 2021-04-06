Почему в Новосибирске ужасные остановки и как сорвался контракт на 250 новых комплексов

К сожалению, в нашем городе «по уму» у наших чиновников эти вопросы не решаются. Очевидно поэтому умными остановками Новосибирску не суждено разжиться.



Я помню, как в 2016 году на выставке ВДНХ Новосибирска к нашему экспонату — умной остановке — подошел сам Анатолий Локоть и спросил, а сколько же стоит такая остановка? На что получил ответ, что ее стоимость определяется сроком предполагаемой эксплуатации, применяемыми материалами, составом и качеством покрытий, ее функциональным составом и стоимостью ее обслуживания. Но, судя по его реакции и ответу — «дорого», он так и не принял инновационную разработку всерьез. Вопросы транспортной доступности он не стал связывать с вопросами совершенствования транспортной инфраструктуры. Он уверенно заявил: «Денег на остановки нет!»

