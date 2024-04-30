Из проектировщика в бодибилдеры. Мать троих детей рассказала, как похудела на 20 кило за год и сменила профессию

Иркутянка рассказала, как похудела на 20 кило за год и сменила профессию Источник: фото героини публикации











Жизнь Натальи Шкаевой из Иркутска никогда не была связана со спортом. Окончив школу, она выучилась на инженера-проектировщика в ИрГУПСе, затем несколько лет работала по специальности. После замужества и трех декретов подряд Наталья набрала лишний вес — при росте 153 сантиметра весила 70 килограммов — и поняла: дальше так нельзя. Сначала занималась в спортзале для себя, а потом настолько втянулась, что получила профильное образование и стала премиум-тренером в одном из топовых клубов Иркутска. Ее история — в материале наших коллеги из «ИрСити».

«Не очень помню себя после родов»

— Профессионально спортом я не занималась никогда, но физическая активность в жизни присутствовала. В детстве увлекалась верховой ездой, затем, когда подросла, стала ходить в походы, участвовала в скаутских мероприятиях. Домоседкой не была, но вот в тренажерный зал не ходила ни разу. Были в моей жизни разные групповые занятия, но мне это не особо заходило, — рассказывает Наталья.

Наталья стала профессиональным фитнес-тренером 6 лет назад, а до этого ее жизнь была не сильно связана со спортом Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Жизнь шла своим чередом: Наталья вышла замуж, родила старшего сына, а еще через три года — дочь. Эти роды были очень тяжелыми: малышка решила появиться на свет на 26-й неделе. Врачам в какой-то момент даже пришлось выбирать, кого спасать: мать или ребенка. Но, к счастью, медикам удалось сохранить обе жизни, и у Натальи с супругом родилась крошка весом всего 600 граммов. Первое время семье было нелегко.

— Да и третьи роды у меня тоже были трудными. Поэтому я себя не очень-то помню в этот период жизни. Через некоторое время после рождения третьего ребенка начались проблемы со спиной и лишним весом. Нужно было это исправить: похудеть и укрепить мышцы. Для этого мне рекомендовали тренажерный зал, но начала я не с него, а с корректировки питания. Честно говоря, мне это сложно давалось, потому что поесть я люблю, — признаётся Наталья.

Источник: Городские порталы

Кроме того, это особенно сложно, когда у тебя трое детей и муж, которые вообще-то не планировали переходить на правильное питание. Им нужно, чтобы еда в первую очередь была вкусной, а польза — дело десятое.

После родов Наталья набрала много лишних килограммов Источник: предоставлено героиней публикации











— Понятно, что когда готовишь на всю семью, сам постоянно что-то перехватываешь, пробуешь. Плюс у меня после родов гормональный фон нарушился, я сильно набрала. При моем росте 153 сантиметра я в какой-то момент стала весить 70 килограммов. Мне было физически тяжело, и я решила тщательно следить за питанием. Тогда особых знаний у меня не было, помощников тоже, поэтому весь процесс занял более длительное время, чем могло быть. Я училась не только правильно есть, но и правильно пить воду, потом постепенно подключила легкие тренировки и избавилась от 10 килограммов за полгода в домашних условиях, — вспоминает Наталья.

При росте 153 сантиметра она весила около 70 килограммов Источник: предоставлено героиней публикации











Она подчеркивает: многие не осознают, насколько важно есть полезную еду и пить достаточное количество жидкости. Причем во всем нужна мера и поэтапный переход, который не вызовет отторжения.

Из-за лишнего веса были проблемы со спиной и здоровьем в целом, поэтому она решила похудеть и заниматься спортом Источник: предоставлено героиней публикации











— Мы все знаем про то, что в день нужно пить не меньше 2 литров воды. Но многие, не имея привычки, начинают пытаться делать это практически за пару-тройку раз. По утрам пьют сразу по два стакана, днем потом так же. Это, во-первых, тяжело, во-вторых, когда организм к таким объемам не приучен, могут начать вымываться полезные вещества. Это ощущается вплоть до покалывания в мышцах. Поэтому воду важно учиться правильно пить, дозировать и растягивать на весь день, — считает Наталья.

Точно так же важна система в питании и физических нагрузках, к ним тоже нужно переходить постепенно. Фитнес-тренер Наталья Шкаева

Фитнес-тренер советует начинать заниматься дома с каких-то небольших и несложных комплексов упражнений, но делать это стабильно два-три раза в неделю. Затем постепенно увеличивать продолжительность тренировок.

Уже после того, как Наталья привела тело в форму, она решила, что спорт ей нравится больше, чем работать в офисе проектировщиком Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Честно, тренироваться дома мне было ужасно трудно. Но постепенно я вышла на три часовые тренировки в неделю и поняла, что мне этого стало не хватать. Тогда я купила абонемент в спортзал и начала заниматься там. Замечу, что я сразу же воспользовалась услугами профессионального тренера, потому что нужно было сначала поставить технику и выработать правильную систему тренировок, — вспоминает собеседница.



