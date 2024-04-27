«Перестрелка, ОМОН приезжал». Жители Лесоперевалки — о жизни рядом с цыганским бароном, пробках на мосту и разбитых дорогах

Лесоперевалку называют минидеревней недалеко от центра города. Правда, из-за строительства четвертого моста, выбираться из микрорайона стало сложнее Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Прошлое Лесоперевалки — прибрежного микрорайона Новосибирска — тесно связано с Затоном. Все это более 100 лет назад было единой территорией со своими порядками, речным бытом, деревянными двухэтажными домами и местными предприятиями. В Затоне это был судоремонтный завод, в Лесоперевалке — лесокомбинат. Сейчас микрорайоны разделяет Яринский залив, на местах предприятий уже выросли многоэтажки, но кое-что здесь осталось прежним — обособленность и желание сохранить свой быт, пронизанный дачной романтикой. Корреспонденту НГС жители Лесоперевалки честно рассказали, что ценят в своем микрорайоне и за что его недолюбливают. О криминальной славе, борьбе с цыганской диаспорой, жизни рядом с мостом, который стоит в пробках, и нежелании переезжать в многоэтажные дома — в материале Ксении Лысенко.



«Нет такого, чтобы кто-то по батареям бил». История Сергея

48-летний Сергей — старожил Лесоперевалки. Он ездил сюда к бабушке в гости еще в 80-е годы, а в 1998 году поселился в микрорайоне сам. Сейчас он живет на улице Попова, где в 2005 году построил дом площадью почти 150 квадратных метров. Он обошелся ему по тем меркам в сумму, сравнимую с покупкой двухкомнатной квартиры в хрущевке.



— Я еще подростком приезжал на лето к бабушке, и мне там всегда очень нравилось. Это как своеобразная дача. Поэтому с детства у меня была мечта жить на Лесоперевалке — в некотором смысле на природе, но в центре города. Для меня плюсом проживания является то, что у меня свой дом, своя земля. Для моей мамы — огородик, у меня — веранда, шашлычок в хорошую погоду. Нет такого, чтобы кто-то по батареям бил, топал в потолок и так далее. Определенный комфорт, — рассказывает Сергей.

На Лесоперевалке есть сильное разделение по улицам: какие-то более благополучные и могут похвастаться новыми коттеджами, где-то — сплошные развалюхи Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Он своими глазами видел, как менялась Лесоперевалка. В 80–90-е годы, по его признанию, микрорайон имел дурную славу, хотя он с этим не согласен и считает, что здесь была «криминогенность на бытовом уровне»:



— На Лесоперевалке живут все свои, все друг друга знают и, если кто-то кого-то не знает — ну значит к кому-то пришли в гости. Но есть такое, что люди маргинального типа пьют по домам, возникают поножовщины или что-то еще. Если вы нормальный человек и в этом не участвуете, то я бы сказал, что на Лесоперевалке жизнь гораздо более безопасная, чем в микрорайоне с высотками.



Сегодняшние проблемы Лесоперевалки, по словам Сергея, связаны с транспортной доступностью и разбитыми дорогами. Особенно его волнует дорога на Моторной, она же — выезд с Димитровского моста. На его памяти, на Моторной всегда были ямы, что сильно затрудняет передвижение по и без того узенькой дороге.



— Утром я еду на работу на правый берег, выезд на дамбу Димитровского моста сильно затруднен, поэтому очередь выстраивается почти от жилмассива «Ясный берег». До проблем с Димитровским мостом поездка до работы в центр занимала 15–20 минут, сейчас — 30–40 минут. Но проблема всегда — вернуться с работы. Обратный трафик гораздо более напряженный. До дома в лучшем случае доезжаю за минут 40−45 летом, в худшем — час или час с небольшим. Но это если снегопадов нет. А когда катастрофа, приходится оставаться в центре, зайти куда-нибудь в кафе или в кино, потому что ехать просто бессмысленно, — объясняет Сергей.

Улицу Моторную по-прежнему не могут избавить от ям Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Внутри района тоже есть проблемы с дорогами. Там по-прежнему лежит гравий, который высыпали более 15 лет назад. Но в определенных местах — грунт, который по весне и осени раскисает, и передвигаться по дорогам в частном секторе становится невозможно.



Самая большая трудность, по мнению старожила, — маленькая школа №72, в которую ходят дети всей Лесоперевалки и недавно построенных на берегу высоток. У Сергея двое сыновей, один из которых не так давно стал ходить в лицей в центре города — туда восьмиклассник добирается самостоятельно. Младший сын пока учится в 72-й, но его отец тоже планирует перевести в другую школу. В местной, считает он, учиться невозможно, так как классы переполнены, а учителей не хватает.

