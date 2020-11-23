Познакомились на СТО: полиция рассказала подробности убийства сибирячки, пропавшей вместе с машиной

Полицейские рассказали подробности убийства 36-летней Татьяны Кучеевой, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta и пропала. Тело женщины было обнаружено 21 ноября в лесу на улице Заобской Ленинского района Новосибирска, а на следующий день по подозрению в убийстве был задержан 26-летний знакомый Татьяны.



— Они познакомились на СТО, он ей оказывал услуги по ремонту автомобиля. Изначально они общались по рабочим моментам. А потом он пригласил ее домой к себе, на съемную квартиру. И там в процессе распития спиртных напитков произошел конфликт, он ее убил у себя дома, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.