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Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

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На Блюхера вода не попадает в ливневку после ремонта, за который заплатили больше 28 млн рублей

Работы выполнили этим летом

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Ливневую канализацию собираются обследовать

Ливневую канализацию собираются обследовать

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В Новосибирске вода не попадает в ливневку после дорожного ремонта

В Новосибирске в ливневку на пересечении улиц Блюхера и Геодезической не попадает вода. Это заметили после того, как участок отремонтировали за 28,2 млн рублей.

— В этом году положили новый асфальт на улице Блюхера. Всё бы ничего, но на пересечении с Геодезической сделана ливневка. Она не работает, вода просто мимо бежит, — написал читатель НГС Антон 2 августа.

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что ремонт на улице Блюхера с 20 июня по 25 июля выполняла компания «Дорстройфлот».

— Существующая ливневка на пересечении с Геодезической была поднята до уровня проезжей части. В кратчайшие сроки будет произведено обследование данной ливневой канализации для установления причин не попадания поверхностных сточных вод, — передает пресс-центр сообщение Управления дорожного строительства Новосибирска.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», компания «Дорстройфлот» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Она уже выполняла контракты на ремонт городских дорог. Самый крупный аукцион на работы фирма выиграла в 2020 году, цена контракта составила 144,9 млн рублей.

На этой неделе в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате многие улицы города оказались под водой. Посмотрите на кадры этого потопа в фоторепортаже НГС.

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ливневкаподрядчикремонт дорог
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