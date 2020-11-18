«Ей кто-то позвонил, и она быстро выбежала из дома»: сибирячка уехала продавать машину и пропала

Жительница Новосибирска поехала продавать машину и пропала
В Новосибирске ищут 36-летнюю Татьяну Кучееву, которая
— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказал корреспонденту НГС брат пропавшей девушки Евгений Кучеев. — Больше её никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.
Мужчина уточнил, что с 12 ноября Татьяна не появлялась в социальных сетях, а на сайт, где выставлен на продажу её автомобиль, женщина последний раз заходила в тот же день в
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт заявления о пропаже Татьяны Кучеевой.
— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по розыску пропавшей, — пояснили в ведомстве.
Татьяна Кучеева ростом около 165 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до лопаток, особых примет нет. В день пропажи была одета в светло-голубую куртку, темные джинсы и кроссовки, уехала на белой машине.
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