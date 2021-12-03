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Задержание совладельца сети магазинов SPAR связали с делом о взятке высокопоставленному следователю

Басманный суд решит, какую меру пресечения избрать

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По версии следствия, Сергей Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против компании, уклонявшейся от уплаты налогов. Левчугов должен был ему передать деньги от ее руководителя

По версии следствия, Сергей Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против компании, уклонявшейся от уплаты налогов. Левчугов должен был ему передать деньги от ее руководителя

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Задержанным вчера гендиректору томской группы компаний ООО «Лама», совладельцу сети супермаркетов SPAR Владиславу Левчугову и руководителю отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву изберут меру пресечения в Москве по делу о взяточничестве. Об этом сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых в ближайшее время доставят в столицу.

По версии следствия, Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.

— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении Центрального аппарата СК.

Следователь требовал взятку с исполнительного директора компании, ее учредитель обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые вчера и задержали сначала Левчугова, а потом самого Арефьева.

Высокопоставленный следователь попал под уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет. В примечании к статье говорится, что особо крупным размером взятки считается сумма, превышающая миллион рублей. Из этого можно сделать вывод, что с коммерсанта требовали взятку больше миллиона.

В пресс-службе Басманного суда не ответили на звонки корреспондента НГС. В канцелярии по уголовным делам информацию по устному запросу предоставлять отказались, попросив позвонить пресс-секретарю.

В приемной ГК «Лама» на звонки корреспондента НГС не ответили. В компанию был отправлен официальный запрос.

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30 ноября в Новосибирске должен был открыться первый гипермаркет сети — INTERSPAR. Но его открытие перенесли. Томская группа компаний «Лама» объяснила это заботой об удобстве покупателей.

Также почитайте историю группы «Лама», которая заменяет сети «Горожанка», «Мегас» и «Гигант» своими магазинами.

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