Хозяева новосибирских ТЦ: кто владеет «Аурой»

Кто владеет новосибирскими ТЦ и ТРЦ? Местные предприниматели? Или бизнесмены из Москвы? Или, может, еще кто-то? Что, например, рядовой новосибирец знает про один из самых крупных торгово-развлекательных центров города — «Ауру»? То, что его строила турецкая компания, да руководителем являлся гражданин Турции, который регулярно появлялся на разных светских тусовках, пока не вернулся на родину. Вот, пожалуй, и всё. Мы решили восполнить эти бизнес-пробелы и выяснить, кому могут принадлежать 150 тысяч «квадратов» в центре Новосибирска.

«Аура» турецкая



Торгово-развлекательный центр «Аура» построен в 2011 году на участке площадью чуть более 150 тысяч квадратных метров в районе перекрестка улицы Военная и Каменской магистрали. Застройщик «Ауры» — «Ренейссанс Девелопмент», девелоперское подразделение ЗАО «Ренейссанс Констракшн», в качестве генподрядчика построившего СТЦ «МЕГА» (130 тысяч квадратных метров) и «Ройял Парк» (70 тысяч квадратных метров).



Техническое открытие «Ауры» несколько раз переносилось и состоялось утром 18 марта 2011 года. Официальное открытие случилось почти через месяц — 16 апреля. Учредителями и участниками «Ренейссанс Констракшн», по данным системы «Контур.Фокус», являлись турецкие фирмы. Гендиректором «Ауры» стал Сулейман Джошкун, работавший ранее заместителем управляющего стамбульским ТРЦ «Коззи».