«В 90-е на конечной застрелили авторитета»: как живут в окружённом водой Затоне — с пустыми магазинами и садами во дворах

Микрорайон, окруженный с трех сторон водой, живет какой-то своей обособленной жизнью. Тут по-прежнему встречаются уже ржавые суда и баржи, простаивающие на берегу, и улицы, состоящие из одних деревянных бараков. Порой из этого места невозможно выехать, а несколько лет назад появляться здесь вообще считалось весьма опасно для неместных. Речь идет о Затоне, к которому постепенно присматриваются застройщики. О частных домах и стареньких трехэтажках, криминальной славе, отсутствии транспорта и переполненных учреждениях жители Затона рассказали НГС. Как выглядит жизнь в отдаленном микрорайоне, который еще не наводнили новостройки, — в их честных отзывах.
«Однажды видела плывущий диван»: Анна переехала, но пожалела
Анна вместе с семьей перебралась в маленькую квартиру (чуть больше 30 квадратов) трехэтажки на 2-й Портовой в мае 2022 года. Она говорит, что решилась на покупку, потому что боялась потерять накопленные средства, а 2 миллионов рублей как раз хватило. Сейчас подобное жилье стоит порядка 2,7 миллиона рублей.
Дом, по словам Анны, оказался с сюрпризом. На первый взгляд жилье выглядело обычно, разве только слегка запущенно, но убрав всю мебель от прошлых хозяев и содрав обои, семья была шокирована.
— Дом был построен в 1963 году, изначально он был двухэтажным, но в начале 1970 был достроен третий этаж. Скорее всего это и нарушило конструкцию дома: плиты как бы съехали, полы имеют очень большой наклон. Вот буквально можно кинуть мячик, и он покатится. Диван, шкафы — все это поставить мы не можем: ножки у мебели не регулируются. Так что все под наклоном, — рассказала Анна. — После того как были сняты обои, я пришла в ужас! Все стены в трещинах, пришлось всё выравнивать с помощью малярной сетки. Воздуховод завален обломками кирпича, все просто разваливается. С первыми холодами нас начали доставать мыши: они лезли из-под пола, проникали в мешок с мукой, жрали крупы, сахар, собачий корм. После бессмысленной борьбы с помощью отравы и мышеловок, было принято решение поднять полы, потому что основные щели в кладке были именно там. Такого количества мышиных гнезд я не видела нигде — и это в квартире, в кирпичном доме, на втором этаже.
Анна опасается прихода весны: подвалы затапливает, перекрытия гниют и в доме стоит затхлый запах.
Семья решилась на ремонт, даже съехала из проблемной квартиры в съемное жилье тут же, в Затоне. Пока они вложили примерно 200 тысяч в строительные материалы, но не знают, как быть дальше — дом очевидно старый и дорогой ремонт, вероятно, будет пустой тратой средств.
— Сейчас моя квартира даже после ремонта больших денег стоить не будет, если я надумаю её продать. В городе я уже ничего себе позволить не смогу, а вешать себе на шею ипотечное ярмо не намерена — экономическая обстановка крайне нестабильна, — вздыхает женщина.
Затон, как говорит Анна, ей удобен — производство, на котором она работает, располагается поблизости. Но если на карте расстояние от работы до дома не выглядит большим, то преодолеть его в реальности не так-то и просто. Отсюда ходит лишь два маршрута: автобусы 16 и 19.
— Сейчас пробка образуется на выезде на Большую, в сторону Маркса тоже есть пробки. Выходить на работу нужно за полтора часа, иначе не уедешь. Такси стоит от 380 до 500 рублей и выше. Поэтому я хожу пешком, это примерно 40 минут, — рассказывает Анна.
Вечером же, возвращаясь с работы, она нередко сталкивается с тем, что полки магазинов могут быть пусты — сложно купить молоко, хлеб и другие самые ходовые продукты. Она связывает это с тем, что Затон слишком обособлен: больших магазинов известных сетей тут немного, а в магазин у дома привозят не так много продуктов, и их, по ее наблюдениям, разбирают даже жители соседних многоэтажек «Аквамарина».
