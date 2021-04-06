Почему в Новосибирске ужасные остановки и как сорвался контракт на 250 новых комплексов

Новосибирские остановки остались без частного инвестора
В Новосибирске провалилась идея строительства умных остановок общественного транспорта по концессии — то есть с участием частных инвесторов.
Анатолий Бакшаев промышленный дизайнер по образованию,
Если оглянуться на прошедшую пятилетку, то можно констатировать, что эволюция, случившаяся в сознании граждан и чиновников, дала свои первые осязаемые результаты. Лучше всего с задачей комплексной модернизации транспортных артерий и внедрения умных остановок в стране справилась Москва. Как минимум два человека из городской власти всерьез отнеслись к решению проблем транспортных пробок. Это Максим Ликсутов и Сергей Собянин. Им и городу удалось освободить столицу от лотошной и киосочной торговли, а на место снесенных киосков и павильончиков установить современные остановочные навесы, выполненные в едином современном стиле. Сухой расчет и хозяйский подход уже сегодня дает зримые результаты: Москва преобразилась, похорошела, стала еще более привлекательна для жизни и бизнеса. Деньги, однажды умно вложенные в благоустройство, начали возвращаться в казну.
К сожалению, в нашем городе «по уму» у наших чиновников эти вопросы не решаются. Очевидно поэтому умными остановками Новосибирску не суждено разжиться.
Я помню, как в 2016 году на выставке ВДНХ Новосибирска к нашему экспонату — умной остановке — подошел сам Анатолий Локоть и спросил, а сколько же стоит такая остановка? На что получил ответ, что ее стоимость определяется сроком предполагаемой эксплуатации, применяемыми материалами, составом и качеством покрытий, ее функциональным составом и стоимостью ее обслуживания. Но, судя по его реакции и ответу — «дорого», он так и не принял инновационную разработку всерьез. Вопросы транспортной доступности он не стал связывать с вопросами совершенствования транспортной инфраструктуры. Он уверенно заявил: «Денег на остановки нет!»
Такая реакция — наша большая печаль: в 2016 году мэр не осознал, что это критично для нашего города. Новосибирск занимает третье место в стране по своей площади, его магистрали и улочки достались нам еще с советских времен, не рассчитанных на американские масштабы машин. Очевидно, что решение этой проблемы наш мэр просто прозевал. Делая ставку на частно-государственное партнерство, он надеялся повторить опыт своих предшественников, которые за деньги коммерсантов практически
В Москве всё сделали цивилизованно. Они не стали надеяться на манну небесную от неуправляемых коммерсантов, а просто взяли и вычистили улицы от киоскеров и стали устанавливать за бюджетные деньги нормальные остановочные павильоны.
Для начала они объявили конкурс на разработку дизайна остановок. Победитель получил свой гонорар и передал мэрии материалы с детально проработанными узлами и всем набором конструкторской документации.
Все, кто способен был воспроизвести без нарушения полученные требования, вышли на аукцион. Результат превзошел все ожидания, проблема исчезла — Москва расцвела и вычистилась!
К сожалению, у нас все процессы во власти проходят дольше. Но предприимчивые киоскеры консолидировались и встали на защиту своей кормовой территории. История ее становления уходит в далекие
Идея коммерсантам и районным архитекторам понравилась и была принята во всех районах города. Киоскеры, получая по
Сегодня продажа сигарет в киосках запрещена, но они нашли выход из положения, установив в киосках еще одну дверь для покупателей, получили маленький, но павильон! В итоге вместо повышенного сервиса — еще одна уродливая форма торговли. И город принял эти правила торговли, дизайн комплексов, разработанных компанией «Дизфор», понравился и стал типовым. Всех всё устраивало: торговцев — успешный бизнес, город — отсутствие бюджетных затрат. В итоге Новосибирск на более чем
По данным мэрии, в Новосибирске более
Пользуясь типовым для города дизайном, в процесс строительства остановок и остановочных комплексов включились все, кто умел держать в руках болгарку и сварочный электрод. Для того чтобы быть заметным в городе, на остановках стали появляться желтые и ярко-красные павильоны с кричащей рекламой.
Вольно или невольно мы, как авторы проекта, перестали влиять на дизайн своих остановок и комплексов. Пираты вместе с коммерсантами почувствовали полную свободу.
