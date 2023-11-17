«Мы убогие, раз живем на левом»: как живут в Акатуйском — с очередями на остановках, грандиозной лужей и красивыми дворами

Микрорайон Акатуйский начали строить в 2007 году. По первоначальной задумке, он должен был включать 22 жилых дома, но потом у застройщика возникли проблемы и достраивать микрорайон принялись другие компании. Нынешний Акатуйский — это десяток многоэтажек, построенных в начале улицы Виктора Уса. Квартиры в домах активно раскупали в 2015–2016 годах, и теперь их жильцы рассказали НГС, как здесь живется. Некоторые из них уже готовы уехать отсюда, а кто-то, несмотря на минусы, не хочет покидать Акатуйский. Почему так происходит — в материале Ксении Лысенко.
«Акатуйский — это отдельная страна»
Валерия (имя изменено по просьбе героини) живет в многоэтажке Акатуйского чуть больше года — до этого она снимала жилье в Тихом центре. Переезд сюда был вынужденным: девушка уехала жить к молодому человеку, которому квартиру оставила мама. Пришлось привыкать ко многому.
— Контраст огромный с тем, где я раньше жила. Вообще, у меня ощущение, что Акатуйский — это отдельная страна. Первое, что мне бросилось в глаза — это контингент: в основном тут живут приехавшие из других стран. Мигрантов много, как на МЖК (там я тоже немного жила), — заметила Валерия. — Здесь плохие дороги и очень мало транспорта. Ты от города словно отстранен, ты не можешь нормально провести время: сходить, можно сказать, некуда, только если по дворам гулять.
Но и по дворам особо не походишь из-за убитого асфальта и луж, говорит она. Например, гигантская лужа вот уже не первый год разливается недалеко от аллеи и торгового центра на Петухова. Между собой жители называет ее «грандиозной» и «знаменательной».
— С транспортом беда. Ходит трамвай №3, и если он идет по расписанию, ты вроде как везде успеваешь. Но зачастую он ходит не по расписанию, а как ему нравится. Поэтому остается только микроавтобус 24-й, который пустили с 1 сентября. Но он быстро людьми забивается, и там нереальная давка. Если хочется более-менее нормально доехать, то надо идти на площадь Кирова, то есть заложить время на дорогу, и только там ты, может быть, сядешь на какой-то транспорт, — говорит Валерия, которой приходится ездить на работу в центр. — Раньше была 10-я маршрутка, которую и заменили на микроавтобус №24, и вот та ходила часто и успевала подобрать людей, скопившихся на остановке, а у микроавтобуса уж очень большой промежуток — минут 30 примерно. В общем, проблему давки это никак не решает.
Еще одно неприятное открытие, по словам Валерии — это поведение соседей, которые могут себе позволить начать делать поздний ремонт или устраивать вечеринки ночью.
— В Тихом центре люди культурные, воспитанные, есть те, кто давно в этом месте живет. А здесь много кто снимает, и поэтому соседи, вероятно, думают: вот я заселюсь, буду снимать, и у меня тут свои порядки. Я уже несколько раз обращалась к соседям, которые надо мной живут, потому что они музыку целыми днями слушают, — возмущается девушка.
Валерия говорит, что за время проживания на Акатуйском так и не смогла найти для себя плюсов в этом месте и часто уговаривает парня съехать. Но тот категоричен: он объясняет ей, что уже пытался сдавать жилье, но квартиранты оказались недобросовестными, и квартиру «убили».
— Это не тихая уединенная окраина, как иногда говорят про такие районы. Здесь много молодёжи и много по вечерам пьяных людей. Вот ты гуляешь и постоянно оглядываешься, чтобы не дай бог тебе по голове не прилетело. Мне кажется, тут живут те, кто не смог себе в нормальном месте квартиру купить, либо прям такой рабочий класс, ну или мигранты. Тут еще рядом склады — наверное, кто-то снимает тут жилье, чтобы поближе к работе. Мое мнение: в проживании в Акатуйском нет плюсов. Надеюсь, я все-таки уговорю молодого человека съехать отсюда, — говорит она.
«Опа, а у вас-то тут красиво!»
Ирина переехала в Кировский район вместе с семьей из другой страны в 2019 году. Они приобрели однешку на Петухова — тогда квартира стоила около 2 миллионов рублей. В следующем году решили расширяться и купили двушку за 3,7 миллиона рублей. Микрорайоном Ирина в принципе довольна, хоть и видит несколько минусов.
— После того, как сделали дорогу мимо ТЦ «Победа» (на улице Петухова, 12/4. — Прим. ред.), жителям домов по Петухова, 14 и 14А не выбраться в час пик из дома. Позади домов по двору бесконечным потоком едут машины, по проезду вдоль Петухова скорость машин довольно большая, поэтому утром и вечером перейти дорогу проблематично, так как пешеходного перехода нет и людей никто не пропускает. Нам нужен пешеходный переход напротив магазина «Победа» и запретить сквозной проезд за домами, по которому даже автобус теперь каждый день ездит — это они так время сокращают, — объясняет Ирина.
Ирина рассказывает, что ее сын по будням просыпается в 5.30 утра, чтобы к 7 часам быть на остановке и успеть на автобус до колледжа. Причем, как объясняет жительница Акатуйского, сесть в автобус на остановке «Транспортная», то есть возле дома, практически нереально, поэтому сын ходит на остановку «Индустриального», где больше транспорта. Так же до работы на правом берегу добирается ее муж.
— Особой культурной программы на районе, конечно, нет. Кафе всего два — KFC и какое-то кафе национальной кухни. Есть еще пруд с утками, но там много мусора. Но это не главное. Самая большая проблема — это отсутствие школы рядом. Детские сады худо-бедно построили, хотя их тоже маловато, но школы нет вообще. Поликлиника будет в каком-то 2025-м году — по-моему, её уже строят, а школу даже ещё не заложили. И наши дети ходят по 30 минут до школы — хотя мой уже отходил, слава богу, ушел после 9-го в колледж. И вот они идут по этим всем убитым дорогам, мимо пробок, так как транспорт до школы не идет, проще дойти, — говорит Ирина.
При всем при этом она не считает Акатуйский гетто, хоть и признает, что ниже по Виктора Уса лучше не спускаться, поскольку там, по ее словам, засилье пивнушек и «человейников».
— Плюс был в чём? Стоимость жилья нас привлекла, а также довольно развитая инфраструктура. Есть магазины, видно, что строят детские сады. Есть, в принципе, поликлиника. Далековато, конечно, но она есть. И я, например, работаю рядом — это для меня тоже плюс, я нашла работу на «Элсиб», — рассуждает она. — Я как-то ехала с таксистом, который всю дорогу с правого берега уверял меня, что мы убогие, раз живем на левом берегу, и он вообще его не любит, и всё такое. А когда он заехал во двор и увидел, что у нас тут чистота, есть клумбы, все машины стоят ровненько, ребятишки играют, детские площадки все оборудованы, он сказал: «Опа, а у вас-то тут красиво!». Есть те, кто говорит про гетто, но они не представляют, как здесь люди живут. А люди, в принципе, везде одинаковые. И уровень образования везде одинаковый, и возможности у людей для работы, для развития — тоже везде одинаковые. Поэтому сказать, что мы в чем-то там ущемлены, я не могу.
«Неухоженность абсолютная»
Семья Евгении — тоже приезжие: в Новосибирск они перебрались из Казахстана. В 2015 году они купили жилье на этапе строительства, тогда 42 квадратных метра обошлись в 1,5 миллиона рублей.
— Риелторы посоветовали по нашей сумме денег именно этот дом. В принципе, мы им благодарны, что нас не в другое место засунули. Вроде бы, все нравится, но такая грязь, плюс нет освещения, а еще эта огромная лужа. Ходим как свиньи, вечно грязные. Мне даже на работу приходится брюки сменные приносить, то есть неухоженность абсолютная. И вроде бы дом новый, хороший, и детские площадки новые. Но потом строить начали всё больше и больше, а машины всю эту грязь растаскивают. Вот на Красный проспект если выйти, везде же нормально, на центральных улицах более-менее чисто, а у нас здесь вот в эту лужу упираешься — и всё. Ты просто не знаешь, как пройти, как обойти, с какой стороны, — объясняет она, снова жалуясь на ту самую «знаменательную» лужу.
С транспортом, по ее словам, тоже всё непросто. Она предпочитает ходить до площади Кирова, чтобы уехать на работу. Евгения работает на левом берегу и это, казалось бы, недалеко, но порой и проезд кольца на площади может занимать 15–20 минут из-за пробок и частых аварий.
— Даже автобус теперь у нас под окнами ездит. Домов стало много, машин, соответственно, тоже, и транспорт начал так ездить года, наверное два-три назад, — рассказала она. — Плюс у нас построили тут магазины, соответственно, вывели новые выходы на Петухова.
Проблему мог бы решить шлагбаум или полусферы, но на их установку еще нужно получить разрешение, а с этим у жильцов дома проблемы.
— С УК есть сложности. У меня родители живут недалеко, у них та же самая управляющая компания, но у них все как-то получше, чем у нас. Недавно мы даже камеры повесили: поговаривали, что тут на 17-м этаже бомж поселился, еще говорили про мальчишек, которые в лифте все портят. Ну пока только неделю висят, еще посмотрим. А, ну и лифты — это вообще кошмар какой-то. На них невозможно ездить — страшно: там всё дребезжит, шатается. Сколько раз не обращались в УК, чтобы исправили, всё это бесполезно, — добавляет Евгения.
В семье растет сын-школьник, которого Ирина побоялась отправлять в школу на улице Палласа из-за интенсивного движения по улице Петухова и отсутствия пешеходного перехода, еще до появления светофора. Мальчик посещает школу возле площади Кирова, до нее он добирается пешком.
— Школы у нас тут настолько переполнены, что просто ужас. Нехватка школ, нехватка садиков, — перечисляет она недостатки микрорайона. — У нас тут вроде два садика на районе, но этого недостаточно. Плюсов я тут особо не вижу. И если честно, мы тут уже с мужем долгое время думаем, что нужно переехать в какое-то другое место, потому что здесь жить вообще неохота. Нам больше всего нравится Берёзовая роща, там рядом парк и нет муравейников, как дальше по Виктора Уса.
А вот как о «Матрешкином дворе» рассуждали его жители — они тоже жаловались на транспорт, но отмечали доступные квартиры.