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Город плывет: последствия ливня в Новосибирске

Капризы природы ощущают не только водители и пешеходы, но и жильцы домов

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В такую погоду сложно выглядеть стильно, идя по улице. Но некоторым это удается

В такую погоду сложно выглядеть стильно, идя по улице. Но некоторым это удается

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Новосибирск затопило после ливня

Сегодня вечером на Новосибирск обрушился ливень. Он начался резко, застав многих горожан врасплох. Мы собрали яркие кадры потопа. Обозреватель НГС прогулялся в центре Новосибирска, а наши читатели прислали фото и видео из других районов.

Автомобили тонули сами и обливали пешеходов

Автомобили тонули сами и обливали пешеходов

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Зонт — самый актуальный аксессуар этого августа

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Дождь лил из трубы как из ведра

Дождь лил из трубы как из ведра

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Мокрый с головы до ног — это про сегодняшних пешеходов

Мокрый с головы до ног — это про сегодняшних пешеходов

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В подъезде на Свечникова, 9 в Родниках в Калининском районе затопило подъезд

В подъезде на Свечникова, 9 в Родниках в Калининском районе затопило подъезд

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Посмотрите нарезку видео от наших читателей, что сейчас творится на дорогах после ливня.

По информации МЧС, 5 августа в регионе порывы ветра при грозах будут достигать 21 метра в секунду.

Между тем, в ближайшее время улучшения погодных условий ждать не приходится. Обещанные ранее на выходных +28...+29 градусов синоптики заменили на +23...+24 градуса. Дожди продолжат идти в ближайшие дни.

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