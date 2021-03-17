Дело на 6 млрд: братьям-близнецам, открывшим «Бахетле» и «Пятерочки», разрешили не возвращать гигантский долг

Суд не включил в дело о банкротстве «Ритейл Центра» кредитора с требованием на 6,1 млрд рублей
Новосибирские бизнесмены братья Насоленко когда-то создали свою империю — они владели 150 универсамами, пользующимися спросом сразу в двух регионах, и культовыми у новосибирцев «Добрянкой» и «Бахетле». Но в прошлом году новосибирский Арбитражный суд внезапно признал близнецов банкротами. В этом феврале в рамках разбирательства суд отказался включать ООО «РНГО», которому ПАО «Банк Зенит» передал право требования многомиллиардного долга, в кредиторы банкротящегося ООО «Ритейл Центра» — дочерней компании самого крупного городского ритейлера «Новых торговых сетей». Группу компаний «НТС» как раз и создали братья Насоленко и были ее основными владельцами до своего банкротства. Из-за решения суда банк может потерять более 6,1 миллиарда рублей. НГС изучил доводы сторон на 44 страницах документа Арбитража — разбираемся, зачем в деле три судьи, причем тут Кипр и удалось ли близнецам остаться без долгов.
Самые крупные ритейлеры Новосибирска
Братья Насоленко были создателями и основными владельцами группы компаний «Новые торговые сети». Наибольшее развитие она получила как франчайзи сети «Пятерочка» (более 150 универсамов в Новосибирской области и Алтайском крае).
Позже владелец бренда — столичная X5 Retail Group — отозвала лицензию на этот бренд, но «НТС» продолжали работать еще более 10 лет и сменили вывески «Пятерочек» на «Универсам удачных покупок» и запустили целый ряд собственных проектов («Лидер Экономии», «Правильное пиво», «Супермаркет Плюс»).
Также братья Насоленко преуспели в довольно дорогом сегменте торговли продуктами. Сначала они открыли два супермаркета «Бахетле», а затем на базе русской кухни создали проект «Добрянка». К последнему относились два супермаркета и несколько точек общепита.
Однако в прошлом году братья Насоленко обанкротились — сейчас «Добрянка» и «Бахетле» продолжают работать, но формально к ним никакого отношения не имеют.
Еще в процессе банкротства близнецов открылась компания, которая стала преемницей ООО «Русская традиционная кухня», владеющей товарным знаком «Добрянка». Учредителем этой организации, согласно «Контур.Фокусу», значится мать братьев — Любовь Насоленко. Сейчас компания находится на стадии «реорганизации в форме разделения». В финансах на конец 2019 года значится только чистый убыток в 2,9 миллиона рублей.
Компания, владеющая товарным знаком «Бахетле», — ООО «Гастромаркет». Сервис «Контур.Фокус» говорит, что ее учредителем является Игорь Морин. Чистая прибыль компании на конец 2019 года составила 1 миллион.
Примечательно, что обе компании располагаются по одному адресу.
Что за иск на 6,1 миллиарда
Компания ООО «Ритейл Центр», относящаяся к «НТС», обанкротилась в 2018 году. Спустя год некое ООО «РНГО» отправило в суд заявление, чтобы его требования в размере чуть более 6,1 миллиарда рублей включили в реестр кредиторов «Ритейл Центра».
Основным видом деятельности ООО «РНГО», по данным «Контур.Фокус», является «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах». Кроме того, компания работает в еще 27 других направлениях — от ремонта машин до чистки и уборки.
Однако ПАО «Банк Зенит», который передал право требования многомиллиардного долга ООО «РНГО», и группу компаний «НТС» стали подозревать в аффилированности, так как должник ООО «Ритейл Центр» является дочерней компанией «НТС». Та же, в свою очередь, связана с самим банком.
Аффилированная компания — это компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере меньше контрольного. Такая компания может выступать в качестве филиала или представительства основной материнской компании.
Кроме того, кредиторы ООО «Капитал» и ООО «Спектр» потребовали у суда признать недействительным соглашение о переводе огромного долга в деле о банкротстве «Ритейл Центра».
Договор заключали между ПАО «Банк Зенит» и рядом компаний — самим ООО «Ритейл Центр», ООО «Капитал», ООО «Русский купец» и ООО «Торговая Сеть-Сибирь».
Суд вели сразу трое судей. Еще в прошлом году заявления о включении в реестр требований и о признании недействительным соглашения о переводе долга одобрили сразу в двух инстанциях, но позднее Арбитражный суд Западно-Сибирского округа их отменил, и дело вновь направили на новое рассмотрение в Арбитраж НСО. Трех судей заменили.
— Сумма иска слишком уж велика. Видимо, чтобы не подозревали в коррупционных влияниях, таким образом решили разбавить судейский состав. Чтобы избежать упреков в ангажированности. Масштабы холдинга братьев Насоленко такие, что большинство судей раньше так или иначе дел с ними касались. И могут быть обвинены в небеспристрастности, — пояснил юрист Кирилл Кузнецов.
