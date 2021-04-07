В Новосибирске закрылась половина гипермаркетов «Гигант»

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» — на этой неделе перестали работать два торговых комплекса из четырех. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка».
Информация о том, что торговые комплексы «Гигант» на Мочищенском шоссе и улице Автогенной перестали работать, появилась в базе 2ГИС сегодня. Всего у компании было четыре гипермаркета, два оставшихся — на проезде Энергетиков и на Бердском шоссе — пока работают.
Магазин на Автогенной был первой розничной торговой точкой будущей сети, он работал в слегка реконструированном промышленном здании. Гипермаркет на Мочищенском шоссе был построен с нуля и открыт в декабре
На прошлой неделе у компании перестали работать шесть супермаркетов «Горожанка».
В самой компании не комментируют происходящие изменения. Управленцы «Гиганта», которым удалось дозвониться или послать сообщения в мессенджерах, уже несколько раз просили время для того, чтобы «поговорить с руководством», но никаких ответов так и не предоставили.
По информации участников рынка (специалисты по работе с коммерческой недвижимостью, поставщики), владелец «Сибирского Гиганта» решил продать свой розничный бизнес по частям и покупателем большей части активов выступает томская торговая группа «Лама», которой в Томске принадлежат сеть супермаркетов «Абрикос» (
О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.