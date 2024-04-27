Баня-дом и коттедж с бассейном: какие дачи новосибирцы могут арендовать на лето — обзор вариантов с ценами

Можно найти дачу в черте города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Если своей дачи нет, то покупать ее совсем необязательно — на лето вполне можно и арендовать. Сайты пестрят объявлениями о сдаче участков на любой вкус и кошелек — уже сейчас жители Новосибирска могут выбирать как из бюджетных, так и из весьма дорогих вариантов. НГС сделал подборку дач, которые сдаются на теплое время в городе и недалеко от него: одни больше подойдут для выращивания огурчиков, другие — для солнечных ванн, а третьи — и для того, и для другого.



Аккуратный домик с газоном

На «Авито» новосибирцам предлагают участок площадью 8 соток с домиком, расположенный в СНТ «Механизатор» Кудряшовского сельсовета. Эта дача сдается на несколько месяцев — с мая по сентябрь или октябрь, цена за аренду — 18 000 рублей в месяц без расходов на свет (плата за него по счетчику). Плюсом к этому потребуется внести залог в размере двухнедельного платежа.



— Оплата по договору за весь срок аренды вперед, — предупреждает автор. — За весь сезон — 90 000 рублей.



Судя по фотографиям, которые опубликовал автор, домик весьма уютный.

Арендаторов просят стричь газон вокруг дома Источник: «Авито»











Внутри аккуратно Источник: «Авито»











И для посадок место найдется Источник: «Авито»











— Большая кухня и две комнаты, печка, кухонный гарнитур, электрическая печь, холодильник. В одной комнате шкаф, стол, телевизор, диван и кровать, в другой — также небольшой диванчик, — перечисляется в описании. — На участке газон, который нужно стричь каждые две недели (для этого куплена новая бензиновая газонокосилка), и декоративная горка. Огород под сельскохозяйственные культуры 1,5 сотки. Вода подается по трубопроводу. Есть колонка.



Как утверждается в объявлении, рядом есть автобусная остановка, магазин и пляж.



Участок с баней и теплицей

На «Циан» НГС нашел еще одну дачу за 30 000 рублей в месяц — с залогом такого же размера и без учета коммунальных платежей. Она расположена в СНТ «Рябинка» рабочего поселка Ордынское. В аренду сдается участок в 6 соток с двухэтажным деревянным домом, уличным санузлом и баней. Условие: снять все это можно сразу на сезон.

В теплое время дачный коттедж окружен ярко-зеленым газоном Источник: «Циан»











— Уютная, ухоженная дача в 800 метрах от реки. Есть посадки, много ягодных кустарников, цветов, теплица. Хорошие соседи, не шумные, — уверяет автор объявления.

На участке есть баня Источник: «Циан»











А так дом выглядит внутри Источник: «Циан»











На кухне есть, где развернуться Источник: «Циан»











И можно заняться садоводством Источник: «Циан»











На выложенных на сайте фото видно, что домик укомплектован мебелью и техникой. Есть кровати, диван, холодильник, плита. Отопление тут печное.



Сауна, бассейн и камин

На «Авито» обнаружилось и более дорогое предложение. Просторная дача за ежемесячные 100 тысяч сдается на длительный срок в СНТ «Волга» возле Бердского шоссе. В заявленную сумму не входят платежи по счетчикам, но включены другие ЖКУ. Без залога снова не обойдется, его просят за месяц.



Арендаторам обещают комфортабельный двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В нем есть электричество, отопление и канализация — в описании говорится, что городская вода подается по сентябрь включительно.

По данным из описания, в доме четыре комнаты Источник: «Авито»











Автор объявления заверил журналистку НГС, обратившуюся к нему в качестве съемщика, что даже в начале осени внутри дачного особняка тепло.



— Я зимой жил, — поделился он в сообщениях.

По словам автора, здесь несколько спален Источник: «Авито»











Есть гостиная с кухней и камином, три спальни, туалет, душевая, сауна и открытый бассейн, к которому сделан выход с остекленной веранды.



— Бассейн с подогревом, искусственным течением, аэромассажем, подсветкой и профессиональной системой фильтрации, — уточняется в объявлении.

К бассейну удастся выйти с веранды Источник: «Авито»











А вот и пространство для грядок Источник: «Авито»











Среди посадок на участке — декоративные растения, малина, облепиха, жимолость и смородина. Стоит теплица.



С большим залогом

Участок с одноэтажным домиком из бруса предлагается в СНТ «Геофизик», тоже близко к Бердскому шоссе.



— Сдам дачу для отдыха минимум на четыре месяца: май, июнь, июль, август, — указано в объявлении на «Авито».



Один месяц аренды будет стоить 75 000 рублей, при этом залог придется отдать сразу в размере двухмесячной оплаты, то есть 150 000 рублей. Коммунальные платежи включены.

По такому газону можно бегать босиком Источник: «Авито»











Внутри тоже уютно Источник: «Авито»











На кадрах видно, что на участке оборудована баня или сауна.

Эта дача — вариант для заядлых банщиков Источник: «Авито»











А еще в дом проведены электричество и канализация. Автор добавляет: есть холодильник, микроволновка, водонагреватель, телевизор, фен. В общем, по сути все, что нужно для жизни.



Баня-дом

Часть дачного участка с баней-домом (да-да, именно так он называется в объявлении) сдается в СНТ «Приморский» поблизости от Советского шоссе. С арендаторов просят по 50 000 рублей ежемесячно без учета коммунальных услуг по счетчкам, а также залог за две недели.



— Проведена вода, установлен водонагреватель, — сказано на «Авито». — На участке два дома. В аренду половина участка с баней-домом. Санузел на улице.

Площадь постройки — 30 квадратных метров Источник: «Авито»











Участок красивый и ухоженный Источник: «Авито»











Как уверяет автор, недалеко есть пляж.



Ранее НГС публиковал топ-7 дач для отдыха и посиделок с друзьями и шашлычком — крепкие домики стоимостью до миллиона.



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