Реклама
СЕЙЧАС -30°С
Пробки 2/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноКадры с места ЧП на Петухова
Все новости
Все новости
Я здесь живуОбзор

«В 90-е на конечной застрелили авторитета»: как живут в окружённом водой Затоне — с пустыми магазинами и садами во дворах

Жители необычного для мегаполиса микрорайона рассказали о его плюсах и минусах

1 839

Микрорайон Затон выглядит необычно, а кое-где даже уютно, но жить здесь, признаются наши собеседники, тяжело

Поделиться

Микрорайон, окруженный с трех сторон водой, живет какой-то своей обособленной жизнью. Тут по-прежнему встречаются уже ржавые суда и баржи, простаивающие на берегу, и улицы, состоящие из одних деревянных бараков. Порой из этого места невозможно выехать, а несколько лет назад появляться здесь вообще считалось весьма опасно для неместных. Речь идет о Затоне, к которому постепенно присматриваются застройщики. О частных домах и стареньких трехэтажках, криминальной славе, отсутствии транспорта и переполненных учреждениях жители Затона рассказали НГС. Как выглядит жизнь в отдаленном микрорайоне, который еще не наводнили новостройки, — в их честных отзывах.

«Однажды видела плывущий диван»: Анна переехала, но пожалела

Анна вместе с семьей перебралась в маленькую квартиру (чуть больше 30 квадратов) трехэтажки на 2-й Портовой в мае 2022 года. Она говорит, что решилась на покупку, потому что боялась потерять накопленные средства, а 2 миллионов рублей как раз хватило. Сейчас подобное жилье стоит порядка 2,7 миллиона рублей.

Улица 2-я Портовая состоит, в основном, из бараков. Но Анна купила себе жилье в кирпичной двухэтажке с надстроенным 3 этажом 1960-х годов

Улица 2-я Портовая состоит, в основном, из бараков. Но Анна купила себе жилье в кирпичной двухэтажке с надстроенным 3 этажом 1960-х годов

Поделиться

Дом, по словам Анны, оказался с сюрпризом. На первый взгляд жилье выглядело обычно, разве только слегка запущенно, но убрав всю мебель от прошлых хозяев и содрав обои, семья была шокирована.

— Дом был построен в 1963 году, изначально он был двухэтажным, но в начале 1970 был достроен третий этаж. Скорее всего это и нарушило конструкцию дома: плиты как бы съехали, полы имеют очень большой наклон. Вот буквально можно кинуть мячик, и он покатится. Диван, шкафы — все это поставить мы не можем: ножки у мебели не регулируются. Так что все под наклоном, — рассказала Анна. — После того как были сняты обои, я пришла в ужас! Все стены в трещинах, пришлось всё выравнивать с помощью малярной сетки. Воздуховод завален обломками кирпича, все просто разваливается. С первыми холодами нас начали доставать мыши: они лезли из-под пола, проникали в мешок с мукой, жрали крупы, сахар, собачий корм. После бессмысленной борьбы с помощью отравы и мышеловок, было принято решение поднять полы, потому что основные щели в кладке были именно там. Такого количества мышиных гнезд я не видела нигде — и это в квартире, в кирпичном доме, на втором этаже.

Анна опасается прихода весны: подвалы затапливает, перекрытия гниют и в доме стоит затхлый запах.

В Затоне хватает заброшек и ветшающих домов

В Затоне хватает заброшек и ветшающих домов

Поделиться

Семья решилась на ремонт, даже съехала из проблемной квартиры в съемное жилье тут же, в Затоне. Пока они вложили примерно 200 тысяч в строительные материалы, но не знают, как быть дальше — дом очевидно старый и дорогой ремонт, вероятно, будет пустой тратой средств.

— Сейчас моя квартира даже после ремонта больших денег стоить не будет, если я надумаю её продать. В городе я уже ничего себе позволить не смогу, а вешать себе на шею ипотечное ярмо не намерена — экономическая обстановка крайне нестабильна, — вздыхает женщина.

Затон, как говорит Анна, ей удобен — производство, на котором она работает, располагается поблизости. Но если на карте расстояние от работы до дома не выглядит большим, то преодолеть его в реальности не так-то и просто. Отсюда ходит лишь два маршрута: автобусы 16 и 19.

— Сейчас пробка образуется на выезде на Большую, в сторону Маркса тоже есть пробки. Выходить на работу нужно за полтора часа, иначе не уедешь. Такси стоит от 380 до 500 рублей и выше. Поэтому я хожу пешком, это примерно 40 минут, — рассказывает Анна.

