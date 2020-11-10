Хозяева новосибирских ТЦ: кто владеет «Аурой»

Крупные торговые центры уже давно стали неотъемлемой частью жизни каждого: тут тебе и продукты, и промышленные товары, и одежда. Развлечения опять же, сервисные услуги… В общем, всё, что требуется человеку в обычной жизни. Только — в одном месте. Часто мы знаем, что можно найти в том или ином торговом центре, но совсем не представляем, кто за этим стоит. Точнее, кому всё это принадлежит. Корреспондент НГС Илья Калинин поизучал, кто владеет новосибирскими ТЦ и ТРЦ. Сегодня расскажем о крупнейшем — «Ауре».
Кто владеет новосибирскими ТЦ и ТРЦ? Местные предприниматели? Или бизнесмены из Москвы? Или, может, еще кто-то? Что, например, рядовой новосибирец знает про один из самых крупных торгово-развлекательных центров города — «Ауру»? То, что его строила турецкая компания, да руководителем являлся гражданин Турции, который регулярно появлялся на разных светских тусовках, пока не вернулся на родину. Вот, пожалуй, и всё. Мы решили восполнить эти бизнес-пробелы и выяснить, кому могут принадлежать 150 тысяч «квадратов» в центре Новосибирска.
«Аура» турецкая
Торгово-развлекательный центр «Аура» построен в 2011 году на участке площадью чуть более 150 тысяч квадратных метров в районе перекрестка улицы Военная и Каменской магистрали. Застройщик «Ауры» — «Ренейссанс Девелопмент», девелоперское подразделение ЗАО «Ренейссанс Констракшн», в качестве генподрядчика построившего СТЦ «МЕГА» (130 тысяч квадратных метров) и «Ройял Парк» (70 тысяч квадратных метров).
Техническое открытие «Ауры» несколько раз переносилось и состоялось утром 18 марта 2011 года. Официальное открытие случилось почти через месяц — 16 апреля. Учредителями и участниками «Ренейссанс Констракшн», по данным системы «Контур.Фокус», являлись турецкие фирмы. Гендиректором «Ауры» стал Сулейман Джошкун, работавший ранее заместителем управляющего стамбульским ТРЦ «Коззи».
Новые владельцы
В феврале 2013 года появились слухи о покупке «Ауры» американским финансовым конгломератом Morgan Stanley, владеющим крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Называлась даже сумма сделки — почти 1 миллиард долларов. «Ренейссанс Девелопмент» сначала игнорировал эти слухи, а потом опроверг их.
В июле 2013 года «Ауру» приобрело московское ООО «РосЕвроДевелопмент». По информации «Контур.Фокуса», образована эта компания 21 мая 2003 года. Сумма сделки — 784 миллиона долларов.
Изначально новые владельцы планировали расширить «Ауру», но после кризиса в январе 2015 года проект заморозили. Один из экспертов рынка недвижимости — директор компании Nazarov & Partners Александр Назаров — тогда предположил, что на это в какой-то мере могло повлиять и обострение конкуренции, в том числе появление ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Как указано в истории компании, описанной в «Контур.Фокусе», 13 февраля 2017 года ООО «РосЕвроДевелопмент» изменило название на ООО «Молтек», а с 6 сентября 2017 года компания уже называется «Моллтек» (на официальном сайте есть название и по-английски: Malltech). Уставный капитал компании — 3 миллиона рублей.
При чём тут Кипр и Нидерланды
Как сообщается на официальном сайте «Моллтек», компания построила собственные объекты в семи городах: Красноярске (ТРЦ «Планета»), Новокузнецке (ТРЦ «Планета»), Новосибирске (ТРЦ «Аура»), Уфе (ТРЦ «Планета»), Перми (ТРЦ «Планета»), Москве (логопарк «Крёкшино») и Санкт-Петербурге (ТРК «Лето»). Имеет три филиала: в Новокузнецке, Уфе и деревне Крёкшино Новомосковского административного округа.
