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МЧС выпустило предупреждение для новосибирцев о грозах и ветре до 21 м/с

Ожидается, что обстановка ухудшится завтра, 5 августа

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Август начался с погодных сюрпризов

Август начался с погодных сюрпризов

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Сегодня вечером, 4 августа, Новосибирск накрыл ливень. Дороги оказались затоплены, что усложнило передвижение по городу как автомобилистам, так и пешеходам.

Завтра, 5 августа, погода может оказаться еще хуже. Как предупреждает региональный МЧС, в Новосибирской области порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, при грозах они будут усиливаться до 21 метра в секунду.

Между тем, согласно информации погодных сервисов, в ближайшие несколько дней прекращение дождей не предвидится.

Ранее синоптики давали прогноз, что дожди будут идти в НСО вплоть до выходных.

Между тем влажная погода имеет свои плюсы. Так, это способствует богатому урожаю груздей. Посмотрите на урожай, который собирают новосибирцы уже сейчас.

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