Неделако от школы — единственной на микрорайон Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— До того, как строился жилмассив («Ясный берег»), там с трудом набирали два первых класса, а дальше они постепенно нисходили до одного класса в один год. Например, были только «А» классы. В этом плане школа, конечно, была недозагруженная, но сейчас она крайне перегруженная. Особенно это касается гардеробов. Детям очень проблематично раздеваться, там такой сумбур, что дети теряют вещи. А дальше что будет, я вообще не представляю, потому что дальше только классы в коридорах оборудовать, — отмечает Сергей.



Микрорайон «Ясный берег» начали строить в 2014 году на берегу Оби, а через год, рядом с ним — ЖК «Венеция». Школы на этой территории по-прежнему нет, дети из высоток ходят в школу №72, где в 2023 году обучались более 900 человек. Чтобы уместить всех, как писал НГС, пришлось отдать коридоры под дополнительные классы. Проект новой школы, при этом, как говорил акционер ООО «Группы Мета» Владимир Мартыненков (строит «Ясный берег») уже готов. Планируется, что это будет нетиповая школа с большими аудиториями как в вузах. В августе 2023 года Владимир Мартыненков рассказывал, что земля под строительство учреждения имеется, нужно лишь дождаться третьей экспертизы проекта для определения стоимости строительства, а дальше «нужно молиться, чтобы вывалились где-нибудь государственные деньги, которые выделят региону».



Как сейчас обстоят дела с проектом и выделены ли средства на школу в пресс-службе компании-застройщика отвечать не стали, отметив, что «комментариев по данной теме застройщик не дает». НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать о финансировании и планируемых сроках строительства новой школы в Лесоперевалке.

Микрорайону повезло с обилием магазинов, считает Сергей. Правда, жители той части Лесоперевалки, которая расположена возле Аквапарка, таким разнообразием похвастаться не могут. В шаговой доступности у них только маленькие лавки, а чтобы добраться до сетевых супермаркетов, придется идти по той же Моторной.



— В детстве мы часто купались на нашем озере, хотя в жаркое лето вода в нем начинала цвести, и волосы на голове после купания были колтуном. На котлован ходили купаться, хотя купаться нельзя, везде предупреждения. Но с женой любим прогуляться к берегу Оби, сейчас вот набережную благоустраивают от микрорайона, но пока фрагментарно. Хотя жить непосредственно у воды я бы не стал. Несколько раз попадал в «Ясный берег» и в «Венецию» в не очень хорошую погоду — там, конечно, продувает сильно. Поэтому лучше туда ходить гулять, а жить чуть-чуть в глубине, — резюмирует он.



«Своеобразный контингент». История Юлии

Юлия как раз из той части Лесоперевалки, где находится Аквапарк. Здесь она жила с 12 лет, ходила в школу на Маркса, затем ездила в институт, а пару лет назад перебралась в ЖК «Аквамарин». На улице Болотной в микрорайоне Лесоперевалка по-прежнему живут ее родители, у которых она часто бывает.

Улицу Болотную когда-то заасфальтировали, в отличие от других дорог микрорайона, которые превращаются в кашу весной и осенью Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Вроде бы с центром живем, 10 минут от центра. Но до остановки от родителей еще дойти надо. У меня это минут 15–20 занимало. Пока идешь, обычно палку берешь, потому что бездомные собаки и их надо отгонять. Автобусы забиваются, особенно если они с площади Труда едут. Мама рассказывала, что они там как шпроты в банке. Без машины тяжело на Лесоперевалке жить, — объясняет девушка.



Серьезной проблемой она считает буйных соседей. Так вышло, что рядом с коттеджем родителей поселилась большая и шумная цыганская семья. Насколько законно они там живут, Юлия не знает, но отмечает, что порой в заброшенные и старые дома Лесоперевалки они въезжают самовольно.



— У родителей свой огород, территория, бассейн, зона отдыха. Ощущаешь себя будто в минидеревне. Но вот соседство... Вообще, на Лесоперевалке на каждой улице свой контингент. На улице у родителей хорошие дома, в основном, вот только с домом рядом не повезло. Цыганская семья там не прибирается, везде мусор валяется. Ветром это к нам все несет. Так что минус жизни на Лесоперевалке — своеобразный контингент. Но опять же, кто там давно живет, всех этих местных звезд, так скажем, знают, поэтому жить можно достаточно спокойно. Раньше бывали стычки, перестрелки. У нас недалеко живет цыганский барон, и этот барон как-то ругался с кем-то из их диаспоры, конфликты были. Одно время, когда я в школе еще училась, на Лесоперевалке стоял реабилитационный центр. Так вот перестрелка была там однажды, как-то даже ОМОН приезжал. Выяснилось, что в центре незаконные дела творились. Но все это было давно, — вспоминает она.

Некоторые цыгане, по словам Юлии, занимаются самозахватом пустующих домов Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сейчас неудобства доставляет Аквапарк, рядом с которым построили две парковки, но посетители все равно предпочитают парковаться у входа, из-за чего загораживают проезд.



