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Партизаны в городе: в Новосибирске выросла крупная торговая сеть, которая непонятно кому принадлежит

«Фермер-центр.рф» открывает магазин за магазином, несмотря на банкротство создателей

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В Новосибирске работает уже больше 40 магазинов сети «Фермер-центр»

В Новосибирске работает уже больше 40 магазинов сети «Фермер-центр»

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Сеть магазинов «Фермер-центр» превратилась в спасательные плоты для «Холидея»

Компания «Холидей» фактически исчезла с карты Новосибирска. Последний магазин в черте города, остающийся в 2ГИС, в реальности уже принадлежит другому владельцу и даже сменил вывеску. Но дело создателей «Холидея» живет. Созданный ими бренд и сеть магазинов работают и активно развиваются. Правда, заниматься этим приходится в почти партизанском режиме. С тем, что из себя представляет сеть «Фермер-центр.рф», разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

Как появился «Фермер-центр»

«Фермер-центр» изначально создавался как один из целого выводка экспериментальных форматов «Холидея». Компания тогда была еще сильна и строила планы, искала новые пути развития. Первая открытая торговая точка под таким названием явно пыталась подражать столичному проекту «Лавка-Лавка». Там тоже были исключительно фермерские (по крайней мере это так подавалось) продукты, а на сайте можно было найти фотографии и рассказы о людях, в чьих хозяйствах производятся молоко, мясо, сыры и прочие фермерские продукты.

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Первый «Фермер-центр» действительно предлагал фермерские товары — мясо, сыры и т. д.&nbsp;

Первый «Фермер-центр» действительно предлагал фермерские товары — мясо, сыры и т. д. 

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Играть в эти игры менеджменту компании, впрочем, очень быстро надоело, и «Фермер-центр» превратился в довольно необычный формат магазина без брендов. Значительная часть товаров в нем продавалась под собственной торговой маркой, а остальные товары поставлялись малоизвестными компаниями.

Почему собственная марка

В самой по себе работе с собственными торговыми марками (СТМ) нет ничего уникального. Такие продукты есть сейчас в любой торговой сети — были они и в магазинах «Холидея». Обычно, однако, СТМ нужны сети, чтобы предложить покупателю товар с минимальной (для данного уровня качества) ценой. Ритейлер заказывает нужные ему товары у производителей напрямую, оплачивает всю партию. В результате поставщику уже не нужно беспокоиться о сбыте, тратиться на маркетинг и рекламу. Но и зарабатывает он на этом контракте минимально.

Базовые продукты на полках «Фермер-центра»

Базовые продукты на полках «Фермер-центра»

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Такого рода товары, однако, всегда соседствуют на полках с товарами под известными (или новыми, развивающимися) брендами. Если вы пойдете в «Пятерочку» или «Марию-Ра», то наряду с СТМ сетей вы найдете и «Домик в Деревне», и «Торговую площадь», и другие известные марки. В «Фермер-центре» в целом ряде товарных категорий не было практически ничего, на чем не было бы его логотипа. И поскольку вряд ли можно считать эту торговую марку невероятно известной, то главной мотивацией такого способа формирования ассортимента выглядело желание не зависеть от сильных поставщиков.

Дело в том, что в случае неплатежей крупный производитель просто перестает отгружать в торговую сеть (тем более небольшую) свои товары. И покупатель на это реагирует понятным способом — идет за ними в другой магазин. А если ты не торгуешь товарами под известными марками, то и исчезать у тебя нечему. Возникли проблемы с одним поставщиком, всегда можно найти нового. Который будет поставлять тебе точно такие же упаковки продукта.

Втиснуться в рынок

Активно развиваться сеть «Фермер-центр» начала примерно в то же самое время, как активно сжиматься стала сеть «Холидея». Последнее обстоятельство было обусловлено не только долгами компании, но (прежде всего) ужесточением конкуренции. На рынок пришли крупнейшие российские ритейлеры («Магнит» и X5 Retail Group — с сетью «Пятерочка»), активно начала строить супермаркеты «Лента». Да и более успешные местные проекты («Мария-Ра» и «Ярче!») открывали магазин за магазином.

