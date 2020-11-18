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«Ей кто-то позвонил, и она быстро выбежала из дома»: сибирячка уехала продавать машину и пропала

Девушка уже шестой день не выходит на связь с родственниками

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Татьяна Кучеева пропала еще 12 ноября

Татьяна Кучеева пропала еще 12 ноября

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Жительница Новосибирска поехала продавать машину и пропала

В Новосибирске ищут 36-летнюю Татьяну Кучееву, которая 12 ноября уехала на встречу с покупателем своего автомобиля Hyundai Creta, и больше её никто не видел.

— Время ориентировочно было три часа дня, ей кто-то позвонил, это был покупатель по продаже машины, мама слышала разговор с ним, после разговора сестра быстро-быстро выбежала из дома, села в машину и, торопясь, уехала, — рассказал корреспонденту НГС брат пропавшей девушки Евгений Кучеев. — Больше её никто не видел, на следующий день телефон уже был выключен.

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Мужчина уточнил, что с 12 ноября Татьяна не появлялась в социальных сетях, а на сайт, где выставлен на продажу её автомобиль, женщина последний раз заходила в тот же день в 23 вечера.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт заявления о пропаже Татьяны Кучеевой.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по розыску пропавшей, — пояснили в ведомстве.

Татьяна продавала автомобиль за <nobr class="_">1 миллион</nobr> <nobr class="_">250 тысяч</nobr> рублей

Татьяна продавала автомобиль за 1 миллион 250 тысяч рублей

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Татьяна Кучеева ростом около 165 см, среднее телосложение, темно-русые волосы до лопаток, особых примет нет. В день пропажи была одета в светло-голубую куртку, темные джинсы и кроссовки, уехала на белой машине.

Если вам известно, где находится Татьяна Кучеева или с кем она встречалась перед пропажей, свяжитесь с нашим криминальным обозревателем или дежурным журналистом. Можно анонимно

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Больше года следователи расследуют одно из самых громких убийств в Новосибирске — дело Натальи Устиновой. Женщина исчезла в сентябре 2019 года, когда поехала покупать новую машину.

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