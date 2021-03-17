Дело на 6 млрд: братьям-близнецам, открывшим «Бахетле» и «Пятерочки», разрешили не возвращать гигантский долг

Примечательно, что учредителем ООО «Капитал» являлась кипрская компания «Нормак Холдинг Лимитед». Она же учредила компанию — первоначального должника по договору перевода долга — ООО «Торговая Сеть-Сибирь». Ее доверенным лицом был Сергей Савкин, который параллельно работал в ПАО «Банк Зенит» на руководящей должности. Кредитор посчитал, что таким образом банк контролировал предпринимательскую деятельность ГК «НТС» и должника в частности (в решении суд озвучит, что на момент подписания соглашения о переводе долга «Нормак Холдинг Лимитед» уже не входило в состав ООО «Ритейл Центр», участие сотрудника банка Сергея Савкина не посчитали признаком аффилированности банка и ГК «НТС»).



Доводы ООО «РНГО» и ПАО «Банк Зенит»



Представитель ООО «РНГО» на суде возражал против доводов кредиторов. Заключения специалистов других сторон он посчитал некорректными — якобы не были учтены выписки должника из других банков и выписки контрагентов должника. В феврале 2020 года банк такие выписки в материалы суда предоставил.



Он сослался на то, что контрагенты могут проводить от 500 до 700 разных операций в день, а значит, возвращение займа ритейлером с разницей в пару дней транзитными перечислениями не являлось.



Сначала, в период с 2013-го по 2014-й, у банка был титул (инструмент обеспечения договорных обязательств), который трансформировался в обычный залог. То есть это не позволяло банку влиять на группу компаний «НТС», но ограничивало возможность бенефициара ликвидировать общества. Затем долю вернули в кипрскую компанию «Эсфантер Инвестментс Лимитед» (ее контролировали братья Насоленко, все компании, входящие в нее, находятся на стадиях банкротства и ликвидации). Этот же факт признала и представитель ПАО «Банк Зенит».

Бенефициар — реальный собственник компании, то есть тот, кому компания принадлежит не юридически, а фактически, и в конечном счете тот, кто оказывает существенное влияние на принятие такой компанией решений.



По словам представителя банка и компании «РНГО», до 2018 года у ООО «Ритейл Центр» не было долгов, а затем они появились из-за бенефициара бизнеса, который отказывался сотрудничать с банком, чтобы урегулировать долг. А затем корпоративная оболочка сменилась на ООО «Гастромаркет». К тому же, по его заверениям, после сделки по переводу долга ООО «Ритейл Центр» получило более 6 миллиардов в качестве кредита.



Также представитель банка сообщил, что в материалах дела представлена переписка, согласно которой банк предлагал ООО «Ритейл Центр» сотрудничество по урегулированию задолженности, однако бенефициары отказались в пользу ООО «Гастромаркет».



Источником финансирования уступки права требования, по информации представителя банка, стали деньги ГК «Татнефть» (ПАО «Татнефть» Им. В. Д. Шашина было акционером ПАО «Банк Зенит» по данным «Контур.Фокус»).



По мнению представителя банка, признак безвозмездности сделки также отсутствовал. Дело в том, что в ООО «Ритейл Центр» передали материальные остатки, перевели трудовой коллектив, переоформили терминалы безналичных расчетов. Также она отметила, что кредиторов не было — им не могли нанести ущерб.



Итоги суда



Суд решил удовлетворить требования компаний «Капитал» и «Спектр» и признал соглашение о переводе долга от банка к «Ритейл Центру» недействительным. Стороны-участники этого соглашения не сумели доказать наличие разумных и законных экономических мотивов сделки. ООО «РНГО», соответственно, в реестр требований должника включать не стали.



Судьи пришли к выводу, что признаки аффилированности между ПАО «Банк Зенит» и должником ООО «Ритейл Центр» отсутствовали.



— Здесь как в футболе: самое красивое — счетное табло. Самое важное, что крупнейшему доминирующему кредитору, ООО «РНГО» — это по сути ПАО «Банк Зенит», их компания, их деньги — вообще отказали во включении в реестр кредиторов за его очень странное и нелогичное поведение. Потому что ПАО «Банк Зенит» контролировал холдинг Насоленко много лет, — пояснил корреспонденту НГС юрист Кирилл Кузнецов.

Юрист также рассказал, что знакомые с делами братьев Насоленко люди отзывались о ситуации негативно. Якобы банк и братья пользовались финансами поставщиков:



— От своих клиентов мы знаем, что очень-очень давно ПАО «Банк Зенит» вело фактически внешнее управление холдингом Насоленко, когда в срок не платили вообще. После этого добивались еще бесплатной рассрочки, пользуясь деньгами поставщика, после чего поставщик получал опять же не деньги, а вексель ПАО «Банк Зенит», который мог быть предъявлен к погашению еще через несколько месяцев. По сути ПАО «Банк Зенит» и братья Насоленко вместе совершенно бесстыдным образом пользовались деньгами поставщиков, — добавил юрист.

Таким образом, считает Кирилл Кузнецов, банк напоролся на собственную практику. Он слишком внимательно контролировал холдинг Насоленко, а затем получил неожиданный удар — суд отказался считать его кредитором:



— Суд по сути записал его в пособники всей этой схемы, которая привела к банкротству в данном случае ООО «Ритейл Центр».



Что будет дальше



В пресс-службе ПАО «Банк Зенит» корреспонденту НГС сообщили, что апелляционную жалобу в суд по делу уже подали.



По данным «Контур.Фокус», АО «НТС» учредила 14 компаний — из них 10 уже не действуют, еще 3 находятся в процессе ликвидации и одна — в процессе банкротства.

