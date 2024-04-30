К Новосибирску приближаются две магнитные бури — кто может их почувствовать

Магнитные бури ожидаются рано утром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К Новосибирску приближаются сразу две магнитные бури. Согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут 2 и 3 мая.



Как указано на сайте лаборатории, 2 мая волнения в магнитосфере начнутся с 04:00 и продлятся до 07:00. Ровно на следующие сутки, 3 мая, с 04:00 до 07:00 ожидается вторая магнитная буря.



Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», ранее объясняла, что людям из группы риска во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.

