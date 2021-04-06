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Анатолий Бакшаев

Гендиректор компании «Дизфор»
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Анатолий Бакшаев

Гендиректор компании «Дизфор»

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Почему в Новосибирске ужасные остановки и как сорвался контракт на 250 новых комплексов

Создатель умных остановок Анатолий Бакшаев объяснил, почему власти не должны отдавать их коммерсантам

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Остановкам возле кинотеатра Маяковского чуть больше года, но они превратились в печальное зрелище — карты разрисованы, а стекло разбито. И это центр Новосибирска, что уж говорить об окраинах

Остановкам возле кинотеатра Маяковского чуть больше года, но они превратились в печальное зрелище — карты разрисованы, а стекло разбито. И это центр Новосибирска, что уж говорить об окраинах

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Новосибирские остановки остались без частного инвестора

В Новосибирске провалилась идея строительства умных остановок общественного транспорта по концессии — то есть с участием частных инвесторов. 25 марта не состоялся объявленный мэрией конкурс, потому что никто не заявился на торги. 250 новых остановок хотели построить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Мэрия планировала заключить концессионное соглашение на 15 лет с ежеквартальной оплатой 174 тысячи рублей. Чиновники желали оснастить остановки камерами видеонаблюдения и системой оперативной связи, 56 из них должны были совместить с торговыми павильонами. Из-за того что конкурс снова сорвался, в мэрии решили доработать условия концессии, чтобы она стала привлекательной для бизнеса. Вот только у экспертов желание отдать остановки общественного транспорта в частные руки вызывает скепсис. Почему — в колонке гендиректора компании «Дизфор» Анатолия Бакшаева.

Анатолий Бакшаев промышленный дизайнер по образованию, 25 лет назад создал компанию «Дизфор» по проектированию и производству «городской мебели», к числу которой относятся остановочные комплексы и павильоны. Он член Союза дизайнеров России, участник и один из инициаторов создания Художественного совета Новосибирска.

Если оглянуться на прошедшую пятилетку, то можно констатировать, что эволюция, случившаяся в сознании граждан и чиновников, дала свои первые осязаемые результаты. Лучше всего с задачей комплексной модернизации транспортных артерий и внедрения умных остановок в стране справилась Москва. Как минимум два человека из городской власти всерьез отнеслись к решению проблем транспортных пробок. Это Максим Ликсутов и Сергей Собянин. Им и городу удалось освободить столицу от лотошной и киосочной торговли, а на место снесенных киосков и павильончиков установить современные остановочные навесы, выполненные в едином современном стиле. Сухой расчет и хозяйский подход уже сегодня дает зримые результаты: Москва преобразилась, похорошела, стала еще более привлекательна для жизни и бизнеса. Деньги, однажды умно вложенные в благоустройство, начали возвращаться в казну.

К сожалению, в нашем городе «по уму» у наших чиновников эти вопросы не решаются. Очевидно поэтому умными остановками Новосибирску не суждено разжиться.

Я помню, как в 2016 году на выставке ВДНХ Новосибирска к нашему экспонату — умной остановке — подошел сам Анатолий Локоть и спросил, а сколько же стоит такая остановка? На что получил ответ, что ее стоимость определяется сроком предполагаемой эксплуатации, применяемыми материалами, составом и качеством покрытий, ее функциональным составом и стоимостью ее обслуживания. Но, судя по его реакции и ответу — «дорого», он так и не принял инновационную разработку всерьез. Вопросы транспортной доступности он не стал связывать с вопросами совершенствования транспортной инфраструктуры. Он уверенно заявил: «Денег на остановки нет!»

Такая реакция — наша большая печаль: в 2016 году мэр не осознал, что это критично для нашего города. Новосибирск занимает третье место в стране по своей площади, его магистрали и улочки достались нам еще с советских времен, не рассчитанных на американские масштабы машин. Очевидно, что решение этой проблемы наш мэр просто прозевал. Делая ставку на частно-государственное партнерство, он надеялся повторить опыт своих предшественников, которые за деньги коммерсантов практически 25 лет ставили на остановках свои киоски с остановочными павильонами. Тем самым они серьезно разгружали бюджет города и средства, запланированные на совершенствование остановок и уход за ними.

