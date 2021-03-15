Имущество «Холидея» продают с торгов — землю и здания оценили в полмиллиарда рублей

В Новосибирске начался аукцион по продаже части имущества компании «Холидей», которую суд признал банкротом в 2019 году . Также суд запретил выезд из России руководителю предприятия.



— Временно ограничить право гражданина Скороходова Николая Александровича на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения Арбитражным судом мирового соглашения, — говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Западно-Сибирского федерального округа за 12 марта .