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Пустые полки «Гиганта»: что происходит с когда-то крупнейшим ритейлером Новосибирска и причем тут SPAR

«Сибирский гигант» уступает места новым магазинам, а поставщики продолжают заваливать его исками

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Полки в гипермаркете на Энергетиков стали пустеть еще год назад. Тогда владелец анонсировал перестройку магазина и, в частности, открытие DNS на пустующих площадях. Но и сегодня в гипермаркете немноголюдно. Этот снимок, например, был сделан на днях<br>

Полки в гипермаркете на Энергетиков стали пустеть еще год назад. Тогда владелец анонсировал перестройку магазина и, в частности, открытие DNS на пустующих площадях. Но и сегодня в гипермаркете немноголюдно. Этот снимок, например, был сделан на днях

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Поставщики потребовали от «Сибирского гиганта» 200 миллионов рублей

Компанию «Сибирский гигант» ждут серьезные перемены. Их приближение видно в магазинах уже невооруженным глазом. Участники рынка сходятся во мнении, что крупнейший новосибирский ритейлер (по крайней мере, из оставшихся в живых) собирается уйти с рынка если не полностью, то как минимум частично. Что происходит с «Гигантом», и кто придет ему на смену — разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

В «Гиганте» на проезде Энергетиков довольно пусто. Это был первый построенный компанией с нуля еще в 2005 году крупноформатный магазин и первый настоящий гипермаркет в Новосибирске. Первоначально львиная доля здания была отведена под торговый зал самого «Гиганта», в торговой галерее — не больше пары десятков небольших магазинов и нескольких точек общепита, арендаторы в которых постоянно менялись. Сейчас здесь работает точка вездесущего KFC, и это, наверное, единственное заведение сети, где никогда нет очереди.

Рядом с гипермаркетом тоже уже нет былого оживления&nbsp;

Рядом с гипермаркетом тоже уже нет былого оживления 

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Сам зал гипермаркета ужался примерно на треть — от него отрезан большой кусок под новых арендаторов (самый крупный DNS), да и дальняя стена сдвинута ближе. Свет в большей части зала приглушен, покупателей здесь почти нет.

Часть бывшего гипермаркета, превращенная в торговую галерею&nbsp;

Часть бывшего гипермаркета, превращенная в торговую галерею 

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В некоторых разделах отсутствие привычных товаров уже бросается в глаза. Длинный стеллаж в пивном отделе заставлен банками двух (не самых востребованных) брендов и выглядит сейчас как произведение современного искусства, а не полка в магазине. Этим же самым пивом заставлены еще несколько полок, которые, по идее, должны предоставить покупателю максимальную широту выбора.

Однообразная пивная полка в «Гиганте» на Энергетиков<br><br>

Однообразная пивная полка в «Гиганте» на Энергетиков

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Все сыры легко умещаются на нескольких погонных метрах. Что-то массовое (то, что покупают регулярно) еще худо-бедно можно выбрать, но уже камамбер и сыр с плесенью присутствуют в единственной товарной позиции. Причем видно, что сыр лежит тут давно — это остатки.

Витрина, предназначенная для салатов и деликатесов, заполнена копченой рыбой

Витрина, предназначенная для салатов и деликатесов, заполнена копченой рыбой

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В холодильных витринах, предназначенных для салатов, полуфабрикатов и другой скоропортящейся продукции, гордо возлежат ряды копченой рыбы — обычно под такой товар отводят нижние полки: кому нужно — нагнется и возьмет.

Перемены в «Мегасе» (<nobr class="_">ТРЦ «Ройял Парк»</nobr>)

Перемены в «Мегасе» (ТРЦ «Ройял Парк»)

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Чуть поживее в «Мегасах», но и там видны перемены. Магазин в ТРЦ «Рояйл парк» также лишился части помещения — сейчас оно отгорожено временной стеной с обещанием нового магазина и извинениями за неудобства. На некоторых полках зияют пустоты, а там, где их нет, несколько погонных метров могут быть заставлены одним и тем же продуктом.

Демонтированные терминалы в «Мегасе» на площади Маркса&nbsp;

Демонтированные терминалы в «Мегасе» на площади Маркса 

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В «Мегасе» на площади Маркса у половины касс уже демонтированы платежные терминалы. Что неудивительно: даже в час пик здесь редко бывает нужда более чем в четырех-пяти кассирах. Внутри появились пустые пространства, которые еще не так давно были плотно заставлены полками со снеками и прочей сопутствующей продукцией, которую покупатель должен был взять с собой по пути.

Расстановка товара на полках в «Мегасе» — места в избытке&nbsp;

Расстановка товара на полках в «Мегасе» — места в избытке 

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Участники рынка (поставщики, специалисты рынка недвижимости, управленцы торговых сетей) в один голос говорят, что «Сибирский гигант» сворачивает деятельность. Отличаются только версии того, как это будет происходить. Источник в компании по поиску коммерческой недвижимости говорит, что еще в прошлом году пытался продавать помещения «Сибирского гиганта» (в том числе занятые магазинами), но цена не устроила потенциальных покупателей.

Сотрудник оптовой компании-дистрибутора рассказал на условиях анонимности, что его предприятие отказалось от работы с «Гигантом», потому что получило инсайдерскую информацию «о возможных задержках платежей».

