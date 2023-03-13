«Неприятно, когда называют гетто». Жители «Матрешкиного двора» — о «петле ада», закладчиках в лесу и добрых соседях

Жилмассив «Матрешкин двор» в Кировском районе вырос около 10 лет назад. Участки по соседству с железнодорожным переездом и частным сектором быстро застроили разноцветными домами. Затем здесь появилась вся нужная инфраструктура, но вот с транспортом, который простаивает часами в пробках прямо под окнами многоэтажек, в «Матрешкином дворе» по-прежнему всё сложно. НГС поговорил с тремя жителями этого микрорайона, двое из которых уже переехали. Несмотря на обилие претензий к этому месту, они всё равно считают «Матрешкин двор» хорошим вариантом для проживания. Почему так — рассказывают сами жители.
Елена — купила студию за 1,2 миллиона, но уехала
Елена прожила в «Матрешкином дворе» полтора года. Квартиру она покупала в ипотеку в 2018 году: студия в 26 квадратов на последнем этаже 17-этажки ей обошлась в 1 миллион 250 тысяч рублей.
— Я тогда была не замужем, и зарплата на работе была не очень высокой, поэтому искала то, что подъемно для меня одной. Выбрала «Матрешкин двор», потому что знала, что эти дома долгостроями не будут. Взяла весной 18-го года, а летом 19-го всё достроилось, — объясняет она.
К тому моменту Елена вышла замуж, и они с мужем решили остаться в его квартире на Маркса. Когда там начался ремонт, съехали в «Матрешкин двор».
— Я бы не сказала, что контингент, окружение как-то отличается от того, что я вижу на Маркса. Но вот мы с мужем шутим, что здесь на Маркса в домовых чатах вообще тишина, а в «Матрешкином дворе» в чате дома постоянно что-то происходит: то кто-то музыку включил, то в подъезде дверь сломали и так далее. Не скажу, что прям все там такие, хватает и воспитанных людей. Но подобное встречается часто — это я про уровень культуры. Вот это мне там не нравилось, — рассказала девушка.
Елене и ее мужу пришлось столкнуться с ужасными пробками. Дорога до работы на правом берегу от «Матрешкиного двора» занимала в лучшем случае 1–1,5 часа. В последние месяцы их проживания в микрорайоне проблема с транспортом обострилась настолько, что даже в 12–13 часов дня по-прежнему собирались пробки:
— Было страшновато, но я срезала через частный сектор, через Бронные переулки. Как раз обходила эту петлю ада. Конечно, одной там опасно, там и собаки бегают, и мало ли кого можно встретить. Пришлось однажды идти одной, потому что я ждала-ждала транспорта и не дождалась — увязалась за парнем каким-то и так прошла.
По словам Елены, с инфраструктурой в микрорайоне всё хорошо: имеются сетевые магазины, парикмахерские, детские площадки. На прогулки можно ходить в лесопарк им. Синягина, но и там, как замечает она, не всегда комфортно: попадаются закладчики и разрытые участки.
К качеству строительства у Елены тоже были вопросы. Она считает, что на ее доме «сэкономили», и приводит в пример историю, как весь подъезд мучался от грохота из-за болтающейся жести на фасаде. В качестве подтверждения она присылает скриншот из домового чата, где жители жалуются на «веселую ночь» под шум.
— Стоял такой грохот, как будто по дому шла вибрация. Даже беруши не помогали. Я позвонила в отдел контроля качества застройщика. Видимо, приехали и исправили, потому что такого грохота потом больше не стало, — добавляет она.
Несмотря на все перечисленные минусы, она не считает «Матрешкин двор» плохим местом для проживания. Говорит, что осталась бы там и дальше жить, если бы не сложности с дорогой до работы на правом берегу — от Маркса добираться гораздо проще.
— Мне неприятно, когда называют «Матрешкин двор» гетто. Я бы так не сказала. Люди не очень культурные, наверное, везде есть, которые соседей не уважают. Не могу сказать, что у нас что-то из ряда вон выходящее происходило в подъезде — наверное, как у многих. Соседи отзывчивые, добрые. Мы там на лыжах зимой катались, летом по лесу ездили на велике. Но без машины там действительно сложно жить.
Сейчас квартира Елены пустует. В будущем она рассчитывает сдавать ее в аренду примерно за 12–14 тысяч рублей — это средний ценник за жилье в этом месте.
Владимир — променял «Матрёшкин двор» на «Европейский берег»
Владимир жил в одном из первых домов «Матрешкиного двора». Он приобрел жилье в ипотеку по переуступке, у другого дольщика. За однешку-«распашонку» площадью 37 квадратов отдал 1 миллион 950 тысяч рублей. Владимиру, ранее жившему в старом доме на проспекте Дзержинского, сразу понравилось жилье в новом доме, чистые подъезды и хорошая звукоизоляция.
— Еще из позитивного: рядом лесопарк имени Синягина — прямо лес лесом. Если его облагородить, то будет на 5+. Понравились расстояния между домами: дома не натыканы окна в окна. УК хорошо убирала снег, я всегда находил место для парковки авто. Для однокомнатных квартир там хорошие планировки, не как в хрущевках, где кухня 5 квадратов — у меня была 11 квадратов. Хорошие детские площадки — не лакшери, но прямо нормальные. Отдельный респект за кедры, которые высадили по району, тут не сэкономили, — рассуждает он.
