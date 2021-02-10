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Сколько можно сэкономить в магазинах для бедных и чем это обернется. НГС сравнил две сети «нищемаркетов»

Товары здесь выкладывают на пол, а эклеры соседствуют со свиными ребрами

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Если вы отправляетесь в дискаунтер, стоит забыть обо всём, чему вас успели научить супермаркеты&nbsp;

Если вы отправляетесь в дискаунтер, стоит забыть обо всём, чему вас успели научить супермаркеты 

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НГС проверил цены и ассортимент в магазинах для бедных в Новосибирске

В российском продуктовом ритейле наметился очевидный тренд — сразу несколько крупных компаний начали развивать новые форматы магазинов низких цен и минимального сервиса. Их называют красивым иностранным словом «дискаунтеры». Обозреватель НГС Стас Соколов обошел торговые точки всех основных сетей этого жанра в Новосибирске, сравнил цены с обычными супермаркетами и попытался разобраться с тем, чем покупатель платит за эту дешевизну.

Что за дискаунтер

Новосибирск удостоился чести стать испытательным полигоном для компании «Лента» — здесь (в жилмассиве «Снегири») заработал экспериментальный магазин «365+», который ритейлер позиционирует как дискаунтер. Похожий по замыслу проект запустил в прошлом году и лидер российского рынка X5 Retail Group — он называется «Чижик» (два магазина открыты в Подмосковье).

Дискаунтер «Бум» компании «Холидей»

Дискаунтер «Бум» компании «Холидей»

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Первые дискаунтеры в их современном понимании появились во Франции, потом тренд подхватили американцы. Крупнейшая розничная компания (а сейчас уже и производитель товаров) — американский Walmart — начиналась в свое время со складов на окраине. В некоторых из них не было даже пола — под ногами у покупателей был просто утрамбованный грунт.

Идея дискаунтера заключается в том, чтобы предложить настолько низкие цены, чтобы ради экономии покупатели были бы готовы приехать в такой магазин специально и смириться с бедностью выбора и оформления торговых точек.

Магазин этого формата похож на склады, куда пустили розничных покупателей (на фото — торговый зал в сети «Светофор»)

Магазин этого формата похож на склады, куда пустили розничных покупателей (на фото — торговый зал в сети «Светофор»)

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Новосибирская торговля также начиналась с магазинов, которые были мало похожи на современные супермаркеты. Первый «Гигант» на Автогенной, «Сибириада» на Станционной и другие подобные торговые точки выглядели предельно утилитарно. Бывший гараж, цех или склад, где просто расставлены полки и на них выставлен товар прямо в коробках и ящиках. Неказисто, зато дешево. Зашел, покидал нужное в телегу и уехал в свой уютный дом.

В Новосибирске сейчас в формате продуктового дискаунтера действуют фактически всего две компании — красноярские сети «Светофор» (20 магазинов среднего размера) и «Маяк» (4 гипермаркета) и екатеринбургский «Доброцен» (2 магазина).

В торговом зале Fix Price

В торговом зале Fix Price

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На границе форматов работает столичный Fix Price. Большую часть ассортимента здесь составляют непродовольственные товары (товары для дома, аксессуары, белье и т. д.). Еда здесь ограничивается продуктами длительного хранения — снеки, напитки, консервы, сладости, корма для животных. А в нише торговли алкоголем дискаунтером можно смело считать сеть «Красное&Белое» (магазины предлагают также базовые продукты). Попробуем разобраться, действительно ли там дешево и за счет чего эта дешевизна возникает.

Как это выглядит

Открыть магазин — дорогое удовольствие. Чем удобней для покупателей он расположен, тем выше ставка аренды. Сейчас, например, в Новосибирске помещение под стандартную «Пятёрочку» или «Марию-Ра» в хорошем месте может стоить в районе одного миллиона рублей в месяц. Ремонт и закупка оборудования обойдутся еще как минимум миллионов в десять. И уже после того, как магазин открыт, для него нужно нанять достаточное количество сотрудников (кто-то же должен принимать и раскладывать товары по полкам).

В «Светофоре» удалось застать только вывеску, обещающую фрукты и овощи

В «Светофоре» удалось застать только вывеску, обещающую фрукты и овощи

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Дискаунтер вынужден экономить на всём. Новосибирские продуктовые дискаунтеры открыты или просто на окраинах, или в помещениях, которые расположены вдалеке от жилых зон. Например, в непосредственной близости от «Сфетофора» на Тюменской находится только частный сектор — до ближайших многоквартирных жилых домов несколько сотен метров. Но там уже открыты магазины всех торговых сетей. Ближайший «Доброцен» стоит на Станционной, где рядом находится лишь небольшой квартал старых трехэтажных домов, в остальном кругом одна сплошная промзона.

