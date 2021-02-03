«Лента» открыла в Новосибирске экспериментальный «нищемаркет» — НГС проверил выбор и цены

«365» — одна из собственных торговых марок «Ленты», под этим брендом продаются товары минимальной для выбранной категории цены. У сети есть еще собственная марка «Лента» для средней ценовой ниши и целый ряд специализированных брендов (Bonvida, Lentel и т. д. ).



Выбор в качестве места для эксперимента удаленного района в провинциальном городе-миллионнике (а не в столице) не случаен — если формат покажет себя хорошо там, то он может быть успешным везде. А магазин на Курчатова к тому же отличается и формой здания. Это круглый одноэтажный павильон, построенный еще в советское время, он выделяется на общем фоне уже одним своим внешним видом.

В отделке магазина визуально ничего не поменялось после того, как он перестал быть просто супермаркетом. Разве что сократился выбор товаров, во многих категориях кроме упаковок с логотипами «365» и «Лента» есть от силы один-два бренда. Покупателей днем, впрочем, было тоже немного, кассир, она же единственный сотрудник в торговом зале, явно скучала.