Как всё изменилось: угадайте, где в Новосибирске сделаны эти старые снимки (сложный тест от НГС)

Новосибирск растет так быстро, что отдельные районы меняются до неузнаваемости всего за 10–15 лет. Тем интересней заглянуть в прошлое еще дальше. В Новосибирске давно существует сообщество энтузиастов, собирающихся на сайте Nsk-kraeved.ru и пытающихся угадать место, которое запечатлено на старом фото. Мы решили, что поиграть в эту игру может быть интересно и читателям НГС. Везде на фото уже присутствуют здания (или их часть), которые сохранились до нашего времени. Но вот окружение изменилось колоссально. А чтобы задача была посложнее, мы добавили в тест несколько фото, не имеющих к Новосибирску никакого отношения.