После строительства новых ЖК поблизости жителям Затона приходится стоять в пробках

После строительства новых ЖК поблизости жителям Затона приходится стоять в пробках

Поделиться

Вечером же, возвращаясь с работы, она нередко сталкивается с тем, что полки магазинов могут быть пусты — сложно купить молоко, хлеб и другие самые ходовые продукты. Она связывает это с тем, что Затон слишком обособлен: больших магазинов известных сетей тут немного, а в магазин у дома привозят не так много продуктов, и их, по ее наблюдениям, разбирают даже жители соседних многоэтажек «Аквамарина».

— Нету магазинов вообще, район до сих пор живет в прошлом веке. Стоят какие-то киосочки совдеповские, которых уже, наверное, нигде нет, выпивушки эти. Но они пользуются спросом — там спиртом приторговывают. Наливаек вообще очень много. Практически весь Затон пьет, семьи спиваются. Молодежи деваться некуда. Кто посообразительнее, идет рыбачить. Но опять же — ни одного магазина для рыбалки в округе! Это как так вообще? — недоумевает Анна. — Нет магазинов одежды и обуви, я уже не говорю про фирменные. Пусть будет большой семейный, но хотя бы какой-то, а то за всем нужно в город ехать. Аптек всего две, одна из них в «Аквамарине». Вот мы так и бегаем с одного берега на берег. Ветаптеки нет, магазина для животных нет. Хорошо, что нас выручают маркетплейсы, но они не замещают всего того, что нам нужно. Про места, чтобы куда-то выйти, я вообще молчу. Кафешки, рестораны — это что-то из области фантастики.

В Затоне по-прежнему легко встретить киоски

В Затоне по-прежнему легко встретить киоски

Поделиться

В микрорайоне всего одна школа, которая уже работает в две смены и, как предполагает Анна, скоро будет окончательно переполнена из-за ввода новых домов «Аквамарина».

— Мы надеемся, что мы попадем в новую школу, которую должны построить (планы есть у застройщика ЖК «Аквамарин». — Прим. ред.). А вот что касается детских садов, с ними всё плохо, мест не хватает. Вроде строительные работы идут, должны построить — дай бог, со временем проблема рассосется, но пока она есть, — добавляет она.

Жилмассив из высоток продолжает отстраиваться

Жилмассив из высоток продолжает отстраиваться

Поделиться

При этом Анна видит и плюсы Затона. Особенно, с ее слов, в микрорайоне приятно жить поздней весной, когда распускаются сады в частных домах.

— Приятный аромат идет по всему Затону, — говорит она. — Тут вода кругом. Кто любит рыбачить, купаться — для них точно рай. Я сама научилась рыбачить здесь. Еще мне нравится, что здесь относительно чистый воздух, нет шума. Если бы еще почистить, облагородить это место, сделать какой-нибудь поселок элитный или вообще ничего не строить, а сделать обалденный парк — не хватает зоны отдыха для детей на воде. Есть залив, но вода очень грязная, много арматуры в воде. Местное население, к сожалению, не очень следит за чистотой, может даже мебель туда сбрасывать. Один раз я так увидела плывущий диван.

Анна говорит, что, переехав сюда, научилась рыбачить

Анна говорит, что, переехав сюда, научилась рыбачить

Поделиться

Для семьи Анны было бы идеально, если бы район взялись перестраивать. Она сама подумывает о переезде, но переживает из-за стоимости своей квартиры.

Как рассказали НГС в пресс-службе «Томской домостроительной компании», которая занимается возведением ЖК «Аквамарин», на участке ЖК уже был построен один детский сад на 145 мест.

— В 2023 году застройщик безвозмездно передал муниципалитету земельные участки для строительства школы и детского сада. По имеющимся у нас сведениям, администрация Новосибирска планирует начать строительство указанных объектов в 2025 году, — добавили в пресс-службе.

В этом году застройщик также планирует обеспечить второй въезд на территорию ЖК «Аквамарин» со стороны улицы Междуреченской.

«Живешь в своей деревне на берегу реки»: Михаил живет в микрорайоне 40 лет

Первое, о чем говорит Михаил (имя изменено по его просьбе) — это отсутствие изменений. По его словам, Затон не меняется годами. И для кого-то это может быть как плюсом, так и минусом.

— Новые магазины да пара новых домов на конечной не в счёт. Затон по-прежнему состоит из старого фонда. Глаз привыкает, но стоит только отключить память и на секунду представить, что ты тут впервые, то картина предстаёт печальная, — рассуждает он. — Главная дорога, ведущая в Затон (2-я Портовая), обрамлена старыми двухэтажными деревянными домами. Вглубь Затона ведут множество улочек, на которых можно встретить как дорогие коттеджи, так и старенькие избушки. Заборы из разных материалов и цветов стоят невпопад. Бегают бродячие собаки. Единственная заасфальтированная дорога (помимо главной 2-й Портовой) на улице Полярной заросла и укуталась слоем снега, который не чистят, несмотря на просьбы к депутату Александру Савельеву.