В таком режиме Наталья занималась около года и похудела еще на 10 килограммов. В общей сложности за полтора года женщина скинула больше 20 кило. Казалось бы, цель достигнута, тело в порядке, но этого Наталье оказалось мало. Она продолжила тренироваться самостоятельно и через некоторое время поняла: спорт — это то, чем она бы хотела заниматься всегда.



От желания похудеть к чемпионатам по бодибилдингу

— Первое образование я получила в школе фитнеса Варвары Медведевой, а потом на эту базу я наслаивала огромное количество курсов и специализаций. Это и нутрициология, и анатомия, и биомеханика, еще пилатес, йога. Всё это позволило мне стать премиум-тренером, то есть специалистом высокого класса, — делится Наталья.

Наталья окончила школу фитнеса, прошла множество курсов подготовки и стала сертифицированным тренером Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Сейчас тренерский стаж Натальи составляет уже 6 лет. Она специализируется на жиросжигании, функциональном тренинге, силовых программах, составлении комплекса питания. Кроме того, помогает людям восстанавливать здоровье.



— Мне стало интересно направление фитнес-восстановления, потому что ко мне стали всё чаще приходить люди с травмами или ограничением подвижности. Да я и сама с этим столкнулась, я же начала заниматься, потому что у меня болела спина. То есть я работаю не с травмами, полученными где-то в зале, а с тем, что у нас происходит в обычной жизни, — рассказывает Наталья.

Наталья за год скинула 20 кило Источник: предоставлено героиней публикации











Собеседница подчеркивает: она специализируется на втором этапе восстановления. Сначала человек получает медицинскую помощь у врачей, а затем приходит в зал, чтобы восстановить и укрепить мышечный корсет, а также развить подвижность суставов.

Людей с проблемами по здоровью становится всё больше, с ними нужно работать, и мне это интересно. Тем более что отдача от них колоссальная. фитнес-тренер Наталья Шкаева

Наталья говорит, что работать с такими людьми ей нравится куда больше, потому что она помогает своим подопечным навсегда победить боль. Да, заниматься с теми, кто пришел похудеть, тоже приятно, но видеть, что человек начинает не просто хорошо выглядеть, но и жить полноценной жизнью, — это особая радость.

И сделала себе фигуру мечты Источник: предоставлено героиней публикации











Помимо занятий со своими учениками Наталья тренируется сама и готовится к соревнованиям по бодибилдингу. К этому она тоже пришла не сразу, но мечтала об этом довольно давно.



— Выступать я стала только с 2023 года, но собиралась заняться бодибилдингом, наверное, года четыре. Никак не могла решиться. Думала: «Куда я пойду? У меня же дети, да еще и возраст. А что скажут дома?» Было много внутренних ограничений. Плюс я человек очень стеснительный, а бодибилдинг — это не про скромность. Так что мне всё в начале давалось нелегко. Просто желание было настолько сильным, да и я человек такой: если чего-то хочу, рано или поздно это сделаю. Так что я долго думала, но всё же пришла в этот вид спорта, — улыбается Наталья.

Чуть позже Наталья решила заняться бодибилдингом и участвовать в соревнованиях Источник: предоставлено героиней публикации











Собеседница признаётся, что на старте ей не раз приходилось слышать фразы в духе: «Ты потеряла время. Надо было приходить в бодибилдинг раньше, тогда бы и результат был круче». Но она уверена: всему свое время, и раз она начала заниматься этим сейчас, значит так и должно было случиться. Более того, у нее нет цели победить всех и вся. Ей просто нравится процесс.

Первый раз вышла на сцену осенью 2023 года Источник: предоставлено героиней публикации











— Я получаю удовольствие от подготовки к соревнованиям, от того, что испытываю, когда я на сцене. Я уже упомянула, что я крайне робкая. Когда-то я также пришла работать в клуб, мне было страшно работать с людьми, страшно выстраивать коммуникацию, особенно первую. Но когда ты через свои страхи проходишь, ты понимаешь, что это классно, что ты растешь и меняешься. В прошлом году осенью, когда я впервые оказалась на сцене, я не знала, как среагирует моя психика. Переживала, что впаду в ступор, но нет, наоборот. Я вышла, кайфанула и поняла, что хочу еще, — комментирует Наталья.

Все страхи — это твоя точка роста, поэтому я всегда иду туда, куда мне идти страшно, и расту над собой. фитнес-тренер Наталья Шкаева

После этого сомнений насчет следующего соревновательного сезона у Натальи не осталось: проба пера прошла удачно, значит надо продолжать.