Первая умная остановка в Новосибирске появилась в 2012 году возле Экспоцентра. Здесь было видеонаблюдение и работало электронное табло

Первая умная остановка в Новосибирске появилась в 2012 году возле Экспоцентра. Здесь было видеонаблюдение и работало электронное табло

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В Москве всё сделали цивилизованно. Они не стали надеяться на манну небесную от неуправляемых коммерсантов, а просто взяли и вычистили улицы от киоскеров и стали устанавливать за бюджетные деньги нормальные остановочные павильоны.

Для начала они объявили конкурс на разработку дизайна остановок. Победитель получил свой гонорар и передал мэрии материалы с детально проработанными узлами и всем набором конструкторской документации.

Все, кто способен был воспроизвести без нарушения полученные требования, вышли на аукцион. Результат превзошел все ожидания, проблема исчезла — Москва расцвела и вычистилась!

К сожалению, у нас все процессы во власти проходят дольше. Но предприимчивые киоскеры консолидировались и встали на защиту своей кормовой территории. История ее становления уходит в далекие 90-е, когда после масштабного запрета ларьков и их поголовного уничтожения они начали искать способ сохранить доходный бизнес. В 1996 году к нам в компанию обратилась предпринимательница, пожелавшая разместить на улице Карла Маркса шесть киосков, вписанных в единый архитектурный ансамбль с отдельно стоящими остановочными навесами. Мы нашли такое решение, появилась первая серия остановочных комплексов, получивших название «Кристалл». Это были небольшие стеклянные симпатичные киоски.

Идея коммерсантам и районным архитекторам понравилась и была принята во всех районах города. Киоскеры, получая по 30–50 тысяч рублей выручки в день, серьезно поднялись на табаке и пиве, окупали свои строения очень быстро. Полтора миллиона в месяц оборота — очень прибыльный бизнес! Они быстро набирали вес, расширяя свой бизнес и переходя из розницы в опт и другие сферы.

Сегодня продажа сигарет в киосках запрещена, но они нашли выход из положения, установив в киосках еще одну дверь для покупателей, получили маленький, но павильон! В итоге вместо повышенного сервиса — еще одна уродливая форма торговли. И город принял эти правила торговли, дизайн комплексов, разработанных компанией «Дизфор», понравился и стал типовым. Всех всё устраивало: торговцев — успешный бизнес, город — отсутствие бюджетных затрат. В итоге Новосибирск на более чем 20 лет освободил себя от этого обременения. Коммерсанты вошли во вкус и не хотят с этими местами расставаться.

По данным мэрии, в Новосибирске более 2 тысяч остановок с обеих сторон улиц.

Пользуясь типовым для города дизайном, в процесс строительства остановок и остановочных комплексов включились все, кто умел держать в руках болгарку и сварочный электрод. Для того чтобы быть заметным в городе, на остановках стали появляться желтые и ярко-красные павильоны с кричащей рекламой.

Вольно или невольно мы, как авторы проекта, перестали влиять на дизайн своих остановок и комплексов. Пираты вместе с коммерсантами почувствовали полную свободу.

Сейчас во многих городах происходит трансформация в понимании качества транспортной инфраструктуры, предпочтение отдают функциональному составу необходимого для города. Тема остановок с торговыми киосками постепенно уходит в прошлое. Мы, как специализированная компания, производящая остановки, эту тенденцию остро чувствуем. В последние годы мы в своей работе делаем ставку на умные и теплые остановочные павильоны. Наши теплые и умные остановки ждут во многих городах России и странах СНГ.

Компания «Дизфор» несколько десятилетий производит и продает по всей стране остановочные павильоны и комплексы, которые за это время превратились из простых навесов в технически сложные изделия. Помимо умной «начинки», остановки компании одними из первых в стране стали оснащаться системами климат-контроля. В 2014 году первая теплая остановка была поставлена из Новосибирска в Москву. С этого момента, после бурной реакции в СМИ, компания «Дизфор» фактически запустила эволюционный процесс по созданию в стране умных остановок. Ими заинтересовались и стали приобретать такие города, как Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Магадан, Салехард, Южно-Сахалинск, Владивосток, Томск, Казань, Нижнекамск. Их также можно встретить в столице Ингушетии, в городе Магас, и в Республике Крым. Автомобильная трасса «Таврида» не обошлась без остановок из Новосибирска. Практически 100 остановочных павильонов компании «Дизфор» стали ее составной частью.

