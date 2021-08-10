Дачники показали, как выглядит дорога после ремонта за 81 миллион рублей (ездить по такой непросто)

Дорога от поселка Рыбачьего до НСТ «Аква» в Колыванском районе Новосибирской области после ремонта осталась без асфальтового покрытия. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО, на работы потратили 81,2 миллиона рублей.

Длина участка дороги, который ремонтировали, составляет 3,31 километра. 3 августа читатель НГС сделал фотографии на отрезке третьего этапа капремонта. Судя по снимкам, там нет асфальта, дорога просто посыпана щебнем. Один из местных жителей обратился в Минтранс НСО, чтобы выяснить сроки проведения работ, и выяснил, что они уже закончены.