«Ей кто-то позвонил, и она быстро выбежала из дома»: сибирячка уехала продавать машину и пропала

В Новосибирске ищут 36-летнюю Татьяну Кучееву, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta, и больше её никто не видел.



— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказал корреспонденту НГС брат пропавшей девушки Евгений Кучеев. — Больше её никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.