— Нету магазинов вообще, район до сих пор живет в прошлом веке. Стоят какие-то киосочки совдеповские, которых уже, наверное, нигде нет, выпивушки эти. Но они пользуются спросом — там спиртом приторговывают. Наливаек вообще очень много. Практически весь Затон пьет, семьи спиваются. Молодежи деваться некуда. Кто посообразительнее, идет рыбачить. Но опять же — ни одного магазина для рыбалки в округе! Это как так вообще? — недоумевает Анна. — Нет магазинов одежды и обуви, я уже не говорю про фирменные. Пусть будет большой семейный, но хотя бы какой-то, а то за всем нужно в город ехать. Аптек всего две, одна из них в «Аквамарине». Вот мы так и бегаем с одного берега на берег. Ветаптеки нет, магазина для животных нет. Хорошо, что нас выручают маркетплейсы, но они не замещают всего того, что нам нужно. Про места, чтобы куда-то выйти, я вообще молчу. Кафешки, рестораны — это что-то из области фантастики.
В микрорайоне всего одна школа, которая уже работает в две смены и, как предполагает Анна, скоро будет окончательно переполнена из-за ввода новых домов «Аквамарина».
— Мы надеемся, что мы попадем в новую школу, которую должны построить (планы есть у застройщика ЖК «Аквамарин». — Прим. ред.). А вот что касается детских садов, с ними всё плохо, мест не хватает. Вроде строительные работы идут, должны построить — дай бог, со временем проблема рассосется, но пока она есть, — добавляет она.
При этом Анна видит и плюсы Затона. Особенно, с ее слов, в микрорайоне приятно жить поздней весной, когда распускаются сады в частных домах.
— Приятный аромат идет по всему Затону, — говорит она. — Тут вода кругом. Кто любит рыбачить, купаться — для них точно рай. Я сама научилась рыбачить здесь. Еще мне нравится, что здесь относительно чистый воздух, нет шума. Если бы еще почистить, облагородить это место, сделать какой-нибудь поселок элитный или вообще ничего не строить, а сделать обалденный парк — не хватает зоны отдыха для детей на воде. Есть залив, но вода очень грязная, много арматуры в воде. Местное население, к сожалению, не очень следит за чистотой, может даже мебель туда сбрасывать. Один раз я так увидела плывущий диван.
Для семьи Анны было бы идеально, если бы район взялись перестраивать. Она сама подумывает о переезде, но переживает из-за стоимости своей квартиры.
Как рассказали НГС в пресс-службе «Томской домостроительной компании», которая занимается возведением ЖК «Аквамарин», на участке ЖК уже был построен один детский сад на 145 мест.
— В 2023 году застройщик безвозмездно передал муниципалитету земельные участки для строительства школы и детского сада. По имеющимся у нас сведениям, администрация Новосибирска планирует начать строительство указанных объектов в 2025 году, — добавили в пресс-службе.
В этом году застройщик также планирует обеспечить второй въезд на территорию ЖК «Аквамарин» со стороны улицы Междуреченской.
«Живешь в своей деревне на берегу реки»: Михаил живет в микрорайоне 40 лет
Первое, о чем говорит Михаил (имя изменено по его просьбе) — это отсутствие изменений. По его словам, Затон не меняется годами. И для кого-то это может быть как плюсом, так и минусом.
— Новые магазины да пара новых домов на конечной не в счёт. Затон по-прежнему состоит из старого фонда. Глаз привыкает, но стоит только отключить память и на секунду представить, что ты тут впервые, то картина предстаёт печальная, — рассуждает он. — Главная дорога, ведущая в Затон (2-я Портовая), обрамлена старыми двухэтажными деревянными домами. Вглубь Затона ведут множество улочек, на которых можно встретить как дорогие коттеджи, так и старенькие избушки. Заборы из разных материалов и цветов стоят невпопад. Бегают бродячие собаки. Единственная заасфальтированная дорога (помимо главной 2-й Портовой) на улице Полярной заросла и укуталась слоем снега, который не чистят, несмотря на просьбы к депутату Александру Савельеву.
Сам Михаил живет в частном доме. Это кирпичный дом 1970-х годов со всеми удобствами, правда, без канализации. В микрорайоне он живет с 80-х, а потому сходу дает совет о правилах использования названия этого места.
