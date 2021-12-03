Задержание совладельца сети магазинов SPAR связали с делом о взятке высокопоставленному следователю

Задержанным вчера гендиректору томской группы компаний ООО «Лама», совладельцу сети супермаркетов SPAR Владиславу Левчугову и руководителю отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву изберут меру пресечения в Москве по делу о взяточничестве. Об этом сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых в ближайшее время доставят в столицу.

По версии следствия, Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.