Генеральным директором ООО «Моллтек» с 2009 года является Николай Артеменко. По данным сайта, он обучался в Стэнфордском университете (США), МФТИ, УПЦ ВТ и на курсах АССА (Великобритания). Артеменко входил в состав совета директоров компаний: Merlion, Itella NLC, Dragon Ukrainian Properties & Development, Pramo, Rosevrodevelopment, Malltech.
Система «Контур.Фокус» сообщает, что Николай Артеменко в прошлом являлся участником ООО «Специализированный застройщик "Новотутинки"», которое занималось строительством малоэтажного ЖК «Шолохово» в Мытищинском районе Московской области. Также он был гендиректором компании-застройщика «СПБ-Лето» и реорганизованного в 2017 году АО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск». По информации «Контур.Фокуса», эти юридические лица в числе конечных учредителей и участников имеют офшорные структуры, зарегистрированные на Кипре, Виргинских островах и в Люксембурге.
Офшорная компания — компания, траст или фонд, зарегистрированные в зоне льготного налогообложения. Сами по себе офшоры — законны. Обычно такие структуры учреждаются как акционерные общества и у них есть номинальные директора и акционеры, что позволяет скрывать реальных владельцев. В большинстве офшорных зон оплата налогов не предусмотрена: компания отчисляет в местный бюджет только ежегодный сбор за продление регистрации. Офшор позволяет легально снижать или совсем избегать налогов. Часто офшоры заводят и те, кто опасается рейдерских атак, а также государственные чиновники, которым закон запрещает владеть бизнесом. Иногда офшоры используются для различных мошеннических схем или отмывания денег.
Всеми 100% ООО «Моллтек» владеет Red Residential Ltd, зарегистрированная в Лимасоле — втором по величине городе Республики Кипр. Все остальные кипрские юридические лица, фигурирующие в этом тексте, также зарегистрированы в Лимасоле.
В числе директоров кипрского владельца «Моллтек», по данным «Контур.Фокуса», числятся Павел Титов, Анна Сухарева и Евгений Блинников.
Сухарева и Титов значатся еще директорами Basola Investments Ltd, Kigalia Holdings Ltd и компании Malltech Holding Ltd. Название последней перекликается с названием ООО «Моллтек». Кстати, еще одним директором кипрской Malltech Holding Ltd, по данным «Контур.Фокуса», является человек, имя которого указано латиницей: Nikolay Artemenkо.
В системе «Контур.Фокус» имя одного и того же человека может быть записано как на русском языке, так и на языке страны, в которой зарегистрирована фирма, если он является руководителем нескольких компаний из разных стран. Например, «Анна Сухарева» встречается в «Контур.Фокусе» сразу на трех языках: русском, английском и греческом. Связь между именами, написанными по-разному, а значит, и между разными фирмами «Контур.Фокус» автоматически не выстраивает: формально одно и то же физическое лицо система воспринимает как разных людей.
Новосибирский след в кипрских офшорах
Еще один интересный персонаж истории о владельцах ТРЦ «Аура» — финансовый директор ООО «Моллтек» Евгений Блинников. По данным из его биографии, указанной на сайте компании, Блинников в 1983 году с отличием окончил НЭТИ (сейчас — НГТУ) по специальности «Физическая электроника», после чего начал работать инженером научно-исследовательского сектора института. В финансовой сфере — с 1992 года. Занимал руководящие посты в компаниях: «Русский Сахар Инвест», Компания «Энерготраст», «Национальная логистическая компания», Группа Сити (Itella Group). В «Моллтек» (экс-«РосЕвроДевелопмент») с 2010 года.
«Контур.Фокус» уточняет: Евгений Блинников является директором трех кипрских компаний. Это Borsianlo Trading Ltd, Red Business Centers Ltd, Basola Investments Ltd. В прошлом Блинников — участник нескольких юридических лиц, в том числе он числился гендиректором «СПБ-Лето». В настоящем — гендиректор ООО «Сибстройинвест Холдинг» (город Москва) с уставным капиталом в 1 053 461 000 рублей. Почти 100% «Сибстройинвест Холдинга» принадлежит компании REN Holding B.V. из Нидерландов.
