Имущество «Холидея» продают с торгов — землю и здания оценили в полмиллиарда рублей

В Новосибирске продают имущество обанкротившегося «Холидея»
В Новосибирске начался аукцион по продаже части имущества компании «Холидей», которую суд признал банкротом
— Временно ограничить право гражданина Скороходова Николая Александровича на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения Арбитражным судом мирового соглашения, — говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Западно-Сибирского федерального округа
Информацию об аукционе на имущество разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Пять зданий выставлено в Новосибирске.
На торгах планируют продать помещения, склады и земельный участок на Бердском
Также в Новосибирске продают помещение на Гусинобродском
Кроме этого, на торгах выставили имущество, которое находится в Омске,
Общая стоимость всех зданий — около полумиллиарда рублей.
Заявки на торги начали принимать сегодня,
Скороходов не ответил на звонок корреспондента НГС в момент подготовки материала.
В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу
В апреле прошлого года стало известно, что банкротство «Холидея» поставило под угрозу около 250 компаний-поставщиков сети. Они получили уведомления о необходимости вернуть деньги за поставленные и проданные товары. В ситуации разбирался обозреватель НГС.