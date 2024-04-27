Баня-дом и коттедж с бассейном: какие дачи новосибирцы могут арендовать на лето — обзор вариантов с ценами

Если своей дачи нет, то покупать ее совсем необязательно — на лето вполне можно и арендовать. Сайты пестрят объявлениями о сдаче участков на любой вкус и кошелек — уже сейчас жители Новосибирска могут выбирать как из бюджетных, так и из весьма дорогих вариантов. НГС сделал подборку дач, которые сдаются на теплое время в городе и недалеко от него: одни больше подойдут для выращивания огурчиков, другие — для солнечных ванн, а третьи — и для того, и для другого.
Аккуратный домик с газоном
На «Авито» новосибирцам предлагают участок площадью 8 соток с домиком, расположенный в СНТ «Механизатор» Кудряшовского сельсовета. Эта дача сдается на несколько месяцев — с мая по сентябрь или октябрь, цена за аренду — 18 000 рублей в месяц без расходов на свет (плата за него по счетчику). Плюсом к этому потребуется внести залог в размере двухнедельного платежа.
— Оплата по договору за весь срок аренды вперед, — предупреждает автор. — За весь сезон — 90 000 рублей.
Судя по фотографиям, которые опубликовал автор, домик весьма уютный.
— Большая кухня и две комнаты, печка, кухонный гарнитур, электрическая печь, холодильник. В одной комнате шкаф, стол, телевизор, диван и кровать, в другой — также небольшой диванчик, — перечисляется в описании. — На участке газон, который нужно стричь каждые две недели (для этого куплена новая бензиновая газонокосилка), и декоративная горка. Огород под сельскохозяйственные культуры 1,5 сотки. Вода подается по трубопроводу. Есть колонка.
Как утверждается в объявлении, рядом есть автобусная остановка, магазин и пляж.
Участок с баней и теплицей
На «Циан» НГС нашел еще одну дачу за 30 000 рублей в месяц — с залогом такого же размера и без учета коммунальных платежей. Она расположена в СНТ «Рябинка» рабочего поселка Ордынское. В аренду сдается участок в 6 соток с двухэтажным деревянным домом, уличным санузлом и баней. Условие: снять все это можно сразу на сезон.
— Уютная, ухоженная дача в 800 метрах от реки. Есть посадки, много ягодных кустарников, цветов, теплица. Хорошие соседи, не шумные, — уверяет автор объявления.
На выложенных на сайте фото видно, что домик укомплектован мебелью и техникой. Есть кровати, диван, холодильник, плита. Отопление тут печное.
Сауна, бассейн и камин
На «Авито» обнаружилось и более дорогое предложение. Просторная дача за ежемесячные 100 тысяч сдается на длительный срок в СНТ «Волга» возле Бердского шоссе. В заявленную сумму не входят платежи по счетчикам, но включены другие ЖКУ. Без залога снова не обойдется, его просят за месяц.
Арендаторам обещают комфортабельный двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В нем есть электричество, отопление и канализация — в описании говорится, что городская вода подается по сентябрь включительно.
Автор объявления заверил журналистку НГС, обратившуюся к нему в качестве съемщика, что даже в начале осени внутри дачного особняка тепло.
— Я зимой жил, — поделился он в сообщениях.
Есть гостиная с кухней и камином, три спальни, туалет, душевая, сауна и открытый бассейн, к которому сделан выход с остекленной веранды.
— Бассейн с подогревом, искусственным течением, аэромассажем, подсветкой и профессиональной системой фильтрации, — уточняется в объявлении.
Среди посадок на участке — декоративные растения, малина, облепиха, жимолость и смородина. Стоит теплица.
С большим залогом
Участок с одноэтажным домиком из бруса предлагается в СНТ «Геофизик», тоже близко к Бердскому шоссе.
— Сдам дачу для отдыха минимум на четыре месяца: май, июнь, июль, август, — указано в объявлении на «Авито».
Один месяц аренды будет стоить 75 000 рублей, при этом залог придется отдать сразу в размере двухмесячной оплаты, то есть 150 000 рублей. Коммунальные платежи включены.
На кадрах видно, что на участке оборудована баня или сауна.
А еще в дом проведены электричество и канализация. Автор добавляет: есть холодильник, микроволновка, водонагреватель, телевизор, фен. В общем, по сути все, что нужно для жизни.
Баня-дом
Часть дачного участка с баней-домом (да-да, именно так он называется в объявлении) сдается в СНТ «Приморский» поблизости от Советского шоссе. С арендаторов просят по 50 000 рублей ежемесячно без учета коммунальных услуг по счетчкам, а также залог за две недели.
— Проведена вода, установлен водонагреватель, — сказано на «Авито». — На участке два дома. В аренду половина участка с баней-домом. Санузел на улице.
Как уверяет автор, недалеко есть пляж.
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