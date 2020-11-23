Познакомились на СТО: полиция рассказала подробности убийства сибирячки, пропавшей вместе с машиной

Убийцей женщины, пропавшей на машине в Новосибирске, оказался сотрудник СТО
Полицейские рассказали подробности убийства
— Они познакомились на СТО, он ей оказывал услуги по ремонту автомобиля. Изначально они общались по рабочим моментам. А потом он пригласил ее домой к себе, на съемную квартиру. И там в процессе распития спиртных напитков произошел конфликт, он ее убил у себя дома, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По версии следствия, мужчина несколько раз ударил Татьяну Кучееву молотком по голове, отчего женщина скончалась на месте. После убийства подозреваемый отвез труп в лес, где завернул его в простыню и засыпал снегом. Автомобиль Hyundai Creta был обнаружен полицейскими недалеко от места, где было брошено тело потерпевшей.
— Машину он таким образом спрятал, — пояснили в полиции. — Он озвучивал следователям умысел, что конечной целью его был автомобиль. Он его спрятал в этом же районе, чтобы потом за ним вернуться, а наши сотрудники обнаружили этот автомобиль.
Татьяна Кучеева продавала свой автомобиль за
— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказал ранее корреспонденту НГС брат пропавшей девушки Евгений Кучеев. — Больше ее никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.
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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.