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На продление улицы Петухова в Новосибирске готовы потратить 100 млн рублей

Новый участок пройдет в ЖК «Матрешкин двор»

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Дорогу в районе обустроят до конца октября

Дорогу в районе обустроят до конца октября

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В Новосибирске продлят улицу Петухова в ЖК «Матрешкин двор»

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на строительно-монтажные работы на улице Петухова. Максимальная стоимость контракта составила 100 031 811 рублей, средства выделят из городского и регионального бюджетов.

По данным сайта госзакупок, работы выполнят на трех участках. Первый пройдет от железнодорожного переезда до дома на Петухова, 95, второй — до дома на Сотникова, 2, третий — до участка «Дискус-Строй». Эти дома находятся в ЖК «Матрешкин двор».

— Ориентиром окончания строительства объекта «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО "Дискус-Строй" по ул. Петухова в Кировском районе» общей протяженностью 1710 м служит жилой дом на улице Дмитрия Шмонина, 10 — 230 м от жилого дома по ул. Николая Сотникова, 2, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На участках выполнят разные виды обустройства дорожного полотна, установят светофоры, остановочные павильоны и дорожные знаки. На дорогу нанесут разметку, также подрядчику предстоит разместить бортовые камни и обустроить тротуары.

Электронный аукцион проведут 23 августа. Работы должны завершить до 29 октября.

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