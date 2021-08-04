Город плывет: последствия ливня в Новосибирске

Новосибирск затопило после ливня
Сегодня вечером на Новосибирск обрушился ливень. Он начался резко, застав многих горожан врасплох. Мы собрали яркие кадры потопа. Обозреватель НГС прогулялся в центре Новосибирска, а наши читатели прислали фото и видео из других районов.
Посмотрите нарезку видео от наших читателей, что сейчас творится на дорогах после ливня.
По информации МЧС, 5 августа в регионе порывы ветра при грозах будут достигать 21 метра в секунду.
Между тем, в ближайшее время улучшения погодных условий ждать не приходится. Обещанные ранее на выходных +28...+29 градусов синоптики заменили на +23...+24 градуса. Дожди продолжат идти в ближайшие дни.