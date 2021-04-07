В Новосибирске закрылась половина гипермаркетов «Гигант»

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» — на этой неделе перестали работать два торговых комплекса из четырех. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка».



Информация о том, что торговые комплексы «Гигант» на Мочищенском шоссе и улице Автогенной перестали работать, появилась в базе 2ГИС сегодня. Всего у компании было четыре гипермаркета, два оставшихся — на проезде Энергетиков и на Бердском шоссе — пока работают.