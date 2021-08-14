ТУАД назвало 5 самых разбитых дорог Новосибирской области — на их починку потребуется 160 миллионов

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области назвали самые проблемные автотрассы, которые раздавили большегрузы. По информации ведомства, на ремонт этих участков дополнительно направят более 160 миллионов рублей.
В список проблемных дорог вошли:
Помимо этих участков, еще несколько дорог в Болотнинском, Колыванском, Коченевском, Мошковском и Новосибирском районах пострадали от динамической нагрузки и перегрузов. Сейчас проезд по ним затруднен.
— Дополнительные ремонты будут везде. В ряде районов работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20–30 процентов. На перечисленных дорогах ремонт еще не начинался — проводятся торги по выбору подрядных организаций. Предположительно их ремонт начнется в сентябре, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.
Он пояснил, что в Новосибирской области на региональной и межмуниципальной сети дорог протяженностью 12,7 тысячи километров с проектными нагрузками под 11,5 тонн на ось существует немногим больше 100 километров — около 1%. А 10 тонн на ось — около 1700 километров (13%). Остальные рассчитаны под нагрузку 6 тонн на ось.
— Ремонты повышают несущую способность дорог. Но надо стремиться к тому, чтобы движение технологического транспорта осуществлялось по технологическим дорогам и никак не по дорогам с автомобильным, рейсовым и школьным сообщением, — добавил глава ТУАД.
На днях дачники из Колыванского района НСО показали, как выглядит дорога от поселка Рыбачьего до НСТ «Аква» после ремонта за 81 миллион рублей (после ремонта она осталась без асфальтового покрытия). Позднее дорожники объяснили, в чем крылась причина проблемы.