Товары выставлены на пол, чтобы сократить время на выкладку

Товары выставлены на пол, чтобы сократить время на выкладку

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В обоих магазинах атмосфера не тронутого ремонтом склада. Товары выложены на пол (или на складские полки по периметру) прямо в промышленной или складской упаковке. Для того чтобы поддерживать такую выкладку, нужно в разы меньше сотрудников. Автопогрузчику достаточно доставить палету с товаром на место, а дальше покупатели будут уже сами доставать нужные им крупы, макароны или консервы.

В «Светофоре» эклеры соседствуют со свиными ребрами

В «Светофоре» эклеры соседствуют со свиными ребрами

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Покупателей, привыкших к мало-мальскому сервису, могут шокировать обычные для дискаунтеров картины: гора свиных костей, которые выставлены рядом с эклерами, или большая сетка, забитая кусками свиных туш безо всякой упаковки.

Чем торгуют

В классическом жестком дискаунтере не должно быть никаких скоропортящихся товаров. Это позволяет делать завоз продуктов реже и снижает потери. Ближе всего к этому формату «Светофор», где всё: мясо, рыба и овощи — присутствует только в замороженном виде. «Доброцен» в этом смысле мягче — здесь можно купить картошку, капусту и даже один вид яблок.

Торговый зал магазина «Доброцен» на Станционной

Торговый зал магазина «Доброцен» на Станционной

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Дискаунтеры рассчитаны на покупателей, которым нужны просто некие товары: колбаса, кофе или пластиковый тазик, бренд для них значения не имеет. Поэтому принцип выбора поставщиков здесь предельно прост — производитель должен предложить минимальную цену. Это приводит к тому, что покупатель видит на полках или вовсе малоизвестные марки, или товары какого-то одного производителя. Скажем, в «Светофоре» в разделе колбас это «Омский бекон», в «Доброцене» — «Дымов» и СПК.

Устранение заменителей молочного жира в масле «Экомилк» практически не сказывается на его цене

Устранение заменителей молочного жира в масле «Экомилк» практически не сказывается на его цене

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Экономия не может не сказаться на качестве. В обоих магазинах имеется сыр, преимущественно с растительными добавками. Но даже те молочные продукты, у которых на ценнике декларируется отсутствие заменителей молочного жира, вызывают сомнения. Не может натуральная сметана стоить 100 рублей за килограмм, а сыр — быть дешевле 300 рублей. В «Доброцене» рядом на полке лежат упаковки двух видов масла бренда «Экомилк», одна из которых сделана с использованием заменителей молочного жира, но цена отличается примерно на 1,5%. Но те, кто верит в возможность существования натурального сливочного масла ценой в 460 рублей за килограмм, могут попробовать.

Этот продукт со сроком годности до <nobr class="_">26 января</nobr> был на полке <nobr class="_">6 февраля</nobr>

Этот продукт со сроком годности до 26 января был на полке 6 февраля

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Внимательно нужно смотреть и на срок годности. Например, у «щековины свиной» категории «Г», обнаруженной в «Светофоре», он истек еще в январе. А ситуация, когда срок истекает буквально через день-два, вообще является обычным делом.

Цены

Покупатель, которому нужны просто колбаса, сыр или лапша, действительно может найти здесь очень привлекательные предложения. Позиций, которые бы пересекались в «Доброцене» и «Светофоре», нам найти не удалось. Поэтому сравнивать цены в обоих магазинах мы будем с гипермаркетом «Лента».

Сыр в магазине «Светофор»

Сыр в магазине «Светофор»

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«Светофор» манит сардельками «Популярными» (2-й сорт) за 110,9 рубля (в сети «Лента», например, они стоят 246 рублей), крупнокусковой свининой по 179,9 рубля за килограмм (те же части туши, но нарубленные помельче в «Ленте» будут стоить 230 рублей за килограмм), радужной форелью по 396 рублей за кило (цена в «Ленте» — 480 рублей за килограмм).

Сосиски из магазина «Доброцен»&nbsp;— даже в гипермаркете они будут стоить в полтора раза дороже

Сосиски из магазина «Доброцен» — даже в гипермаркете они будут стоить в полтора раза дороже

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В «Доброцене» свиную шейку «Дымовская» (300 грамм) можно купить за 189,9 рубля (цена в «Ленте» — 241 рубль), баварские сосиски — по 184,9 рубля за килограмм (в «Ленте» — 274 рубля), горошек зеленый «Фрау Марта» — 57 рублей (в «Ленте» — 81 рубль).

Печенье и десерты в магазине «Доброцен»

Печенье и десерты в магазине «Доброцен»

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Ощутимо дешевле в дискаунтерах всевозможная «мусорная еда» — лапша быстрого приготовления, чипсы и т. д. Так, порция «лапши с говядиной» бренда «Бигланч» в «Светофоре» продается по 19,9 рубля, в то время как, по информации сервиса «СберМаркет» (в «Ленте» именно такой упаковки найти не удалось), она стоит в новосибирских магазинах сейчас не меньше 45 рублей.

