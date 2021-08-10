Дачники показали, как выглядит дорога после ремонта за 81 миллион рублей (ездить по такой непросто)

В Новосибирской области дачники остались без дороги в процессе капремонта
Дорога от поселка Рыбачьего до НСТ «Аква» в Колыванском районе Новосибирской области после ремонта осталась без асфальтового покрытия. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО, на работы потратили 81,2 миллиона рублей.
Длина участка дороги, который ремонтировали, составляет 3,31 километра.
— 2 августа 2019 года администрацией Колыванского района был заключен контракт с ОАО «Новосибирскавтодор» на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги протяженностью
Исходя из документа, ремонт на участке закончили досрочно.
— Но в прилагаемых фотографиях видно, что на
НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, чтобы выяснить, действительно ли ремонт закончен и почему дорога осталась без асфальтового покрытия. Аналогичный запрос мы отправили подрядчику — «Новосибирскавтодору». Ответ пока не поступил.
На прошлой неделе НГС рассказывал, что на улице Блюхера в Новосибирске вода не попадает в ливневую канализацию. Ранее на участке сделали ремонт за 28 млн рублей.