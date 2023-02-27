Дома рассветов и пробок. Как живется во «Флотилии» — с огромными счетами за коммуналку и магистралью под окнами

Первые жильцы заселились в примечательные башни «Флотилии» около 6 лет назад. И тогда, и до сих пор этот жилой комплекс выглядит ярким и смелым проектом. Дело не только в архитектуре: близость к напряженной Октябрьской магистрали, соседство с Заксобранием и вид на строящийся мост делают свое дело. Мы расспросили жительниц «Флотилии», которые въехали сюда одними из первых, о том, сколько им приходится платить за работу УК, как консьержи пытаются защитить дома от подростков, устраивающих фотосессии, и действительно ли отсюда открываются лучшие виды.
Юлия: купила квартиру под чистовую отделку за
3,9 миллиона
Юлия живет на 19-м этаже в квартире, в которую въехала с семьей в конце
— Есть проблемы с УК, но это проблемы, скорее, личного характера во взаимоотношениях собственников квартир и собственника УК. Например, в этом году они решили на 25% поднять тариф на обслуживание, не предоставив никакого обоснования, а вперед на пять лет расписали повышение вообще на 65%. Постоянно огрызаются, считают себя здесь хозяевами. Но, будем честными, к чистоте вопросов нет. Убирают нормально, снег вывозят почти каждую неделю, за пять лет завалы были пару раз от силы. Места для парковки есть всегда, со стороны Ипподромской магистрали у нас очень большая общедоступная парковка. Днем ей пользуются посетители центра «Мой бизнес», а вечером и в выходные там, кроме нас, никого, половина — пустая. Уборка на этажах у нас по договору раз в три дня, но, если честно, я не сверяла: не было необходимости, поскольку грязи не бывает, даже весной-осенью, — замечает она.
Претензии, по ее словам, есть и к охране, которая пропускает буквально каждого во двор дома:
— Они молча всем подряд открывают, даже не спрашивая, кто и к кому. Очень мы этим недовольны, пять лет не можем добиться, чтобы, как всем нормальным людям, сделали домофон в квартиры с калитки — он только на входе в дом работает. То есть если доставка еды пришла, то звонят на калитке охране, а не вам в квартиру. От этого и беспредел. Мелочь, казалось бы, а сделать ленятся.
Зато с пылью, вопреки местоположению дома, проблем, как считает Юлия, нет. Во «Флотилии» сделано двойное остекление, поэтому жильцы могут для проветривания открыть внешний панорамный фасад здания, который виден с улицы, но не открывать окно в саму квартиру. В жилье пятикамерный стеклопакет и приточные клапаны.
— В части подъезда к дому нет никаких проблем. У нас очень удобно, что мы прям на развязке возле Заксобрания. То есть едете вы из центра по Октябрьской или со стороны Кирова — вам не надо нигде разворачиваться, вы с любой стороны можете спуститься и под эстакадой подъехать, — объясняет она.
Квартира в 50 квадратов на этапе постройки обошлась Юлии в
— Услуги конкретно УК у нас где-то в районе 70 рублей с квадратного метра — это с охраной и консьержем. Вот сейчас хотят сделать 85. Вместе с коммуналкой (вода, свет, тепло) где-то в районе
Екатерина: платит за коммуналку и парковку сумму, сравнимую с арендой квартиры
Екатерина с мужем и детьми — тоже одни из первых жильцов «Флотилии». Они заехали сюда в течение полугода после сдачи первой секции.
— Самый популярный вопрос, который мне задают: «Как вам живется на магистрали?» Вообще, сейчас, когда зима и окна закрыты, ничего не слышно. Плохо, когда лето и когда на мотоциклах катаются ночью. У нас фасадные окна и окна в квартиру, поэтому шум подавляется. В квартире у нас кондиционеры, поэтому я нечасто открываю окна. Но в первые годы [после заселения] мы открывали — ни пыли, ничего такого не было. А в этом году я [один раз] открыла окно и на этом собственно и закончила, потому что идет стройка моста, повсюду пыль и шум. Когда мост строится, окна, конечно, закрыты. Ну да, конечно, слышно всё равно, но это не критично и не напрягает, — рассказывает она.
Но это компенсирует вид из окон, который открывается на улицу Кирова, мост и Заксобрание. Именно из-за него, как говорит Екатерина, она, пожалуй, и остановила свой выбор на «Флотилии».
— Вид очень крутой, но пока стройку в сквере [напротив «Ауры»] не начал «Расцветай». Сейчас они застроят его, часть вида пропадет, но всё равно красиво очень, — говорит она. — У нас не солнечная сторона — мы специально так выбирали. Поэтому солнышко совсем недолго показывается в 7 утра и потом скрывается.
Екатерина замечает, что управляющая компания в первые годы после сдачи ЖК поливала пешеходные дорожки, чтобы было меньше пыли. Сейчас такого она не замечает, хоть и выходит каждый день гулять во двор с детьми.
— В целом, они работу свою выполняют. Но не за те деньги, которые просят. У нас чисто, у нас хорошо. Были проблемы со звуками, которые слышны были в квартире, — они выяснили, устранили. Когда были проблемы с вывозом мусора в прошлом году, УК сама нанимала какие-то грузовички, что-то сами вывозили, в общем, мусора не было. Но ценник у нас такой, что если снимаешь парковку — а у меня две машины в семье — и платишь за коммуналку, то по цене выходит двушечка [в аренду] где-нибудь чуть дальше центра. Но это такая особенность центра: хочешь жить в центре — плати, — считает она.
То, что во дворе «Флотилии» появляются посторонние люди, она объясняет особенностью ЖК, где на первом этаже расположено кафе, «Мой бизнес» и стоматология.
— Совершенно любой может назвать номер квартиры, и его, скорее всего, пустят. Ну цифры и цифры. У нас очень много подростков, которые приходят фотографироваться между этажами. Консьержки их гоняют, то есть пытаются что-то с этим сделать. Но не очень получается, — замечает Екатерина.
Жилье площадью 60 квадратов на 12-м этаже дома семье обошлось в
— В собственности у меня несколько объектов. «Флотилия» — самый дорогой по платежам за коммуналку и парковку. Это свет, это вода, которая льется бесконечно из-за того, что дети маленькие, ну и парковки, как я сказала, — всё выходит в
В 2019 году НГС делал подробный фоторепортаж из только что достроенного комплекса — посмотрите, как он выглядит внутри.