— Сказали, что платят только тем, кто поставляет свежие продукты массового спроса, без которых магазины не могут работать вообще, а по всем позициям с длительным сроком хранения идут задержки, — передает источник.

В «Мегасе» появились пустые пространства, которые обычно были заставлены товарами промоакций&nbsp;

В «Мегасе» появились пустые пространства, которые обычно были заставлены товарами промоакций 

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Сотрудник федеральной компании-производителя продуктов питания говорит, что, по его информации, какую-то часть магазинов «Гиганта» могла купить томская компания, которой принадлежат сети «Лама», «Абрикос» и открытые по франшизе SPAR.

— Сейчас они («Гигант». — Прим. авт.) распродают остатки, будет реструктуризация, — предполагает источник.

Эту версию подтверждает сотрудник компании, занимающейся операциями на рынке коммерческой недвижимости. По его данным, уже в апреле владельцы «Гиганта» могут начать закрывать отдельные магазины, передавая помещения новому арендатору или владельцу (условий сделки он не знает), на их месте появятся новые супермаркеты SPAR.

Судя по всему, процесс уже идет. Владелец сети магазинов, который рассматривал помещение в новостройке на Некрасова, 41, говорит, что еще в прошлом году эта площадка фигурировала как «зона рядом с "Горожанкой"». В марте здесь начал работать первый в Новосибирске SPAR, который открыла компания владельцев «Ламы».

Подобную ситуацию можно было наблюдать несколько лет назад, когда переставшая расти группа «Холидей» начала сперва переформатировать магазины, а потом тут же их закрывать, передавая новым арендаторам или владельцам.

О проблемах «Гиганта» впервые стало широко известно в феврале прошлого года. Тогда тоже опустели полки в гипермаркетах, а сам холдинг получил 15 исков от поставщиков из-за задержки оплаты товаров. Долги по самым крупным из них достигали 14–17 миллионов рублей.

Сейчас в базе «Контур.фокус» есть информация о десятках исков, поступивших к «Сибирскому Гиганту» за период с сентября 2020 года на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. Это не означает, что компания должна столько денег прямо сейчас (большая часть требований могут быть удовлетворены после обращения или в результате решения арбитражного суда). Но очевидно, что задержки платежей приняли системный характер. Порядка 20 исков подано уже в этом году, некоторые удовлетворены.

Многие полки можно было бы использовать гораздо компактнее

Многие полки можно было бы использовать гораздо компактнее

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Абсолютное большинство истцов требовали возврата сравнительно небольших сумм (менее 1 миллиона рублей). Например, в марте этого года ООО «Белая Дача Новосибирск» (поставщик салатов, фруктов и овощей) получило решение о возмещении долга в размере около 1,6 миллиона рублей, а ООО «Грива» получило положительное решение по иску на 680 тысяч рублей. Это принципиально отличает ситуацию «Гиганта» от того, что происходило с компаниями «Холидей» и «Новые торговые системы», у которых основными кредиторами были банки, а размер задолженности измерялся в миллиардах рублей.

Тем не менее финансовые показатели компании не внушают оптимизма. Если в 2015 году «Гигант» показал прибыль в 227 миллионов рублей (здесь и далее данные указаны по «Контур.Фокусу»), то уже в 2018-м она упала до 19 миллионов, а 2019-й компания и вовсе закончила с убытком в 44,4 миллиона рублей (при обороте в 15 миллиардов). И вряд ли показатели 2020 года будут лучше — продажи упали в целом по рынку.

Двери в гипермаркете частично заблокированы ненужными тележками

Двери в гипермаркете частично заблокированы ненужными тележками

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В конце прошлого года в структуре собственников компании произошли серьезные изменения. Партнер и сооснователь Андрей Кузнецов исчез из состава учредителей, сейчас владельцем 100% значится Александр Манцуров. По информации НГС, бывший совладелец «Гиганта» еще в прошлом году переехал на постоянное место жительства в США.

Сам Александр Манцуров пока недоступен для комментариев, его телефон либо отключен, либо находится вне зоны действия. Коммерческий директор ответила, что компания готова будет комментировать ситуацию только во второй половине апреля. Представители сети SPAR в Новосибирске поначалу попросили согласования с руководством, но потом также сказали, что какие-то комментарии на этот счет можно будет получить позже.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает, что постепенное выдавливание с рынка местных сетей неизбежно, это вопрос времени и настойчивости владельцев конкретной компании.

— У «Гиганта» есть определенные сложности, и, думаю, со стороны его владельца будет разумно уйти с рынка, пока за его активы можно получить хорошие деньги, — говорит эксперт.

По его мнению, желание владельцев «Ламы» выйти на новосибирский рынок продиктовано той же причиной — давлением федеральных сетей, которые заставляют местных игроков либо расширяться, либо уходить с рынка. В перспективе, учитывая размеры томской компании, может вообще идти речь о слиянии, считает Сергей Дьячков.

Как бы ни сложилась ситуация у «Гиганта», этой компании вряд ли грозит судьба двух других крупных ритейлеров, ставших банкротами из-за долгов банкам. Но даже у них всё сложилось не так уж трагично. О том, как с этой проблемой удалось справиться владельцам компании «Новые торговые системы», можно прочитать в расследовании корреспондента НГС Татьяны Гладких.

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Сибирский Гигантгипермаркет «Гигант»ритейл
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