Сейчас во многих городах происходит трансформация в понимании качества транспортной инфраструктуры, предпочтение отдают функциональному составу необходимого для города. Тема остановок с торговыми киосками постепенно уходит в прошлое. Мы, как специализированная компания, производящая остановки, эту тенденцию остро чувствуем. В последние годы мы в своей работе делаем ставку на умные и теплые остановочные павильоны. Наши теплые и умные остановки ждут во многих городах России и странах СНГ.
Компания «Дизфор» несколько десятилетий производит и продает по всей стране остановочные павильоны и комплексы, которые за это время превратились из простых навесов в технически сложные изделия. Помимо умной «начинки», остановки компании одними из первых в стране стали оснащаться системами климат-контроля. В 2014 году первая теплая остановка была поставлена из Новосибирска в Москву. С этого момента, после бурной реакции в СМИ, компания «Дизфор» фактически запустила эволюционный процесс по созданию в стране умных остановок. Ими заинтересовались и стали приобретать такие города, как Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Магадан, Салехард, Южно-Сахалинск, Владивосток, Томск, Казань, Нижнекамск. Их также можно встретить в столице Ингушетии, в городе Магас, и в Республике Крым. Автомобильная трасса «Таврида» не обошлась без остановок из Новосибирска. Практически 100 остановочных павильонов компании «Дизфор» стали ее составной частью.
Первые остановки на Красном проспекте новой серии мы поставили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» — дорожники посмотрели на нашу остановку для «Ауры», им понравилось. На остановках «Кинотеатр имени Маяковского» и «Союззолото», что мы установили на Красном проспекте, кроме того, что просили дорожники, мы встроили систему освещения и подсветки, проложили кабель для видеокамер, установили модульные каркасы под умную электронику. Неоднократно обращались к руководителям мэрии с просьбой обеспечить их подключение. Но увы, некому в городе заниматься этой проблемой — реакции ноль. Сейчас, спустя год с небольшим, смотреть на эти остановки без горечи нельзя. Они повторяют печальный опыт 100 остановок, что мы ставили в городе в 2007 году. Последние покалеченные и неухоженные остановки доживают свою жизнь на улице Станционной.
Жаль, что до сих пор в нашем городе нет клининговой службы, в обязанности которой входила бы забота по поддержанию в чистом виде остановок и их уборка. Остановки, что мы ставили на Красном проспекте, всю зиму простояли под огромными снежными шапками. Никто из мэрии на это обстоятельство не обратил внимания, хотя в паспорте на эти остановки прописана допустимая высота снега на крыше — не более
Пытаясь найти ответ на вопрос об отсутствии желающих взять в концессию 250 остановок в Новосибирске, можно предположить, что кандидаты, имеющие 300 с лишним миллионов рублей для их изготовления, установки и обслуживания, очень прагматичные люди, и они наверняка знают, куда еще можно вложить эти немаленькие деньги, без лишних хлопот и канители.
Очевидно, что на принятие решения о неучастии в этой концессии сыграла общая экономическая ситуация, связанная с коронавирусом. Люди не видят особого смыла в рекламе на остановках, на которой мог бы заработать будущий концессионер.
Поэтому здравомыслящие коммерсанты понимают, что это авантюра, а миллионы выбрасывать на ветер и бодаться с прежними киоскерами у них нет желания. И потом, это же надо всё поддерживать в хорошем состоянии — каждый день объезжать город, чистить, убирать наклейки. Очень хлопотная затея, да еще связанная с внедрением новых организационных и управленческих систем на общественном транспорте.
По сути, в этом, наверное, и кроется основная проблема с концессией. Чиновники думают, что эта палочка-выручалочка, подарившая им
В итоге концессия сама по себе — это утопия чистой воды. Не нужна нам концессия. Интересы чиновников и коммерсантов в принципе никогда не пересекаются. Они антагонистичны. То, что хорошо для чиновника, то плохо для коммерсанта!
Парадигмы развития современного мегаполиса изменились — надо наводить порядок. К сожалению, никто в мэрии всерьез не просчитывал большую экономику от внедрения качественно работающего общественного транспорта и его инфраструктуры, комфортного и красивого города, его туристической и инвестиционной привлекательности, удобства жизни в крупном сибирском городе.
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Летом 2012 года в Новосибирске появилась первая умная остановка. Она показывала температуру воздуха, текущую дату и время возле Экспоцентра и была оснащена видеокамерами.
В ноябре 2013 года началась война киоскеров против мэрии — бизнесмены начали увозить к себе на дачи остановки, отомстив за запрет на торговлю алкоголем.
В апреле 2017 года полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло удивился тому, что придуманные в Новосибирске умные остановки с подогревом и
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