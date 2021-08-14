ТУАД назвало 5 самых разбитых дорог Новосибирской области — на их починку потребуется 160 миллионов

Помимо этих участков, еще несколько дорог в Болотнинском, Колыванском, Коченевском, Мошковском и Новосибирском районах пострадали от динамической нагрузки и перегрузов. Сейчас проезд по ним затруднен.



— Дополнительные ремонты будут везде. В ряде районов работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20–30 процентов. На перечисленных дорогах ремонт еще не начинался — проводятся торги по выбору подрядных организаций. Предположительно их ремонт начнется в сентябре, — сообщил глава ТУАД Константин Громенко.

Он пояснил, что в Новосибирской области на региональной и межмуниципальной сети дорог протяженностью 12,7 тысячи километров с проектными нагрузками под 11,5 тонн на ось существует немногим больше 100 километров — около 1%. А 10 тонн на ось — около 1700 километров (13%). Остальные рассчитаны под нагрузку 6 тонн на ось.

— Ремонты повышают несущую способность дорог. Но надо стремиться к тому, чтобы движение технологического транспорта осуществлялось по технологическим дорогам и никак не по дорогам с автомобильным, рейсовым и школьным сообщением, — добавил глава ТУАД.