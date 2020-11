Хозяева новосибирских ТЦ: кто владеет «Аурой»

Сухарева и Титов значатся еще директорами Basola Investments Ltd, Kigalia Holdings Ltd и компании Malltech Holding Ltd. Название последней перекликается с названием ООО «Моллтек». Кстати, еще одним директором кипрской Malltech Holding Ltd, по данным «Контур.Фокуса», является человек, имя которого указано латиницей: Nikolay Artemenkо.



В системе «Контур.Фокус» имя одного и того же человека может быть записано как на русском языке, так и на языке страны, в которой зарегистрирована фирма, если он является руководителем нескольких компаний из разных стран. Например, «Анна Сухарева» встречается в «Контур.Фокусе» сразу на трех языках: русском, английском и греческом. Связь между именами, написанными по-разному, а значит, и между разными фирмами «Контур.Фокус» автоматически не выстраивает: формально одно и то же физическое лицо система воспринимает как разных людей.