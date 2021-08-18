На продление улицы Петухова в Новосибирске готовы потратить 100 млн рублей

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на строительно-монтажные работы на улице Петухова. Максимальная стоимость контракта составила 100 031 811 рублей, средства выделят из городского и регионального бюджетов.



По данным сайта госзакупок, работы выполнят на трех участках. Первый пройдет от железнодорожного переезда до дома на Петухова, 95, второй — до дома на Сотникова, 2, третий — до участка «Дискус-Строй». Эти дома находятся в ЖК «Матрешкин двор».

