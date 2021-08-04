Город плывет: последствия ливня в Новосибирске

Сегодня вечером на Новосибирск обрушился ливень. Он начался резко, застав многих горожан врасплох. Мы собрали яркие кадры потопа. Обозреватель НГС прогулялся в центре Новосибирска, а наши читатели прислали фото и видео из других районов.