Михаил живет в одном из частных домов микрорайона

Михаил живет в одном из частных домов микрорайона

Поделиться

Сам Михаил живет в частном доме. Это кирпичный дом 1970-х годов со всеми удобствами, правда, без канализации. В микрорайоне он живет с 80-х, а потому сходу дает совет о правилах использования названия этого места.

— Название нашего микрорайона происходит от слова «затон» — заводь, залив, место для стоянки, ремонта, зимовки кораблей. Поэтому, когда мы говорим «на затоне» — это означает, что мы на берегу реки в той самой заводи. А когда мы находимся в микрорайоне Затон, то уместно сказать «в Затоне», чтобы не бесить местных.

Когда-то, по его словам, микрорайон имел дурную славу. Сюда приезжали на сделки люди из мира криминала, чтобы решить вопросы вдали от любопытных глаз, пример с них брала местная молодежь.

— Давно прошли те времена, когда чужие были заметны, и такси отказывались ехать сюда. В мои юные годы подростки могли конфликтовать друг с другом, но ничего серьёзного. Сейчас, как мне кажется, местная молодежь как будто более спокойная, так как сфера интересов вышла за пределы какой-то возни внутри Затона. Их скуку теперь может развеять существенно большее количество дел, кругозор стал шире, массовые драки ушли в прошлое. Из начала 90-х помню только один случай, когда на конечной застрелили какого-то одного авторитета из местных, но без подробностей, я был ребёнком. Из последнего, что я могу вспомнить, — убийство женщины из-за «Креты», когда её тело спрятали в лесополосе на берегу. Но и это я узнал только из новостей, — добавляет он.

Затон Михаил называет типичным частным сектором, который когда-то имел славу криминального микрорайона

Затон Михаил называет типичным частным сектором, который когда-то имел славу криминального микрорайона

Поделиться

Из плюсов Михаил выделяет для себя близость к центру. Но это обстоятельство не делает Затон доступнее — на выезде пробки, транспорта не хватает, а такси стоит дорого.

— Вроде бы удобно: живёшь в своей деревне на берегу реки, и центр рядом. И вот парадокс в том, что сам Затон излишне обособлен и как будто отрезан от остального цивилизованного мира, хотя и не так заметно, как это было лет 20 назад. Доставку продуктов и готовой еды осуществляют единицы. Такси в последние годы стало заказать легче, но тут скорее за счёт роста самого рынка перевозок. Раньше же в Яндексе нужно было «ловить» проезжающую где-то неподалёку машину. Когда-то у нас была нормальная полноценная поликлиника, сейчас вместо неё отделение поликлиники, а в старом здании теперь какой-то храм. Затон прикреплён к 18 поликлинике и по любому поводу нужно ехать на Троллейный жилмассив. Вечные пробки на Большой улице не дают спокойно выехать. Начались они с момента роста ЖК Дивногорский и Новомарусино, до их появления такой проблемы не было. Сейчас любая мелкая авария на мосту блокирует Большую. По утрам теперь у нас есть и своя местечковая пробка от Аквамарина на улице Междуреченская до ПМК (выезд на Большую). Аквамарин вообще отдельная любовь жителей Затона, но я оставлю рассуждения о нем тем, кто живет поближе к нему и каждый день слушает бой свай.

Он уверен, что микрорайон ждет скорое расселение

Он уверен, что микрорайон ждет скорое расселение

Поделиться

В остальном, как говорит Михаил, Затон напоминает типичный частный сектор, который вскоре будет перестроен. Этим изменениям он скорее рад, хотя и признает, что многие местные активно сопротивляются.

— Мне нравится ощущение собственной земли вокруг моего дома, зелень в каждом окне, природная тишина, кроме тех дней и ночей, когда соседи отдыхают. Но есть нюансы, из-за которых появляется желание сменить такое жилье на квартиру в доме, — говорит он. — Катастрофически не хватает времени на поддержание порядка вокруг дома. Летом нужно косить траву, подсыпать двор щебнем, колоть дрова в баню, зимой после каждого снегопада нужно обязательно убирать снег во дворе и снаружи. Любой дом всегда требует внимания и сил, а когда у вас работа за деньги, а после работа по хозяйству, то можно и устать от всего этого. Я хочу, чтобы пришел застройщик, но не хочу видеть здесь дома выше 6 этажей. Удивляет, что застройщики еще не активно сюда зашли, ведь местечко с точки зрения расположения весьма интересное. Кто-то активно против, и их можно понять, потому как жильё многих, если не большинства, большой ценности не имеет, а получить взамен собственного дома бетонную коробку на окраине, мягко говоря, не очень хочется.

А вот что говорят о жизни на окраине города жители микрорайона Акатуйский — тут очень ухоженные дворы, но есть проблемы с транспортом и дорогами.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ЗатонМикрорайонВетхое жильеЧастный сектор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter