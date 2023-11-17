«Мы убогие, раз живем на левом»: как живут в Акатуйском — с очередями на остановках, грандиозной лужей и красивыми дворами

При всем при этом она не считает Акатуйский гетто, хоть и признает, что ниже по Виктора Уса лучше не спускаться, поскольку там, по ее словам, засилье пивнушек и «человейников».



— Плюс был в чём? Стоимость жилья нас привлекла, а также довольно развитая инфраструктура. Есть магазины, видно, что строят детские сады. Есть, в принципе, поликлиника. Далековато, конечно, но она есть. И я, например, работаю рядом — это для меня тоже плюс, я нашла работу на «Элсиб», — рассуждает она. — Я как-то ехала с таксистом, который всю дорогу с правого берега уверял меня, что мы убогие, раз живем на левом берегу, и он вообще его не любит, и всё такое. А когда он заехал во двор и увидел, что у нас тут чистота, есть клумбы, все машины стоят ровненько, ребятишки играют, детские площадки все оборудованы, он сказал: «Опа, а у вас-то тут красиво!». Есть те, кто говорит про гетто, но они не представляют, как здесь люди живут. А люди, в принципе, везде одинаковые. И уровень образования везде одинаковый, и возможности у людей для работы, для развития — тоже везде одинаковые. Поэтому сказать, что мы в чем-то там ущемлены, я не могу.

