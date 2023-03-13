«Неприятно, когда называют гетто». Жители «Матрешкиного двора» — о «петле ада», закладчиках в лесу и добрых соседях

Елена — купила студию за 1,2 миллиона, но уехала

Елена прожила в «Матрешкином дворе» полтора года. Квартиру она покупала в ипотеку в 2018 году: студия в 26 квадратов на последнем этаже 17-этажки ей обошлась в 1 миллион 250 тысяч рублей.



— Я тогда была не замужем, и зарплата на работе была не очень высокой, поэтому искала то, что подъемно для меня одной. Выбрала «Матрешкин двор», потому что знала, что эти дома долгостроями не будут. Взяла весной 18-го года, а летом 19-го всё достроилось, — объясняет она.