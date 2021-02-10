Сколько можно сэкономить в магазинах для бедных и чем это обернется. НГС сравнил две сети «нищемаркетов»

В российском продуктовом ритейле наметился очевидный тренд — сразу несколько крупных компаний начали развивать новые форматы магазинов низких цен и минимального сервиса. Их называют красивым иностранным словом «дискаунтеры». Обозреватель НГС Стас Соколов обошел торговые точки всех основных сетей этого жанра в Новосибирске, сравнил цены с обычными супермаркетами и попытался разобраться с тем, чем покупатель платит за эту дешевизну.



Что за дискаунтер

