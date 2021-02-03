«Лента» открыла в Новосибирске экспериментальный «нищемаркет» — НГС проверил выбор и цены

В Новосибирске появился новый дискаунтер сети «Лента»
Сеть «Лента» тестирует в Новосибирске новый формат магазинов — это дискаунтеры «365+». Первая торговая точка под таким названием открылась в микрорайоне «Снегири». Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в новом «нищемаркете» и сравнил его цены как с обычным супермаркетом «Ленты», так и с расположенным по соседству «Ашаном». Впечатления результаты этого сравнения оставили противоречивые.
Первый магазин «365+» открылся в Новосибирске в микрорайоне «Снегири» (Курчатова, 7/1). До этого здесь работал супермаркет сети «Лента». Как сообщили в центральном офисе «Ленты», сейчас открыты всего два магазина под таким названием — второй находится в Барнауле. Оба имеют торговую площадь примерно 375 квадратных метров, ассортимент насчитывает 1600 товарных позиций, 60% — это собственные торговые марки компании, 40% — локальные и федеральные бренды, востребованные местными покупателями.
— Говорить о каких-либо результатах и планах преждевременно. Проект находится в пилотной стадии, результаты пилота будут подведены в первой половине 2021 года, — сообщил представитель компании Тимофей Гончарук.
«365» — одна из собственных торговых марок «Ленты», под этим брендом продаются товары минимальной для выбранной категории цены. У сети есть еще собственная марка «Лента» для средней ценовой ниши и целый ряд специализированных брендов (Bonvida, Lentel
Выбор в качестве места для эксперимента удаленного района в провинциальном городе-миллионнике (а не в столице) не случаен — если формат покажет себя хорошо там, то он может быть успешным везде. А магазин на Курчатова к тому же отличается и формой здания. Это круглый одноэтажный павильон, построенный еще в советское время, он выделяется на общем фоне уже одним своим внешним видом.
В отделке магазина визуально ничего не поменялось после того, как он перестал быть просто супермаркетом. Разве что сократился выбор товаров, во многих категориях кроме упаковок с логотипами «365» и «Лента» есть от силы один-два бренда. Покупателей днем, впрочем, было тоже немного, кассир, она же единственный сотрудник в торговом зале, явно скучала.
В магазине действует карта «Ленты» и так же, как в супермаркетах и гипермаркетах, на ценнике указаны две цены — с картой и без карты. Мы сравнили цены «365+» с обычным супермаркетом «Ленты» и с расположенным по соседству магазином «Ашан Сити». По идее, в обеих этих торговых точках цены на продукты должны быть хоть немного, но выше, иначе смысл приходить в «365+» пропадает — выбор здесь куда беднее.
Результаты этого сравнения оказались обескураживающими. Из 15 ходовых позиций четыре (картофель, сахар, сосиски «Классические» и минтай) оказались в новом магазине дороже, чем в самой «Ленте». Еще у четырех товаров преимущество дискаунтера оказалось минимальным или отсутствовало вовсе.
Ощутимую выгоду можно было получить в «365+» только при покупке томатов (
Еще более показательным оказывается сравнение с «Ашаном». Это большой супермаркет, куда покупатели идут не столько ради экономии, сколько по причине более широкого выбора. Но даже в этом магазине удалось найти более дешевые помидоры (125 рублей против 135 рублей в «365+»), минтай (135,5 против 168 рублей), рис (50 против 73 рублей). Да и по остальным выбранным позициям ценовое преимущество «дискаунтера» было минимальным.
В нынешнем виде единственное, что помогает сэкономить «365+», — это время. Магазин ощутимо меньше сам по себе, а выбрать между тремя упаковками сливочного масла проще, чем между 10–15. Это не столько дискаунтер, сколько маленький «магазин у дома», куда покупатели идут за базовыми продуктами просто потому, что он удобно расположен. Но выбранное помещение явно велико для него. В универсаме «Мария-Ра», который занимает точно такое помещение и расположен в 180 метрах выше по улице, в то же самое время удалось застать втрое больше покупателей.
Для успеха дискаунтерам необходимо предложить действительно низкие цены — настолько, чтобы покупатели были готовы прийти в такую торговую точку специально, даже если она расположена не очень удобно. Достигается это снижением издержек везде, где только можно. Для таких магазинов арендуют более дешевые (часто не очень приспособленные) помещения. Выкладка на палетах избавляет от необходимости расставлять товар по полкам. А работники одновременно исполняют роль и кассиров, и грузчиков, и уборщиков. Еще одним способом снижения издержек может стать сокращение в ассортименте товаров, требующих специальных условий хранения.
Предприниматели пытаются освоить этот формат давно. Одной из первых осознанных попыток работы в этом направлении был «Эконом» компании «Сибириада» в первой половине
Тем не менее интерес крупных ритейлеров к формату дискаунтера очевиден. Проект такого рода запустил в конце осени прошлого года и лидер российского рынка X5 Retail Group — он называется «Чижик» (обе работающие точки расположены в Москве).
Самый крупный проект в этом жанре, работающий сейчас в Новосибирске, — это сеть «Светофор» (