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Тема дняНашли тело женщины, пропавшей при продаже авто

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Познакомились на СТО: полиция рассказала подробности убийства сибирячки, пропавшей вместе с машиной

Убийца спрятал Hyundai Creta недалеко от тела женщины — он хотел вернуться за автомобилем

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Татьяна Кучеева пропала еще&nbsp;<nobr class="_">12 ноября</nobr>

Татьяна Кучеева пропала еще 12 ноября

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Убийцей женщины, пропавшей на машине в Новосибирске, оказался сотрудник СТО

Полицейские рассказали подробности убийства 36-летней Татьяны Кучеевой, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta и пропала. Тело женщины было обнаружено 21 ноября в лесу на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, а на следующий день по подозрению в убийстве был задержан 26-летний знакомый Татьяны.

— Они познакомились на СТО, он ей оказывал услуги по ремонту автомобиля. Изначально они общались по рабочим моментам. А потом он пригласил ее домой к себе, на съемную квартиру. И там в процессе распития спиртных напитков произошел конфликт, он ее убил у себя дома, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

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Сотрудник СТО убил автомобилистку

По версии следствия, мужчина несколько раз ударил Татьяну Кучееву молотком по голове, отчего женщина скончалась на месте. После убийства подозреваемый отвез труп в лес, где завернул его в простыню и засыпал снегом. Автомобиль Hyundai Creta был обнаружен полицейскими недалеко от места, где было брошено тело потерпевшей.

— Машину он таким образом спрятал, — пояснили в полиции. — Он озвучивал следователям умысел, что конечной целью его был автомобиль. Он его спрятал в этом же районе, чтобы потом за ним вернуться, а наши сотрудники обнаружили этот автомобиль.

Татьяна Кучеева продавала свой автомобиль за 1 миллион 250 тысяч рублей, по словам родственников убитой женщины, перед пропажей она уезжала на встречу с покупателем машины.

— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказал ранее корреспонденту НГС брат пропавшей девушки Евгений Кучеев. — Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.

Если вам известны обстоятельства трагедии или личность задержанного мужчины, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно.

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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.

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