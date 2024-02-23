«В 90-е на конечной застрелили авторитета»: как живут в окружённом водой Затоне — с пустыми магазинами и садами во дворах

Дом, по словам Анны, оказался с сюрпризом. На первый взгляд жилье выглядело обычно, разве только слегка запущенно, но убрав всю мебель от прошлых хозяев и содрав обои, семья была шокирована.



— Дом был построен в 1963 году, изначально он был двухэтажным, но в начале 1970 был достроен третий этаж. Скорее всего это и нарушило конструкцию дома: плиты как бы съехали, полы имеют очень большой наклон. Вот буквально можно кинуть мячик, и он покатится. Диван, шкафы — все это поставить мы не можем: ножки у мебели не регулируются. Так что все под наклоном, — рассказала Анна. — После того как были сняты обои, я пришла в ужас! Все стены в трещинах, пришлось всё выравнивать с помощью малярной сетки. Воздуховод завален обломками кирпича, все просто разваливается. С первыми холодами нас начали доставать мыши: они лезли из-под пола, проникали в мешок с мукой, жрали крупы, сахар, собачий корм. После бессмысленной борьбы с помощью отравы и мышеловок, было принято решение поднять полы, потому что основные щели в кладке были именно там. Такого количества мышиных гнезд я не видела нигде — и это в квартире, в кирпичном доме, на втором этаже.