Частная компания с ограниченной ответственностью REN Holding B.V. находится в Амстердаме и работает в секторе финансовых холдингов. Как сообщает база местных юридических лиц голландского портала oozo.nl, в REN Holding B.V. числится всего один человек, а эта фирма, в свою очередь, является представителем или директором другой компании — REN-IT B.V. По информации каталога брокеров в Нидерландах makelaargids.org, REN-IT B.V. занимается посредничеством в торговле или аренде недвижимости.
Московский же «Сибстройинвест Холдинг» является учредителем новосибирской компании «Сибстройинвест», которая занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом: в нашем случае — ТРЦ «Аура». Уставный капитал «Сибстройинвеста» — 4 650 000 рублей, гендиректор — Кирилл Степанов.
Кто владелец «Ауры»
Сведения по мировым офшорам, ставшие публичными в последние годы, выложены в базе данных офшорных утечек ICIJ Offshore Leaks (проект «Международный консорциум журналистских расследований»). Здесь находятся более 785 тысяч имен людей и компаний из более 200 стран и территорий, стоящих за секретными офшорными структурами.
В базе встречаются не все компании, имеющие связи с ТРЦ «Аура». Но в сочетании с данными из других открытых источников можно выстроить схему из лиц и компаний.
В составленную схему также попали не все компании и физические лица, причастные к бизнесу российского ООО «Моллтек», которое владеет как новосибирским ТРЦ «Аура», так и другими торговыми центрами в городах России. Но ключевые узлы сложной офшорной паутины обозначить на схеме удалось.
Взаимодействие между возможным владельцем этого бизнеса и активами идет через ряд физических лиц и многочисленные компании, зарегистрированные в основном на Кипре. На наш взгляд, одними из важных фигур являются упомянутые ранее генеральный директор российского ООО «Моллтек» Николай Артеменко, а также финансовый директор всё того же «Моллтека» и генеральный директор московской компании «Сибстройинвест Холдинг» Евгений Блинников.
По данным ICIJ Offshore Leaks, реальный владелец бизнеса в обозначенной схеме — кипрская компания Basola Investments Ltd. Судя по предоставленной информации, эта фирма является акционером и ведет деятельность через компанию Gracia Pacific Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Роль посредника в бизнес-процессах, по данным ICIJ, выполняет компания Meritservus Secretaries Ltd, зарегистрированная на Кипре.
Данная информация, как сообщают в ICIJ Offshore Leaks, получена из выложенного в свободный доступ «Панамского досье».
«Панамское досье», «Панамский архив», «Панамские документы» — неформальные названия утечки конфиденциальных документов крупной панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов в рамках проекта «Международный консорциум журналистских расследований» (ICIJ) изучала досье. В результате предана огласке скрытая собственность политиков разных стран мира, а также упоминаются 12 действующих и бывших глав государств. В российской части документов Mossack Fonseca фигурируют близкий друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин, бизнесмены братья Ротенберг и многие высокопоставленные государственные чиновники с родственниками. Данные «Панамского досье» с названиями фирм, адресами и конкретными именами были открыты для всех 9 мая 2016 года.
Конкретные физические лица, кому принадлежит Sanmeritus Investments Ltd, на сайте ICIJ Offshore Leaks не указаны. Составители базы объясняют, что не во всех случаях им стали известны имена физических лиц, которые владеют бизнесами. Из подробностей по данной компании известен был лишь адрес ее местонахождения: Республика Кипр, город Лимасол, 3030, улица Крисанту Милона, 3.
В июне НГС опубликовал расследование о том, кто зарабатывает миллионы на коронавирусе и при чём тут торговец фруктами и ветеран ФСБ. А в начале октября описал мутные схемы, которые работали при согласовании в мэрии рекламных вывесок на зданиях.
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