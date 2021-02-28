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Как всё изменилось: угадайте, где в Новосибирске сделаны эти старые снимки (сложный тест от НГС)

Вы удивитесь, насколько другими стали знакомые улицы и здания

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Узнать родной город на старых фото может быть непросто

Узнать родной город на старых фото может быть непросто

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НГС составил тест на знание Новосибирска со старыми фотографиями города

Новосибирск растет так быстро, что отдельные районы меняются до неузнаваемости всего за 10–15 лет. Тем интересней заглянуть в прошлое еще дальше. В Новосибирске давно существует сообщество энтузиастов, собирающихся на сайте Nsk-kraeved.ru и пытающихся угадать место, которое запечатлено на старом фото. Мы решили, что поиграть в эту игру может быть интересно и читателям НГС. Везде на фото уже присутствуют здания (или их часть), которые сохранились до нашего времени. Но вот окружение изменилось колоссально. А чтобы задача была посложнее, мы добавили в тест несколько фото, не имеющих к Новосибирску никакого отношения.

Для того чтобы не узнать родной город, необязательно рассматривать старые фото. Вот, например, 12 фото Новосибирска, где улицы кардинально изменилась всего за пять лет.

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история Новосибирскастарый Новосибирсктест
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