А вот что касается круп и макаронных изделий, то здесь противопоставить более крупным сетям дискаунтерам нечего. В «Доброцене» самый дешевый рис стоит 54 рубля (пачка 800 грамм), а «Лента» готова продать рис под собственным брендом «365» по 35 рублей (собственная марка).

Чайник в «Светофоре» за 293 рубля

Чайник в «Светофоре» за 293 рубля

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В дискаунтерах можно найти дешевую бытовую технику. Так, электрочайник в «Светофоре» стоит всего 293 рубля. Правда, сколько этот чайник проработает — можно только догадываться. А вот за керамические тарелки и миски по 39 рублей штука из «Доброцена», скорее всего, можно не беспокоиться — разве что они не устроят вас чисто эстетически.

Есть в дискаунтерах и товары, которые могут заинтересовать человека любого достатка. Например, подгузники Helen Harper (46 штук) в «Доброцене» стоят 395 рублей за упаковку, в то время как «СберМаркет» их предлагает по 599 рублей (и это еще цена со скидкой).

Кто туда ходит

В дискаунтере можно встретить разных людей. Большая часть покупателей, конечно, приходит сюда потому, что вынуждена экономить. Пенсионер, который представился как Алексей Павлович, пришел в «Светофор» за дешевым мясом. Точнее костями, на которых осталось какое-то количество мышечной ткани.

Покупателей в дискаунтеры приводит необходимость экономии на всём

Покупателей в дискаунтеры приводит необходимость экономии на всём

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— Выглядит оно неприглядно, но зато можно выбрать кусочки на суп. Я за этот пакет заплатил 80 рублей. Осталось капусты, картошки и лука докупить и, считай, щи можно месяц варить, — говорит он.

Семейная пара идет по «Доброцену» с большой телегой, которая уже почти полна. В ней консервы, кое-какая домашняя утварь, макароны, несколько пакетов с заморозкой, пара упаковок печенья.

— Стиральный порошок не бери, такой же по акции сейчас в «Марии-Ра» дешевле, — говорит супруга.

На вопрос, часто ли бывают здесь, Сергей и Светлана отвечают, что в последний раз были два месяца назад.

— Вот эта тушенка, она одинаковая — хоть здесь ее купи, хоть в «Бахетле» каком-нибудь. Если нужно будет что-нибудь эдакое, конечно, пойдем в более дорогой магазин, — как-то немножко даже оправдывается Сергей.

Покупателей заманивает в «Светофор» надувной человек с одной рукой. И здесь приходится экономить

Покупателей заманивает в «Светофор» надувной человек с одной рукой. И здесь приходится экономить

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На кассе возникает небольшой конфликт. Пожилой мужчина в камуфляжной куртке не хочет надевать маску. У мужчины на ленте лежат две бутылки водки по 249 рублей каждая и палка дешевой колбасы. Видя непреклонность кассира, борец с масочным деспотизмом высоко поднимает ворот свитера, расплачивается, забирает покупки и сердито идет к выходу.

Будущее дискаунтеров

Несмотря на кажущуюся привлекательность, работать в нише дисконтной торговли очень непросто. Ритейлерам приходится считать каждую копейку, при этом нужно следить за тем, чтобы торговые точки не превращались совсем уже в какие-то помойки. Удержаться в этой нише не удалось даже компании «Холидей», которая запустила свой «Холди Дискаунтер» еще в 2010 году (а несколько лет назад и вовсе перевела под этот бренд все торговые точки). Путь «Светофора», который добился в Новосибирске самых заметных успехов, тоже довольно тернист. Сейчас, по данным 2ГИС, три точки этой сети в городской черте закрыты. Мало назвать магазин «дискаунтером» — нужно, чтобы люди там что-то покупали и эта торговля приносила прибыль.

Дискаунтеры могут быть несколько пугающими для неподготовленного покупателя

Дискаунтеры могут быть несколько пугающими для неподготовленного покупателя

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Люди хотят покупать дешево, но и чувствовать себя при этом по-человечески. Не случайно начинавшие как магазины низких цен сети «Пятёрочка» и «Магнит» всё активней мигрируют в последние годы в сторону обычного (пусть и массового) супермаркета. Где, может быть, нет свиных костей по 69 рублей за килограмм, но покупатель не чувствует себя униженным одним только фактом посещения магазина.

Кроме привычных супермаркетов и дискаунтеров в Новосибирске активно развивается также сеть нетрадиционного формата — в ней товары без бренда соседствуют с продуктами, рассчитанными на поклонников здорового питания.

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ритейлторговля просроченной продукциейжесткие дискаунтеры
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