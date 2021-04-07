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Тема дняЗакрылась половина гипермаркетов «Гигант»

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В Новосибирске закрылась половина гипермаркетов «Гигант»

Больше не работают магазины на Мочищенском шоссе и улице Автогенной

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«Гигант» на Мочищенском шоссе не проработал и четырех лет

«Гигант» на Мочищенском шоссе не проработал и четырех лет

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Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» — на этой неделе перестали работать два торговых комплекса из четырех. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка».

Информация о том, что торговые комплексы «Гигант» на Мочищенском шоссе и улице Автогенной перестали работать, появилась в базе 2ГИС сегодня. Всего у компании было четыре гипермаркета, два оставшихся — на проезде Энергетиков и на Бердском шоссе — пока работают.

Магазин на Автогенной был первой розничной торговой точкой будущей сети, он работал в слегка реконструированном промышленном здании. Гипермаркет на Мочищенском шоссе был построен с нуля и открыт в декабре 2017 года.

На прошлой неделе у компании перестали работать шесть супермаркетов «Горожанка».

В самой компании не комментируют происходящие изменения. Управленцы «Гиганта», которым удалось дозвониться или послать сообщения в мессенджерах, уже несколько раз просили время для того, чтобы «поговорить с руководством», но никаких ответов так и не предоставили.

По информации участников рынка (специалисты по работе с коммерческой недвижимостью, поставщики), владелец «Сибирского Гиганта» решил продать свой розничный бизнес по частям и покупателем большей части активов выступает томская торговая группа «Лама», которой в Томске принадлежат сеть супермаркетов «Абрикос» (50 магазинов), гипермаркеты F-City (3 комплекса) и 10 супермаркетов голландской сети SPAR, открытых по франчайзингу. В Новосибирске «Лама» уже открыла один SPAR на улице Некрасова.

О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.

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закрытие магазинов«Сибирский гигант»
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