Кроме обычных колбасы, сметаны и хлеба, в «Фермер-центрах» можно купить продукты для поклонников здорового образа жизни

Кроме обычных колбасы, сметаны и хлеба, в «Фермер-центрах» можно купить продукты для поклонников здорового образа жизни

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В этой ситуации, начав готовить плацдарм для отступления, менеджеры «Холидея» вынуждены были искать какую-то новую нишу, в которой их проекту не пришлось бы в лоб конкурировать с компаниями, располагающими несопоставимо большими ресурсами. В результате методом проб и ошибок появился нынешний формат «Фермер-центра», собранный отовсюду понемногу.

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Больше всего его торговые точки похожи на магазины столичной сети «ВкусВилл» — такие же компактные (можно втиснуть куда угодно), с продуктами, которые ориентированы на покупателей, ищущих «здоровую пищу». Здесь можно купить порошок хлореллы, семена чиа, батончики из злаков и сухофруктов. При этом в магазинах можно купить и обычный набор продуктов вроде кефира, сосисок, замороженных пельменей и т. д. То есть такие торговые точки вполне удовлетворят потребности обычного покупателя, которому нужны базовые продукты и не хочется тащиться за ними в более крупный супермаркет.

На полках можно встретить такие необычные товары, как, например, японская закуска онигири&nbsp;

На полках можно встретить такие необычные товары, как, например, японская закуска онигири 

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Сама по себе система, когда владелец бренда не управляет отдельными магазинами, взята «Фермер-центром» у Metro Cash&Carry. Столкнувшись с падением спроса со стороны малого бизнеса, эта немецкая компания начала формировать его в России самостоятельно. Проект немецкого ритейлера «Фасоль» позволяет открыть небольшой магазин, большую часть продуктов закупая в Metro.

Партизанский формат

«Фермер-центр» нельзя назвать сетью в полном смысле этого слова. Фактически это набор отдельных предприятий (большая часть магазинов работает в форме ИП), где хозяину принадлежит только конкретная торговая точка. Кто именно занимается поставками и кому принадлежит торговая марка, если взять в руки товар под маркой «Фермер-центра», понять не представляется возможным. Этим данная СТМ в корне отличается от собственных марок любой другой сети, где в качестве владельца торгового знака указано конкретное юридическое лицо.

Магазины сети совсем небольшие, так что найти помещение для них значительно проще, чем для обычного супермаркета

Магазины сети совсем небольшие, так что найти помещение для них значительно проще, чем для обычного супермаркета

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Всего, по данным сайта сети, у «Фермер-центра» 29 франчайзи. Большинство ограничились одним магазином, но есть и такие, кто открыл по нескольку торговых точек. Среди франчайзи есть несколько бывших топ-менеджеров «Холидея», так что вся конструкция напоминает своего рода спасательный плот.

Сам торговый знак зарегистрирован на компанию «Холидей Маркетинг» (данные «Контур.Фокус»), которая практически полностью принадлежит Александру Погорелову. У создателя и основного владельца «Холидея» Николая Скороходова в ней всего 0,3%. Лицензия на пользование этим брендом передана компании «ФЦ Сибирь» с тем же составом учредителей. А в картотеке Арбитражного суда по Новосибирской области уже больше десяти исков, поданных компаниями, которые требуют платы за поставленные в магазины сети товары.

В этом и состоит, по всей видимости, причина такого партизанского способа организации бизнеса. Даже если сейчас и «ФЦ Сибирь» (или какое-то другое предприятие, через которое идут закупки товаров и поставка их в магазины) будет вслед за компанией «Холидей» объявлена банкротом, управление сетью можно быстро передать другой компании. К тому же подобная структура удобна в ситуации, когда главным банкротом объявлен и основной владелец «Холидея» Николай Скороходов. Главная проблема предпринимателя, который попал в такую ситуацию, — сберечь активы, охоту за которыми ведут кредиторы. А здесь какие активы? Магазины принадлежат одним, марка — другому, поставки осуществляются через юрлицо, которое можно при случае всегда заменить.

В самой торговой сети «Фермер-центр.рф», куда НГС обратился с просьбой о комментариях, обещали прислать их до 11 декабря включительно, но на момент публикации ответ так и не пришел.

«Фермер-центр.рф» вынужден конкурировать не столько с более крупными супермаркетами, сколько с такими же небольшими торговыми точками других сетей. В этом году в Новосибирск пришел самый крупный ритейлер такого типа — «Красное&Белое».

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сеть магазинов«Холидей»«Фермер-Центр»
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