На момент заселения в 2014 году, со слов Владимира, проблемы с пробками в микрорайоне стояли не так остро. У него и жены было две машины, поэтому добираться до центра города было несложно. Но по мере строительства жилмассива уже прямо под окнами его квартиры стали собираться заторы. Он рассказал, что выезжал утром от дома и сразу же вставал в пробку. Спасало ситуацию то, что на работу ему можно было приезжать позже, к 10 утра.
— Мы специально уточняли у риелтора, будут ли на жилмассиве переселенцы, потому что были наслышаны, что, например, на Одоевского давали квартиры бывшим жителям ветхих домов и выпускникам из детдомов, а они там творили всякие непотребства. Нам сказали, что у нас такого не будет. А потом выяснилось, что какой-то процент жилья отдавался переселенцам из ветхих домов, кажется, из Расточки. Переселенцы переселенцам рознь, но если рядом с тобой соседи, купившие жилье, то шанс встретить какого-нибудь алкаша существенно меньше. К счастью, нашему подъезду повезло, у нас не было ярких маргинальных представителей, но вот в соседнем подъезде случалось. Бывает, идешь мимо него, а там на лавочке спит бухой сосед, — объясняет Владимир.
В 2020 году Владимир, его жена и ребенок переехали в «Европейский берег». Мужчина говорит, что к тому моменту нужно было «расширяться», к тому же семье удалось улучшить финансовое положение.
— Сравнение с гетто «Матрешкиного двора» неуместно — мне есть с чем сравнивать, я видел другие ЖК на окраине. Качество строительства лучше, дворы лучше. Я вообще за все 6 лет жизни только раз сделал своим соседям замечание из-за шума, и то потому, что летом окна были открыты. Район точно пригоден для проживания, жилье вполне себе хорошего качества для своего сегмента. Из острого — нужно решить проблему с транспортом, — резюмирует он.
Алексей — подумывает о переезде из-за пробок
О том, как сегодня обстоят дела на выезде из «Матрешкиного двора», подробно рассказывает Алексей. Он живет здесь с 2017 года в двухкомнатной квартире — ее он приобрел в ипотеку за 2,5 миллиона рублей.
— «Матрешкин двор» — хорошее место для жизни, но только для жизни в рамках самого ЖК. Если работа недалеко — отлично, если работа на правом берегу, то каждое утро становится адом. Всё из-за транспортной составляющей. На выезд из района две дороги — на Петухова с вечно катающимися вагонами ППЖТ перед пересечением с Советским шоссе (они могут поставить колом весь массив за 5 минут, особенно в утреннее время — уж очень любят они в 06:30 покатать вагоны) и на Бронную с Комсомольской. А там еще скоро сдается новый ЖК с непосредственным примыканием к Бронной — вот это будет, наверное, последний гвоздь в крышку гроба выезда в эту сторону, — рассказывает он.
Алексей говорит, что пробка на выезде начинается стабильно в 06:30 утра, а потому приходится просыпаться и ехать на работу гораздо раньше привычного времени.
— Стоит выехать на 10 минут позже, и вместо 07:20 на работе окажешься в 08:15–08:25 — без преувеличения так и есть, так как на выезде из ЖК можно потерять уйму времени. Был бы нормальный общественный транспорт, возможно, это бы отчасти решило проблему — люди бы пересели с машин. Но этого нет и, вероятнее всего, не будет никогда. На бумаге у нас тьма маршрутов ходит, по факту — два–три. В маршрутки и автобусы как сельдь в бочке после старта с конечной набирается людей. К нам они приходят полные — как уезжают те, кто дальше нас живут, уму непостижимо.
Проблемы доставляет и светофор на пересечении Петухова и Бронной. Алексей говорит, что неоднократно писал в приложение «Решаем вместе», но ему отвечали, что светофор отрегулирован.
— Да хоть бы раз какой-то эксперт из аппарата, кто заведует светофорами, тут появился в час пик в 17:30–19:00! Пробки в это время только в одном направлении — на въезд в район у этого светофора, так как вся армия машин, что уезжала утром, в это время едет обратно. Увеличьте время зеленого в направлении «Матрешкиного двора» в два раза в это время — и пробку как рукой снимет, — говорит Алексей.
В остальном микрорайон его устраивает: у него хорошие отношения с соседями, рядом есть магазины, детские сады и школы. Немного настораживает появление большого числа пивных магазинов, но он тут же добавляет: в остальной части города ситуация примерно такая же.
— «Матрешкин двор» — отличный вариант для жизни в рамках ЖК. Вылазка в центр на работу или в выходной день превращается в квест. Скорость и количество застройки просто не заложены в дорожную инфраструктуру, в эти жалкие две дороги на выезд. Узкое горлышко, вагоны, которые катаются, — как дороги ни расширяй, проблема останется. Всё чаще задумываюсь о том, что стоит переехать. Мысли такие появляются уже.
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