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Дома рассветов и пробок. Как живется во «Флотилии» — с огромными счетами за коммуналку и магистралью под окнами

Действительно ли в доме пыльно и шумно — рассказывают жильцы

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Высотки «Флотилии» стали в своем роде визитной карточкой Новосибирска. О том, как там живется, нам рассказали одни из первых квартирантов ЖК

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Первые жильцы заселились в примечательные башни «Флотилии» около 6 лет назад. И тогда, и до сих пор этот жилой комплекс выглядит ярким и смелым проектом. Дело не только в архитектуре: близость к напряженной Октябрьской магистрали, соседство с Заксобранием и вид на строящийся мост делают свое дело. Мы расспросили жительниц «Флотилии», которые въехали сюда одними из первых, о том, сколько им приходится платить за работу УК, как консьержи пытаются защитить дома от подростков, устраивающих фотосессии, и действительно ли отсюда открываются лучшие виды.

Юлия: купила квартиру под чистовую отделку за 3,9 миллиона

Юлия живет на 19-м этаже в квартире, в которую въехала с семьей в конце 2017 года. Жилье выбирала еще по рендерам, в итоге остановилась на «Флотилии», которую посчитала «красивой». Еще из плюсов — метро, транспортная развязка и крупные магазины поблизости.

Площадь Юлиной квартиры — <nobr class="_">50 квадратов</nobr>

Площадь Юлиной квартиры — 50 квадратов

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— Есть проблемы с УК, но это проблемы, скорее, личного характера во взаимоотношениях собственников квартир и собственника УК. Например, в этом году они решили на 25% поднять тариф на обслуживание, не предоставив никакого обоснования, а вперед на пять лет расписали повышение вообще на 65%. Постоянно огрызаются, считают себя здесь хозяевами. Но, будем честными, к чистоте вопросов нет. Убирают нормально, снег вывозят почти каждую неделю, за пять лет завалы были пару раз от силы. Места для парковки есть всегда, со стороны Ипподромской магистрали у нас очень большая общедоступная парковка. Днем ей пользуются посетители центра «Мой бизнес», а вечером и в выходные там, кроме нас, никого, половина — пустая. Уборка на этажах у нас по договору раз в три дня, но, если честно, я не сверяла: не было необходимости, поскольку грязи не бывает, даже весной-осенью, — замечает она.

Жилье Юлии выходит на сквер «Аллея городов» — отсюда видны рассветы

Жилье Юлии выходит на сквер «Аллея городов» — отсюда видны рассветы

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Правда, в скором времени сквер застроят и вид будет другим

Правда, в скором времени сквер застроят и вид будет другим

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Претензии, по ее словам, есть и к охране, которая пропускает буквально каждого во двор дома:

— Они молча всем подряд открывают, даже не спрашивая, кто и к кому. Очень мы этим недовольны, пять лет не можем добиться, чтобы, как всем нормальным людям, сделали домофон в квартиры с калитки — он только на входе в дом работает. То есть если доставка еды пришла, то звонят на калитке охране, а не вам в квартиру. От этого и беспредел. Мелочь, казалось бы, а сделать ленятся.

Зато с пылью, вопреки местоположению дома, проблем, как считает Юлия, нет. Во «Флотилии» сделано двойное остекление, поэтому жильцы могут для проветривания открыть внешний панорамный фасад здания, который виден с улицы, но не открывать окно в саму квартиру. В жилье пятикамерный стеклопакет и приточные клапаны.

Утром и вечером можно наблюдать за пробками

Утром и вечером можно наблюдать за пробками

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— В части подъезда к дому нет никаких проблем. У нас очень удобно, что мы прям на развязке возле Заксобрания. То есть едете вы из центра по Октябрьской или со стороны Кирова — вам не надо нигде разворачиваться, вы с любой стороны можете спуститься и под эстакадой подъехать, — объясняет она.

Квартира в 50 квадратов на этапе постройки обошлась Юлии в 3,9 миллиона рублей, но цена зависела от этажа. Например, на третьем этаже в то время такие же квартиры стоили 3,25 миллиона рублей, а на 25-м — 4,2 миллиона.

Квартиру Юлия покупала на этапе строительства: соблазнилась красивыми рендерами и, как считает, не прогадала

Квартиру Юлия покупала на этапе строительства: соблазнилась красивыми рендерами и, как считает, не прогадала

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— Услуги конкретно УК у нас где-то в районе 70 рублей с квадратного метра — это с охраной и консьержем. Вот сейчас хотят сделать 85. Вместе с коммуналкой (вода, свет, тепло) где-то в районе 5,5 тысячи у меня выходит в месяц. У нас балкон по документам в площадь квартиры как бы не входит, поэтому УК за него не начисляет, — добавляет она.

