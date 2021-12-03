Задержание совладельца сети магазинов SPAR связали с делом о взятке высокопоставленному следователю

Задержанным вчера гендиректору томской группы компаний ООО «Лама», совладельцу сети супермаркетов SPAR Владиславу Левчугову и руководителю отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву изберут меру пресечения в Москве по делу о взяточничестве. Об этом сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых в ближайшее время доставят в столицу.
По версии следствия, Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.
— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении Центрального аппарата СК.
Следователь требовал взятку с исполнительного директора компании, ее учредитель обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые вчера и задержали сначала Левчугова, а потом самого Арефьева.
Высокопоставленный следователь попал под уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет. В примечании к статье говорится, что особо крупным размером взятки считается сумма, превышающая миллион рублей. Из этого можно сделать вывод, что с коммерсанта требовали взятку больше миллиона.
В пресс-службе Басманного суда не ответили на звонки корреспондента НГС. В канцелярии по уголовным делам информацию по устному запросу предоставлять отказались, попросив позвонить пресс-секретарю.
В приемной ГК «Лама» на звонки корреспондента НГС не ответили. В компанию был отправлен официальный запрос.
30 ноября в Новосибирске должен был открыться первый гипермаркет сети — INTERSPAR. Но его открытие перенесли. Томская группа компаний «Лама» объяснила это заботой об удобстве покупателей.
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