Доводы кредиторов
На заседании представители компаний, которые предъявляли свои требования, обращали внимание на то, что банк через «Ритейл Центр» совершал транзитные платежи. Якобы деньги, которые он перечислял, в хозяйственных операциях не участвовали — они поступали на счет должника, а на протяжении одного дня возвращались в банк. Предположительно, таким образом банк создавал видимость крупных оборотов группы компаний «НТС» (банк, по догадкам сторон, контролировал ее). Схема действовала до тех пор, пока не провернули сделку по передаче недвижимого имущества в ООО «Альфа Ритейл Компани» (его учредителем была кипрская компания, принадлежащая братьям Насоленко).
Договор, передающий права требования от ПАО «Банк Зенит» к ООО «РНГО», посчитали мнимым. А дело всё в том, что стороны этого соглашения физически не смогли бы выполнить свои обязательства. К тому же, по закону такие сделки должны совершаться с согласия временного управляющего, но его подписи в договоре не было.
По итогу сделка привела компанию ООО «Ритейл Центр» к банкротству — ее выручка была значительно ниже объема выдаваемых и возвращаемых кредитов (имущество не превышало 1 миллиарда рублей). В то же время за добросовестными кредиторами компании значилось около 125 миллионов рублей, а ООО «Ритейл Центр» безвозмездно приняло на себя обязательство по оплате на сумму более 4 миллиардов.
Также на момент перевода долга у банка имелись неисполненные обязательства и задолженность перед двумя кредиторами.
Представитель конкурсного кредитора ИП Емелина тоже посчитала сделку мнимой, ведь банк не выбыл из материально-правовых отношений вплоть до суда. Она предположила, что уступка была совершена для прикрытия: якобы должники системно использовали вексельные схемы, офшорные организации и аффилированные лица.
Она обратила внимание на то, что ООО «РНГО» еще в 2017 зарегистрировалось как самостоятельное юридическое лицо. С момента государственной регистрации до окончания 2017 года компания не вела финансово-хозяйственной деятельности — у нее не было ни средств, ни активов.
К тому же, отметила представитель конкурсного кредитора, начальник департамента проблемных активов банка Сергей Савкин контролировал вхождение в совет директоров АО «НТС» сотрудника банка Ивана Плужникова. И он же следил за офшорными компаниями, входящими в состав учредителей группы компаний. В их число вошли и те, кто подписывал соглашение о переводе долга.
Примечательно, что учредителем ООО «Капитал» являлась кипрская компания «Нормак Холдинг Лимитед». Она же учредила компанию — первоначального должника по договору перевода долга — ООО «Торговая Сеть-Сибирь». Ее доверенным лицом был Сергей Савкин, который параллельно работал в ПАО «Банк Зенит» на руководящей должности. Кредитор посчитал, что таким образом банк контролировал предпринимательскую деятельность ГК «НТС» и должника в частности (в решении суд озвучит, что на момент подписания соглашения о переводе долга «Нормак Холдинг Лимитед» уже не входило в состав ООО «Ритейл Центр», участие сотрудника банка Сергея Савкина не посчитали признаком аффилированности банка и ГК «НТС»).
Доводы ООО «РНГО» и ПАО «Банк Зенит»
Представитель ООО «РНГО» на суде возражал против доводов кредиторов. Заключения специалистов других сторон он посчитал некорректными — якобы не были учтены выписки должника из других банков и выписки контрагентов должника. В феврале 2020 года банк такие выписки в материалы суда предоставил.
Он сослался на то, что контрагенты могут проводить от 500 до 700 разных операций в день, а значит, возвращение займа ритейлером с разницей в пару дней транзитными перечислениями не являлось.
Сначала, в период с 2013-го по 2014-й, у банка был титул (инструмент обеспечения договорных обязательств), который трансформировался в обычный залог. То есть это не позволяло банку влиять на группу компаний «НТС», но ограничивало возможность бенефициара ликвидировать общества. Затем долю вернули в кипрскую компанию «Эсфантер Инвестментс Лимитед» (ее контролировали братья Насоленко, все компании, входящие в нее, находятся на стадиях банкротства и ликвидации). Этот же факт признала и представитель ПАО «Банк Зенит».
Бенефициар — реальный собственник компании, то есть тот, кому компания принадлежит не юридически, а фактически, и в конечном счете тот, кто оказывает существенное влияние на принятие такой компанией решений.
По словам представителя банка и компании «РНГО», до 2018 года у ООО «Ритейл Центр» не было долгов, а затем они появились из-за бенефициара бизнеса, который отказывался сотрудничать с банком, чтобы урегулировать долг. А затем корпоративная оболочка сменилась на ООО «Гастромаркет». К тому же, по его заверениям, после сделки по переводу долга ООО «Ритейл Центр» получило более 6 миллиардов в качестве кредита.