Первые остановки на Красном проспекте новой серии мы поставили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» — дорожники посмотрели на нашу остановку для «Ауры», им понравилось. На остановках «Кинотеатр имени Маяковского» и «Союззолото», что мы установили на Красном проспекте, кроме того, что просили дорожники, мы встроили систему освещения и подсветки, проложили кабель для видеокамер, установили модульные каркасы под умную электронику. Неоднократно обращались к руководителям мэрии с просьбой обеспечить их подключение. Но увы, некому в городе заниматься этой проблемой — реакции ноль. Сейчас, спустя год с небольшим, смотреть на эти остановки без горечи нельзя. Они повторяют печальный опыт 100 остановок, что мы ставили в городе в 2007 году. Последние покалеченные и неухоженные остановки доживают свою жизнь на улице Станционной.

Новосибирцы расписывают остановки, а мэрия за ними не следит — не чистит от наклеек и не моет

Новосибирцы расписывают остановки, а мэрия за ними не следит — не чистит от наклеек и не моет

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Жаль, что до сих пор в нашем городе нет клининговой службы, в обязанности которой входила бы забота по поддержанию в чистом виде остановок и их уборка. Остановки, что мы ставили на Красном проспекте, всю зиму простояли под огромными снежными шапками. Никто из мэрии на это обстоятельство не обратил внимания, хотя в паспорте на эти остановки прописана допустимая высота снега на крыше — не более 200 мм. Вот и стоят эти остановки грязные, неумытые, разрисованные да расписанные. Ведь никто не отменял правила «разбитого окна» — если два дня в доме стоит разбитое окно, разобьют и оставшиеся!

Пытаясь найти ответ на вопрос об отсутствии желающих взять в концессию 250 остановок в Новосибирске, можно предположить, что кандидаты, имеющие 300 с лишним миллионов рублей для их изготовления, установки и обслуживания, очень прагматичные люди, и они наверняка знают, куда еще можно вложить эти немаленькие деньги, без лишних хлопот и канители.

Очевидно, что на принятие решения о неучастии в этой концессии сыграла общая экономическая ситуация, связанная с коронавирусом. Люди не видят особого смыла в рекламе на остановках, на которой мог бы заработать будущий концессионер.

Поэтому здравомыслящие коммерсанты понимают, что это авантюра, а миллионы выбрасывать на ветер и бодаться с прежними киоскерами у них нет желания. И потом, это же надо всё поддерживать в хорошем состоянии — каждый день объезжать город, чистить, убирать наклейки. Очень хлопотная затея, да еще связанная с внедрением новых организационных и управленческих систем на общественном транспорте.

По сути, в этом, наверное, и кроется основная проблема с концессией. Чиновники думают, что эта палочка-выручалочка, подарившая им 25 лет спокойной жизни, сработает и повторно. Но, предположив, что если найдется такой отчаянный, город через 15 лет на остановках получит одни морально устаревшие развалины. Городу и нам с вами это надо?

В итоге концессия сама по себе — это утопия чистой воды. Не нужна нам концессия. Интересы чиновников и коммерсантов в принципе никогда не пересекаются. Они антагонистичны. То, что хорошо для чиновника, то плохо для коммерсанта!

Парадигмы развития современного мегаполиса изменились — надо наводить порядок. К сожалению, никто в мэрии всерьез не просчитывал большую экономику от внедрения качественно работающего общественного транспорта и его инфраструктуры, комфортного и красивого города, его туристической и инвестиционной привлекательности, удобства жизни в крупном сибирском городе.

Что еще интересно почитать про остановки

Летом 2012 года в Новосибирске появилась первая умная остановка. Она показывала температуру воздуха, текущую дату и время возле Экспоцентра и была оснащена видеокамерами.

В ноябре 2013 года началась война киоскеров против мэрии — бизнесмены начали увозить к себе на дачи остановки, отомстив за запрет на торговлю алкоголем.

В апреле 2017 года полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло удивился тому, что придуманные в Новосибирске умные остановки с подогревом и Wi-Fi до сих пор не установлены на улицах города.

В сентябре 2020 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что за счет бюджета ежегодно можно обновлять только 20–30 остановочных пунктов, и признал: «Ситуацию радужной не назовешь».

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остановки общественного транспортаумные остановкиконцессия на остановки
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