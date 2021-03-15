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Имущество «Холидея» продают с торгов — землю и здания оценили в полмиллиарда рублей

В Новосибирске, в частности, выставили пять помещений — показываем на карте, где они расположены

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«Холди» на Бердском шоссе был первым магазином сети с таким названием

«Холди» на Бердском шоссе был первым магазином сети с таким названием

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В Новосибирске продают имущество обанкротившегося «Холидея»

В Новосибирске начался аукцион по продаже части имущества компании «Холидей», которую суд признал банкротом в 2019 году. Также суд запретил выезд из России руководителю предприятия.

— Временно ограничить право гражданина Скороходова Николая Александровича на выезд из Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения Арбитражным судом мирового соглашения, — говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Западно-Сибирского федерального округа за 12 марта.

Информацию об аукционе на имущество разместили в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Пять зданий выставлено в Новосибирске.

На торгах планируют продать помещения, склады и земельный участок на Бердском шоссе, 61 и 61/1. Общая площадь — почти 26 000 кв. м. Объекты оценили в 74 969 000 рублей. Имущество обременено залогом в пользу «Россельхозбанка».

Также в Новосибирске продают помещение на Гусинобродском шоссе, 20 площадью 2648 кв. м за 83 420 000 рублей, на улице Семьи Шамшиных, 88 — за 84 285 900 рублей, на Петухова, 12/1 — за 47 700 000 рублей.

Кроме этого, на торгах выставили имущество, которое находится в Омске, за 204 304 500 рублей, городе Бийске Алтайского края — за 45 млн рублей, Юрге (Кемеровская область) — за 18 191 970 рублей. Здание и земли в Карасуке оценили в 21 315 600 рублей.

Общая стоимость всех зданий — около полумиллиарда рублей.

Заявки на торги начали принимать сегодня, 15 марта. Шаг аукциона составляет 5%.

Скороходов не ответил на звонок корреспондента НГС в момент подготовки материала.

В 2017 году «Холидей», у которого накопились долги, выставил на продажу 151 магазин, 22 из них купила «Лента». Вскоре убыточные магазины сети начали закрывать в Новосибирске и других сибирских городах. В феврале 2019 года компанию признали банкротом, и к октябрю 2020 года «Холди дискаунтер» потерял 80% своих магазинов. Все магазины «Холидей» в Новосибирске закрылись к концу ноября 2020 года.

В апреле прошлого года стало известно, что банкротство «Холидея» поставило под угрозу около 250 компаний-поставщиков сети. Они получили уведомления о необходимости вернуть деньги за поставленные и проданные товары. В ситуации разбирался обозреватель НГС.

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банкротство«Холидей»«Холди»
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