— Название нашего микрорайона происходит от слова «затон» — заводь, залив, место для стоянки, ремонта, зимовки кораблей. Поэтому, когда мы говорим «на затоне» — это означает, что мы на берегу реки в той самой заводи. А когда мы находимся в микрорайоне Затон, то уместно сказать «в Затоне», чтобы не бесить местных.
Когда-то, по его словам, микрорайон имел дурную славу. Сюда приезжали на сделки люди из мира криминала, чтобы решить вопросы вдали от любопытных глаз, пример с них брала местная молодежь.
— Давно прошли те времена, когда чужие были заметны, и такси отказывались ехать сюда. В мои юные годы подростки могли конфликтовать друг с другом, но ничего серьёзного. Сейчас, как мне кажется, местная молодежь как будто более спокойная, так как сфера интересов вышла за пределы какой-то возни внутри Затона. Их скуку теперь может развеять существенно большее количество дел, кругозор стал шире, массовые драки ушли в прошлое. Из начала 90-х помню только один случай, когда на конечной застрелили какого-то одного авторитета из местных, но без подробностей, я был ребёнком. Из последнего, что я могу вспомнить, — убийство женщины из-за «Креты», когда её тело спрятали в лесополосе на берегу. Но и это я узнал только из новостей, — добавляет он.
Из плюсов Михаил выделяет для себя близость к центру. Но это обстоятельство не делает Затон доступнее — на выезде пробки, транспорта не хватает, а такси стоит дорого.
— Вроде бы удобно: живёшь в своей деревне на берегу реки, и центр рядом. И вот парадокс в том, что сам Затон излишне обособлен и как будто отрезан от остального цивилизованного мира, хотя и не так заметно, как это было лет 20 назад. Доставку продуктов и готовой еды осуществляют единицы. Такси в последние годы стало заказать легче, но тут скорее за счёт роста самого рынка перевозок. Раньше же в Яндексе нужно было «ловить» проезжающую где-то неподалёку машину. Когда-то у нас была нормальная полноценная поликлиника, сейчас вместо неё отделение поликлиники, а в старом здании теперь какой-то храм. Затон прикреплён к 18 поликлинике и по любому поводу нужно ехать на Троллейный жилмассив. Вечные пробки на Большой улице не дают спокойно выехать. Начались они с момента роста ЖК Дивногорский и Новомарусино, до их появления такой проблемы не было. Сейчас любая мелкая авария на мосту блокирует Большую. По утрам теперь у нас есть и своя местечковая пробка от Аквамарина на улице Междуреченская до ПМК (выезд на Большую). Аквамарин вообще отдельная любовь жителей Затона, но я оставлю рассуждения о нем тем, кто живет поближе к нему и каждый день слушает бой свай.
В остальном, как говорит Михаил, Затон напоминает типичный частный сектор, который вскоре будет перестроен. Этим изменениям он скорее рад, хотя и признает, что многие местные активно сопротивляются.
— Мне нравится ощущение собственной земли вокруг моего дома, зелень в каждом окне, природная тишина, кроме тех дней и ночей, когда соседи отдыхают. Но есть нюансы, из-за которых появляется желание сменить такое жилье на квартиру в доме, — говорит он. — Катастрофически не хватает времени на поддержание порядка вокруг дома. Летом нужно косить траву, подсыпать двор щебнем, колоть дрова в баню, зимой после каждого снегопада нужно обязательно убирать снег во дворе и снаружи. Любой дом всегда требует внимания и сил, а когда у вас работа за деньги, а после работа по хозяйству, то можно и устать от всего этого. Я хочу, чтобы пришел застройщик, но не хочу видеть здесь дома выше 6 этажей. Удивляет, что застройщики еще не активно сюда зашли, ведь местечко с точки зрения расположения весьма интересное. Кто-то активно против, и их можно понять, потому как жильё многих, если не большинства, большой ценности не имеет, а получить взамен собственного дома бетонную коробку на окраине, мягко говоря, не очень хочется.
А вот что говорят о жизни на окраине города жители микрорайона Акатуйский — тут очень ухоженные дворы, но есть проблемы с транспортом и дорогами.