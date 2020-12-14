Партизаны в городе: в Новосибирске выросла крупная торговая сеть, которая непонятно кому принадлежит

Компания «Холидей» фактически исчезла с карты Новосибирска. Последний магазин в черте города, остающийся в 2ГИС, в реальности уже принадлежит другому владельцу и даже сменил вывеску. Но дело создателей «Холидея» живет. Созданный ими бренд и сеть магазинов работают и активно развиваются. Правда, заниматься этим приходится в почти партизанском режиме. С тем, что из себя представляет сеть «Фермер-центр.рф», разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.



Как появился «Фермер-центр»



«Фермер-центр» изначально создавался как один из целого выводка экспериментальных форматов «Холидея». Компания тогда была еще сильна и строила планы, искала новые пути развития. Первая открытая торговая точка под таким названием явно пыталась подражать столичному проекту «Лавка-Лавка». Там тоже были исключительно фермерские (по крайней мере это так подавалось) продукты, а на сайте можно было найти фотографии и рассказы о людях, в чьих хозяйствах производятся молоко, мясо, сыры и прочие фермерские продукты.

