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Здоровье К Новосибирску приближаются две магнитные бури — кто может их почувствовать

К Новосибирску приближаются две магнитные бури — кто может их почувствовать

Это астрономическое явление может влиять на организм человека

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Магнитные бури ожидаются рано утром

К Новосибирску приближаются сразу две магнитные бури. Согласно прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут 2 и 3 мая.

Как указано на сайте лаборатории, 2 мая волнения в магнитосфере начнутся с 04:00 и продлятся до 07:00. Ровно на следующие сутки, 3 мая, с 04:00 до 07:00 ожидается вторая магнитная буря.

Метеозависимые люди, пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, у кого есть психоэмоциональные расстройства, могут ощущать влияние магнитных бурь. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», ранее объясняла, что людям из группы риска во время магнитных бурь стоит снизить нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.

Ранее на Солнце произошло несколько вспышек. Как рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, они достигли 4-го уровня — это оценивается как среднее.

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Магнитная буря Метеозависимость Новосибирск
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