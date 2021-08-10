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Дачники показали, как выглядит дорога после ремонта за 81 миллион рублей (ездить по такой непросто)

У рабочих осталось три недели, чтобы положить здесь асфальт

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Так дорога выглядела <nobr class="_">3 августа</nobr>

Так дорога выглядела 3 августа

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В Новосибирской области дачники остались без дороги в процессе капремонта

Дорога от поселка Рыбачьего до НСТ «Аква» в Колыванском районе Новосибирской области после ремонта осталась без асфальтового покрытия. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства НСО, на работы потратили 81,2 миллиона рублей.

Длина участка дороги, который ремонтировали, составляет 3,31 километра. 3 августа читатель НГС сделал фотографии на отрезке третьего этапа капремонта. Судя по снимкам, там нет асфальта, дорога просто посыпана щебнем. Один из местных жителей обратился в Минтранс НСО, чтобы выяснить сроки проведения работ, и выяснил, что они уже закончены.

— 2 августа 2019 года администрацией Колыванского района был заключен контракт с ОАО «Новосибирскавтодор» на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги протяженностью 3,3 км с устройством асфальтобетонного покрытия стоимостью 88,2 млн рублей. Выполнение работ осуществлялось в соответствии с графиком в три этапа: с 2 августа по 1 октября 2019 года, с 1 января по 1 сентября 2020 года, с 1 января по 1 сентября 2021 года. В настоящее время все работы по капитальному ремонту вышеуказанного участка автомобильной дороги завершены, — говорится в ответе ведомства (есть в распоряжении редакции).

Исходя из документа, ремонт на участке закончили досрочно.

— Но в прилагаемых фотографиях видно, что на 3 августа 2021 года ровно посередине ремонтируемого 23-го км участка дороги на третьем этапе не уложено ни метра асфальтового покрытия, — недоумевают местные жители.

НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, чтобы выяснить, действительно ли ремонт закончен и почему дорога осталась без асфальтового покрытия. Аналогичный запрос мы отправили подрядчику — «Новосибирскавтодору». Ответ пока не поступил.

На прошлой неделе НГС рассказывал, что на улице Блюхера в Новосибирске вода не попадает в ливневую канализацию. Ранее на участке сделали ремонт за 28 млн рублей.

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Новосибирская областьподрядчикремонт дорог
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