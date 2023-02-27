Дома рассветов и пробок. Как живется во «Флотилии» — с огромными счетами за коммуналку и магистралью под окнами

Претензии, по ее словам, есть и к охране, которая пропускает буквально каждого во двор дома:



— Они молча всем подряд открывают, даже не спрашивая, кто и к кому. Очень мы этим недовольны, пять лет не можем добиться, чтобы, как всем нормальным людям, сделали домофон в квартиры с калитки — он только на входе в дом работает. То есть если доставка еды пришла, то звонят на калитке охране, а не вам в квартиру. От этого и беспредел. Мелочь, казалось бы, а сделать ленятся.



Зато с пылью, вопреки местоположению дома, проблем, как считает Юлия, нет. Во «Флотилии» сделано двойное остекление, поэтому жильцы могут для проветривания открыть внешний панорамный фасад здания, который виден с улицы, но не открывать окно в саму квартиру. В жилье пятикамерный стеклопакет и приточные клапаны.