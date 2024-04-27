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Недвижимость Баня-дом и коттедж с бассейном: какие дачи новосибирцы могут арендовать на лето — обзор вариантов с ценами

Баня-дом и коттедж с бассейном: какие дачи новосибирцы могут арендовать на лето — обзор вариантов с ценами

Есть предложения на разный вкус и кошелек

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14 комментариев
Можно найти дачу в черте города

Если своей дачи нет, то покупать ее совсем необязательно — на лето вполне можно и арендовать. Сайты пестрят объявлениями о сдаче участков на любой вкус и кошелек — уже сейчас жители Новосибирска могут выбирать как из бюджетных, так и из весьма дорогих вариантов. НГС сделал подборку дач, которые сдаются на теплое время в городе и недалеко от него: одни больше подойдут для выращивания огурчиков, другие — для солнечных ванн, а третьи — и для того, и для другого.

Аккуратный домик с газоном

На «Авито» новосибирцам предлагают участок площадью 8 соток с домиком, расположенный в СНТ «Механизатор» Кудряшовского сельсовета. Эта дача сдается на несколько месяцев — с мая по сентябрь или октябрь, цена за аренду — 18 000 рублей в месяц без расходов на свет (плата за него по счетчику). Плюсом к этому потребуется внести залог в размере двухнедельного платежа.

— Оплата по договору за весь срок аренды вперед, — предупреждает автор. — За весь сезон — 90 000 рублей.

Судя по фотографиям, которые опубликовал автор, домик весьма уютный.

Арендаторов просят стричь газон вокруг дома
Внутри аккуратно
И для посадок место найдется

— Большая кухня и две комнаты, печка, кухонный гарнитур, электрическая печь, холодильник. В одной комнате шкаф, стол, телевизор, диван и кровать, в другой — также небольшой диванчик, — перечисляется в описании. — На участке газон, который нужно стричь каждые две недели (для этого куплена новая бензиновая газонокосилка), и декоративная горка. Огород под сельскохозяйственные культуры 1,5 сотки. Вода подается по трубопроводу. Есть колонка.

Как утверждается в объявлении, рядом есть автобусная остановка, магазин и пляж.

Участок с баней и теплицей

На «Циан» НГС нашел еще одну дачу за 30 000 рублей в месяц — с залогом такого же размера и без учета коммунальных платежей. Она расположена в СНТ «Рябинка» рабочего поселка Ордынское. В аренду сдается участок в 6 соток с двухэтажным деревянным домом, уличным санузлом и баней. Условие: снять все это можно сразу на сезон.

В теплое время дачный коттедж окружен ярко-зеленым газоном

— Уютная, ухоженная дача в 800 метрах от реки. Есть посадки, много ягодных кустарников, цветов, теплица. Хорошие соседи, не шумные, — уверяет автор объявления.

На участке есть баня
А так дом выглядит внутри
На кухне есть, где развернуться
И можно заняться садоводством

На выложенных на сайте фото видно, что домик укомплектован мебелью и техникой. Есть кровати, диван, холодильник, плита. Отопление тут печное.

Сауна, бассейн и камин

На «Авито» обнаружилось и более дорогое предложение. Просторная дача за ежемесячные 100 тысяч сдается на длительный срок в СНТ «Волга» возле Бердского шоссе. В заявленную сумму не входят платежи по счетчикам, но включены другие ЖКУ. Без залога снова не обойдется, его просят за месяц.

Арендаторам обещают комфортабельный двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В нем есть электричество, отопление и канализация — в описании говорится, что городская вода подается по сентябрь включительно.

По данным из описания, в доме четыре комнаты

Автор объявления заверил журналистку НГС, обратившуюся к нему в качестве съемщика, что даже в начале осени внутри дачного особняка тепло.

— Я зимой жил, — поделился он в сообщениях.

По словам автора, здесь несколько спален

Есть гостиная с кухней и камином, три спальни, туалет, душевая, сауна и открытый бассейн, к которому сделан выход с остекленной веранды.

— Бассейн с подогревом, искусственным течением, аэромассажем, подсветкой и профессиональной системой фильтрации, — уточняется в объявлении.

К бассейну удастся выйти с веранды
А вот и пространство для грядок

Среди посадок на участке — декоративные растения, малина, облепиха, жимолость и смородина. Стоит теплица.

С большим залогом

Участок с одноэтажным домиком из бруса предлагается в СНТ «Геофизик», тоже близко к Бердскому шоссе.

— Сдам дачу для отдыха минимум на четыре месяца: май, июнь, июль, август, — указано в объявлении на «Авито».

Один месяц аренды будет стоить 75 000 рублей, при этом залог придется отдать сразу в размере двухмесячной оплаты, то есть 150 000 рублей. Коммунальные платежи включены.

По такому газону можно бегать босиком
Внутри тоже уютно

На кадрах видно, что на участке оборудована баня или сауна.

Эта дача — вариант для заядлых банщиков

А еще в дом проведены электричество и канализация. Автор добавляет: есть холодильник, микроволновка, водонагреватель, телевизор, фен. В общем, по сути все, что нужно для жизни.

Баня-дом

Часть дачного участка с баней-домом (да-да, именно так он называется в объявлении) сдается в СНТ «Приморский» поблизости от Советского шоссе. С арендаторов просят по 50 000 рублей ежемесячно без учета коммунальных услуг по счетчкам, а также залог за две недели.

— Проведена вода, установлен водонагреватель, — сказано на «Авито». — На участке два дома. В аренду половина участка с баней-домом. Санузел на улице.

Площадь постройки — 30 квадратных метров
Участок красивый и ухоженный

Как уверяет автор, недалеко есть пляж.

Ранее НГС публиковал топ-7 дач для отдыха и посиделок с друзьями и шашлычком — крепкие домики стоимостью до миллиона.

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Новосибирск Дача Дачный сезон Аренда дач
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