Жителям улиц возле воды, например, 1-й Ракитной, бывает непросто во время паводка. Юлия рассказывает, как ее родственница, уже пожилая женщина, вынуждена была в некоторые годы, когда разливалась Обь, привязывать собачью будку, дрова и другие предметы во дворе, чтобы их не смыло водой.



До дома родителей Юлии вода не добирается, но они переживают из-за возможного строительства на месте хозяйственных корпусов. Территорию должны отдать под КРТ, чтобы затем построить на ее месте восьмиэтажные дома. Семья Юлии гадает, как строительство скажется на всем частном секторе и будет ли вслед за этим отремонтирована дорога на Моторной и построена нужная социальная инфраструктура.

Колоритная часть улицы Болотной с интересными постройками. Чуть дальше от этого особянка, говорит девушка, живет цыганский барон Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Каждый год на протяжении лет 20 идет обсуждение, что землю под нашими домами выкупят и построят тут свечки. Но при всех минусах я не знаю никого, кто бы хотел с Лесоперевалки съехать. Да, в зимние месяцы родители только тысяч 9 за газ и воду отдают, но в своем доме жить — это комфорт, в отличие от квартиры. Восемь лет мои родители строили этот коттедж, кровью и потом, так скажем. Но зато тебе есть куда припарковать машину, ты можешь ее помыть тут же, обслужить, есть свой сад и огород. Вышел вечером на летнюю веранду, у тебя бассейн, летом в жару можешь искупаться. Пожарил мясо, позвал родственников, места много. Сидишь на улице на природе — это то, чего мне не хватает в квартире. А тут еще все рядом с центром. Лишь бы только уже дороги нам сделали, — замечает она.



«Такое ощущение, что здесь все пьющие». История Константина

24-летний Константин (имя изменено по просьбе героя) с семьей переехал на Лесоперевалку, недалеко от «Ясного берега», около трех лет назад. До этого он жил в Краснообске.



— Краснообск — такой хороший, тихий район. После него впечатления о Лесоперевалке были неоднозначные. Переезжали мы летом, и тогда всё было зелено, красиво, деревья распускались. Первые мои впечатления были больше о соседях. Соседи — это вообще отдельная тема. Такое ощущение, что здесь все пьющие. Когда мы переехали, самые первые дни просто была музыка. С каждого утюга, с каждого огорода, с каждого дома, днём и ночью. В принципе, это продолжается и по сей день, — рассказывает он.

Константин переехал в микрорайон из квартиры, но уже планирует очередной переезд — в жизни на Лесоперевалке много минусов, считает он Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Однажды, когда Константин готовился к экзамену, его соседи выставили колонки на улицу и включили музыку. Так продолжалось до 5 утра. Он вызвал полицию, но к ним никто так и не приехал.



— Окна закрываешь дома, но музыка настолько громко играет, что ты слышишь даже не саму музыку, а просто басы и вибрацию. Бывает, приедет полиция, послушает и уедет дальше, на этом все заканчивается. У соседей аргумент такой, что это же частный сектор, у них свой дом, а правила по шуму ночью расписываются только на квартире. Но это не так, — объясняет Константин.



Свой дом с участком он с семьей приобрел за 3,5 миллиона рублей, сейчас соседние дома с меньшим по площади участком уже стоят 5 миллионов. Обслуживание дома и участка обходится в 6–7 тысяч рублей ежемесячно, самый большой счет выходит в холодные месяцы.



Сейчас Константин ездит на работу на правый берег, путь занимает примерно 25 минут, но это в лучшем случае, если пробок нет. Добирается на общественном транспорте:



— Большая проблема вечером после пяти часов доехать до дома. Там начинается пробка километровая. В таком случае я могу ехать часа полтора. Потом еще до дома добраться... Дорог у нас в частнике можно сказать и нет. Когда на такси едешь домой, даже стыдно перед водителем, что он свою машину убивает. Потому что там и зимой дороги не чистят. Пару раз мы застревали на такси. Просто стояли и толкали машину, потому что иначе никак. Не чистят дороги, а весной ямы заливает дождем.



Такси ему обходится в 600 рублей вечером и 300–350 днем, если добираться до центра.

Дорога возле Аквапарка Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Как таковых развлечений на Лесоперевалке нет, кроме Аквапарка.



— Здесь сделали парк около магазина «Пятерочка» (улицы 1-я Шоссейная и 1-я Чулымская). Это, наверное, больше сквер, лавочки поставили, детскую площадку, но его оккупировали алкаши, которые там сидят с утра до вечера. Все в бутылках, в окурках. То есть даже туда выйти погулять — это такое себе, — добавляет Константин.



Семья пыталась привыкнуть к микрорайону, к шумным соседям и пробкам на мосту, но это им не удалось. К концу года, как говорит мужчина, они будут продавать дом и переезжать в квартиру на правом берегу, ближе к центру города.

