На продление улицы Петухова в Новосибирске готовы потратить 100 млн рублей

В Новосибирске продлят улицу Петухова в ЖК «Матрешкин двор»
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на строительно-монтажные работы на улице Петухова. Максимальная стоимость контракта составила
По данным сайта госзакупок, работы выполнят на трех участках. Первый пройдет от железнодорожного переезда до дома на Петухова, 95, второй — до дома на Сотникова, 2, третий — до участка «Дискус-Строй». Эти дома находятся в ЖК «Матрешкин двор».
— Ориентиром окончания строительства объекта «Автомобильная дорога общего пользования от железнодорожного переезда до земельного участка ООО "Дискус-Строй" по ул. Петухова в Кировском районе» общей протяженностью
На участках выполнят разные виды обустройства дорожного полотна, установят светофоры, остановочные павильоны и дорожные знаки. На дорогу нанесут разметку, также подрядчику предстоит разместить бортовые камни и обустроить тротуары.
Электронный аукцион проведут 23 августа. Работы должны завершить до
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