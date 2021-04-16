В Новосибирске задержали экс-кандидата в мэры Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова

Вчера вечером, 15 апреля , в Новосибирске был задержан экс-кандидат в мэры Новосибирска, бизнесмен и бывший основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» Сергей Проничев. Вместе с ним также был задержан журналист Николай Сальников, известный по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Их задержание НГС подтвердили два источника, знакомые с ситуаций.



Как пишет Тайга.Инфо, уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство» (ст. 159 и 163).

