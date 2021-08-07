На Блюхера вода не попадает в ливневку после ремонта, за который заплатили больше 28 млн рублей

В Новосибирске вода не попадает в ливневку после дорожного ремонта
В Новосибирске в ливневку на пересечении улиц Блюхера и Геодезической не попадает вода. Это заметили после того, как участок отремонтировали за
— В этом году положили новый асфальт на улице Блюхера. Всё бы ничего, но на пересечении с Геодезической сделана ливневка. Она не работает, вода просто мимо бежит, — написал читатель НГС Антон
В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что ремонт на улице Блюхера с
— Существующая ливневка на пересечении с Геодезической была поднята до уровня проезжей части. В кратчайшие сроки будет произведено обследование данной ливневой канализации для установления причин не попадания поверхностных сточных вод, — передает пресс-центр сообщение Управления дорожного строительства Новосибирска.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», компания «Дорстройфлот» занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Она уже выполняла контракты на ремонт городских дорог. Самый крупный аукцион на работы фирма выиграла в 2020 году, цена контракта составила
На этой неделе в Новосибирске прошел сильный ливень. В результате многие улицы города оказались под водой. Посмотрите на кадры этого потопа в фоторепортаже НГС.