Екатерина: платит за коммуналку и парковку сумму, сравнимую с арендой квартиры

Екатерина с мужем и детьми — тоже одни из первых жильцов «Флотилии». Они заехали сюда в течение полугода после сдачи первой секции.

— Самый популярный вопрос, который мне задают: «Как вам живется на магистрали?» Вообще, сейчас, когда зима и окна закрыты, ничего не слышно. Плохо, когда лето и когда на мотоциклах катаются ночью. У нас фасадные окна и окна в квартиру, поэтому шум подавляется. В квартире у нас кондиционеры, поэтому я нечасто открываю окна. Но в первые годы [после заселения] мы открывали — ни пыли, ничего такого не было. А в этом году я [один раз] открыла окно и на этом собственно и закончила, потому что идет стройка моста, повсюду пыль и шум. Когда мост строится, окна, конечно, закрыты. Ну да, конечно, слышно всё равно, но это не критично и не напрягает, — рассказывает она.

Сейчас до жильцов «Флотилии» доносятся звуки строительства моста

Сейчас до жильцов «Флотилии» доносятся звуки строительства моста

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Но это компенсирует вид из окон, который открывается на улицу Кирова, мост и Заксобрание. Именно из-за него, как говорит Екатерина, она, пожалуй, и остановила свой выбор на «Флотилии».

— Вид очень крутой, но пока стройку в сквере [напротив «Ауры»] не начал «Расцветай». Сейчас они застроят его, часть вида пропадет, но всё равно красиво очень, — говорит она. — У нас не солнечная сторона — мы специально так выбирали. Поэтому солнышко совсем недолго показывается в 7 утра и потом скрывается.

Екатерина замечает, что управляющая компания в первые годы после сдачи ЖК поливала пешеходные дорожки, чтобы было меньше пыли. Сейчас такого она не замечает, хоть и выходит каждый день гулять во двор с детьми.

Семья Екатерины арендует два парковочных места, и сумма выходит приличной

Семья Екатерины арендует два парковочных места, и сумма выходит приличной

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— В целом, они работу свою выполняют. Но не за те деньги, которые просят. У нас чисто, у нас хорошо. Были проблемы со звуками, которые слышны были в квартире, — они выяснили, устранили. Когда были проблемы с вывозом мусора в прошлом году, УК сама нанимала какие-то грузовички, что-то сами вывозили, в общем, мусора не было. Но ценник у нас такой, что если снимаешь парковку — а у меня две машины в семье — и платишь за коммуналку, то по цене выходит двушечка [в аренду] где-нибудь чуть дальше центра. Но это такая особенность центра: хочешь жить в центре — плати, — считает она.

То, что во дворе «Флотилии» появляются посторонние люди, она объясняет особенностью ЖК, где на первом этаже расположено кафе, «Мой бизнес» и стоматология.

— Совершенно любой может назвать номер квартиры, и его, скорее всего, пустят. Ну цифры и цифры. У нас очень много подростков, которые приходят фотографироваться между этажами. Консьержки их гоняют, то есть пытаются что-то с этим сделать. Но не очень получается, — замечает Екатерина.

Спортивное поле, которое доступно жильцам ЖК

Спортивное поле, которое доступно жильцам ЖК

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По словам Екатерины, у жителей ЖК есть претензии к работе охраны

По словам Екатерины, у жителей ЖК есть претензии к работе охраны

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Жилье площадью 60 квадратов на 12-м этаже дома семье обошлось в 5,3 миллиона рублей. Но как объясняет Екатерина, в ближайшие годы семья съедет из «Флотилии» — они уже приобрели квартиру в строящемся за «Бахетле» ЖК Chicago. Местоположение, по словам Екатерины, было решающим — она хотела жить возле метро «Октябрьская».

— В собственности у меня несколько объектов. «Флотилия» — самый дорогой по платежам за коммуналку и парковку. Это свет, это вода, которая льется бесконечно из-за того, что дети маленькие, ну и парковки, как я сказала, — всё выходит в 24 тысячи. Если вычесть парковки, то было примерно 9 тысяч, сейчас, наверное, 12 тысяч, поскольку тарифы подняли. Но мне удобно здесь жить, так как всё рядом, — перечисляет она. — Площадей больших тут нет, а в Chicago мы купили квартиру на стадии фундамента примерно в два раза больше, чем тут, поэтому мы выиграли. Было желание оставить квартиру во «Флотилии» на будущее сыну, но сыну 5 лет, а недвижимость имеет обыкновение морально устаревать. Мне нравится вид, мне нравится, что она необычной формы, но я не считаю, что это бизнес-класс. У тебя 10 квартир на этаже, какой это бизнес?

В 2019 году НГС делал подробный фоторепортаж из только что достроенного комплекса — посмотрите, как он выглядит внутри.

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