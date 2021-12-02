Задержали генерального директора сети магазинов SPAR

По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым первого отдела по расследованию особо важных дел томского СКР находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев решил получить деньги за его прекращение, нашел посредника, который вышел на учредителя юридического лица. Также Арефьев лично встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель коммерческой организации обратился в полицию, дальнейшие переговоры о передаче взятки проходили под контролем правоохранительных органов.

Владислав Левчугов родился 21 мая 1968 года в Томске. Предприниматель, генеральный директор «Группы компаний "Лама"» (сеть гастрономов), депутат думы Томска в 2005–2010 годах.

В 1992 году окончил Томский государственный педагогический институт (ТГПИ) по специальности «учитель труда». В 2004 году получил второе высшее образование в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (сейчас — университет РАНХиГС) по программе MBA (мастер делового администрирования). В 1992 году совместно с бизнес-партнером Андреем Князевым организовал компанию ТОО «ЛАМА-АВ» (с 1998 — ООО «ЛАМА-АВ»). Левчугов — руководитель, совладелец и учредитель ряда компаний.