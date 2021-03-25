Пустые полки «Гиганта»: что происходит с когда-то крупнейшим ритейлером Новосибирска и причем тут SPAR

Компанию «Сибирский гигант» ждут серьезные перемены. Их приближение видно в магазинах уже невооруженным глазом. Участники рынка сходятся во мнении, что крупнейший новосибирский ритейлер (по крайней мере, из оставшихся в живых) собирается уйти с рынка если не полностью, то как минимум частично. Что происходит с «Гигантом», и кто придет ему на смену — разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.

В «Гиганте» на проезде Энергетиков довольно пусто. Это был первый построенный компанией с нуля еще в 2005 году крупноформатный магазин и первый настоящий гипермаркет в Новосибирске. Первоначально львиная доля здания была отведена под торговый зал самого «Гиганта», в торговой галерее — не больше пары десятков небольших магазинов и нескольких точек общепита, арендаторы в которых постоянно менялись. Сейчас здесь работает точка вездесущего KFC, и это, наверное, единственное заведение сети, где никогда нет очереди.

