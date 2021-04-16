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СрочноЗадержали известного бизнесмена и журналиста

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В Новосибирске задержали экс-кандидата в мэры Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова

Ожидается, что им выберут меру пресечения сегодня, 16 апреля

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Мужчин подозревают в мошенничестве и вымогательстве

Мужчин подозревают в мошенничестве и вымогательстве

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В Новосибирске задержали бизнесмена и скандального журналиста

Вчера вечером, 15 апреля, в Новосибирске был задержан экс-кандидат в мэры Новосибирска, бизнесмен и бывший основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» Сергей Проничев. Вместе с ним также был задержан журналист Николай Сальников, известный по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов. Их задержание НГС подтвердили два источника, знакомые с ситуаций.

Как пишет Тайга.Инфо, уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено по двум статьям — «Мошенничество» и «Вымогательство» (ст. 159 и 163).

Ходатайство об избрании меры пресечения, по данным Тайги.инфо, назначено на сегодня, 16 апреля.

Напомним, Сергей Проничев выдвигался в мэры летом 2019 года от «Партии Роста». Свое выдвижение он объяснял тогда тем, что ему, в частности, небезразлично будущее города. Сергей Проничев открыто критиковал действующего мэра Анатолия Локтя.

Николай Сальников в марте этого года выпустил видеосюжет «История успеха ОПС "Успех": из рэкетиров в депутаты», в котором рассказал о выходцах из спортклуба, занимающих в настоящее время высокие посты в правительстве.

— Как так вышло, что из многочисленных ОПС Новосибирска лишь одно в полном составе вошло в 21-й век и плотно вросло во власть? Кто из оборотней в погонах крышевал бандитов? Неужели «Успеховские» полностью захватят власть в Новосибирске? — писал журналист около недели назад у себя в фейсбуке в посте, где опубликовал ролик.

На прошлой неделе задержали главу «Управления капитального строительства» Новосибирской области Владимира Мурзина. Причиной стало строительство детского сада-яслей в селе Марусино, на который были выделены бюджетные средства. По данным следствия, за несколько месяцев до публикации извещения об аукционе на строительство директор УКС передал всю информацию знакомому застройщику, который таким образом получил преимущество на будущих торгах.

В феврале был задержан глава другого «УКС», на этот раз городского, — Константин Головин. Его также подозревают в хищении средств при строительстве детского сада.

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