— Уже в этом году 2 марта я выступила на чемпионате Иркутска, а 9 марта — на чемпионате Забайкальского края. И если в Иркутске у меня было четвертое место, то в Чите — второе. И там, и там девчонки были достойные, так что своими результатами я горжусь. Тем более что в этом году я сменила категорию и стала выходить не на фитнес-бикини, а в номинации боди-фитнес, — объясняет собеседница.

Наталья говорит, что ей нравится быть на сцене — так она побеждает природную скромность Источник: предоставлено героиней публикации











Боди-фитнес отличается от фитнес-бикини тем, что это более сложная категория. В бикини девочки просто показывают чуть подкачанное тело в красивых купальниках и эффектных позах, тогда как боди-фитнес ценит рельеф и глубину мышц.



— Это более мышечная категория, она требует больше сил. Мне это ближе, потому что я люблю работать в тренажерке и доводить тело до совершенства. В конце апреля я планирую выступить на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Подольске. Понимаю, что до этого уровня я еще чуть-чуть не дотягиваю, но мне хочется посмотреть масштаб, чтобы знать, к чему готовиться в следующем году, — рассуждает собеседница.

В копилке Натальи уже есть несколько побед Источник: предоставлено героиней публикации











Наталья говорит, что подготовка к каждому такому выступлению начинается за несколько месяцев, а то и за полгода. Первые три месяца — набор массы и интенсивные тренировки с тяжелым весом. Еще три месяца — сушка тела и те же усиленные тренировки. И всё это ради нескольких минут на сцене, которые показывают, насколько хорошо ты поработал над собой.



«Мужу говорить не решалась до последнего»

Только лишь тренажерным залом жизнь Натальи, конечно, не ограничивается. Она воспитывает троих детей, помогает мужу с его мебельным производством, занимается творчеством и умудряется всё это успевать. Но как?



— Думаю, что я много чего еще не успеваю, но стараюсь применять принципы тайм-менеджмента. Работаю я не нон-стоп, стараюсь полноценно загружать только понедельник, среду и пятницу с утра и до вечера. В остальные дни я чаще работаю до обеда, а потом занимаюсь своими делами. Ну и воскресенье у меня — день, который я полностью посвящаю семье, — рассказывает Наталья.

В конце апреля Наталья готовится выступить на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Ее день начинается в 04:30 утра, когда она просыпается, готовит завтрак мужу, детям и отдельно себе. Через два часа Наталья уже приезжает на работу и проводит тренировки максимум до 7 часов вечера либо до обеда, если это вторник или четверг.



— Мне сильно помогают дети. Старший сын любит готовить, у него это вкусно получается. Дочка и младший сын по очереди моют посуду, у них организовано дежурство. Ну и не стану скрывать, иногда я вызываю клининговые службы, чтобы не тратить время на генеральную уборку, а лучше провести его с семьей, — делится Наталья.

Рассказывает, что боялась реакции мужа на свое увлечение бодибилдингом, но он ее поддержал Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











В теплое время года Наталья с мужем и детьми любит уезжать за город на дачу, где у них есть полностью благоустроенный дом и участок, на котором есть и грядки, и клумбы с цветами, а еще зеленая лужайка, на которой приятно отдыхать.



— Дни там я называю аккумулятивными, когда ты стараешься меньше контактировать с внешним миром, забываешь про соцсети и телефон. Я люблю работать с землей и делать пространство вокруг себя красивее, — замечает Наталья.

При этом Наталья успевает воспитывать троих детей и уделять достаточно времени семье Источник: предоставлено героиней публикации











Она говорит, что семья поддерживает ее во всех начинаниях, в том числе и в увлечении бодибилдингом.



— Когда я приняла решение выйти на сцену, мой старший сын узнал об этом первым. Он тут же сказал: «Мам, ты молодец, я с тобой». Потом поделилась новостями с остальными детьми и своими родителями. Мужу говорить не решалась до последнего, боялась его реакции. Но он отнесся к этому более-менее спокойно, и в итоге на все чемпионаты он ездил со мной, поддерживал из зала и в закулисье, — делится собеседница.

Подготовка к каждому чемпионату по бодибилдингу занимает минимум полгода Источник: предоставлено героиней публикации











Наталья говорит, что с каждым годом в обществе становится всё больше полных людей, причем не только среди старшего поколения, но и среди молодежи. Всему виной неправильное питание, малоподвижный образ жизни и нежелание что-то менять.



— Меня это не триггерит, нет. Каждый имеет право выглядеть так, как хочет. Тем более бодипозитив сейчас в моде. Но я таким людям сочувствую, потому что по себе знаю — лишний вес вызывает серьезные проблемы со здоровьем, и чем старше человек становится, тем больше этих проблем накапливается. Вот почему важно приводить себя в форму: не потому что ты теперь не входишь в любимые джинсы или платье, а потому что хочется прожить долгую и счастливую жизнь, имея силы, энергию и здоровье, — уверена Наталья.