Также представитель банка сообщил, что в материалах дела представлена переписка, согласно которой банк предлагал ООО «Ритейл Центр» сотрудничество по урегулированию задолженности, однако бенефициары отказались в пользу ООО «Гастромаркет».
Источником финансирования уступки права требования, по информации представителя банка, стали деньги ГК «Татнефть» (ПАО «Татнефть» Им.
По мнению представителя банка, признак безвозмездности сделки также отсутствовал. Дело в том, что в ООО «Ритейл Центр» передали материальные остатки, перевели трудовой коллектив, переоформили терминалы безналичных расчетов. Также она отметила, что кредиторов не было — им не могли нанести ущерб.
Итоги суда
Суд решил удовлетворить требования компаний «Капитал» и «Спектр» и признал соглашение о переводе долга от банка к «Ритейл Центру» недействительным. Стороны-участники этого соглашения не сумели доказать наличие разумных и законных экономических мотивов сделки. ООО «РНГО», соответственно, в реестр требований должника включать не стали.
Судьи пришли к выводу, что признаки аффилированности между ПАО «Банк Зенит» и должником ООО «Ритейл Центр» отсутствовали.
— Здесь как в футболе: самое красивое — счетное табло. Самое важное, что крупнейшему доминирующему кредитору, ООО «РНГО» — это по сути ПАО «Банк Зенит», их компания, их деньги — вообще отказали во включении в реестр кредиторов за его очень странное и нелогичное поведение. Потому что ПАО «Банк Зенит» контролировал холдинг Насоленко много лет, — пояснил корреспонденту НГС юрист Кирилл Кузнецов.
Юрист также рассказал, что знакомые с делами братьев Насоленко люди отзывались о ситуации негативно. Якобы банк и братья пользовались финансами поставщиков:
— От своих клиентов мы знаем, что очень-очень давно ПАО «Банк Зенит» вело фактически внешнее управление холдингом Насоленко, когда в срок не платили вообще. После этого добивались еще бесплатной рассрочки, пользуясь деньгами поставщика, после чего поставщик получал опять же не деньги, а вексель ПАО «Банк Зенит», который мог быть предъявлен к погашению еще через несколько месяцев. По сути ПАО «Банк Зенит» и братья Насоленко вместе совершенно бесстыдным образом пользовались деньгами поставщиков, — добавил юрист.
Таким образом, считает Кирилл Кузнецов, банк напоролся на собственную практику. Он слишком внимательно контролировал холдинг Насоленко, а затем получил неожиданный удар — суд отказался считать его кредитором:
— Суд по сути записал его в пособники всей этой схемы, которая привела к банкротству в данном случае ООО «Ритейл Центр».
Что будет дальше
В пресс-службе ПАО «Банк Зенит» корреспонденту НГС сообщили, что апелляционную жалобу в суд по делу уже подали.
По данным «Контур.Фокус», АО «НТС» учредила 14 компаний — из них 10 уже не действуют, еще 3 находятся в процессе ликвидации и одна — в процессе банкротства.
Например, у еще банкротящегося ООО «Новосибирск-Торг» исторических долгов, по данным «Контур.Фокуса» — 447,3 миллиона рублей. Большая часть из них относится к кредитам, зарплатам и налогам. Еще одна компания на стадии банкротства — ООО «Торговая Сеть-Сибирь». Ее исторические долги составили 262,7 миллиона. И наконец третья компания — ООО «Русский купец». Исторические долги достигли 260,4 миллиона рублей.
Конкурсный управляющий ООО «Капитал» Андрей Смирнов объяснил корреспонденту НГС, что пока не может подробно комментировать дело — оно еще идет. Он уточнил, что судебные разбирательства начались после того, как в ПАО «Банк Зенит» поменялось руководство.
По данным сайта Арбитражного суда, на момент признания братьев Насоленко банкротами, суммы их долгов были одинаковы — более 228 миллионов рублей. Финансовый управляющий близнецов Андрей Смирнов пояснил: сумма одна и та же, так как это их общий долг — они несут субсидиарную ответственность.
Субсидиарная ответственность — это право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести.
Примечательно, что к октябрю 2020 года сумма долгов братьев выросла почти в два раза — до 430 и 412 миллионов рублей у Евгения и Виталия Насоленко соответственно. По уточнению финансового управляющего близнецов, эта сумма с тех пор поднялась еще, но точную цифру он называть не стал.
Корреспондент НГС связалась с конкурсным управляющим ООО «Ритейл Центр» Игорем Сухоруковым — трубку взяла его помощник, которая сообщила, что журналисту перезвонят. Однако потом конкурсный управляющий с журналистом не связывался. Корреспондент НГС направила вопросы ему на почту.
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