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Новосибирцы собирают грузди ведрами — фото богатого урожая

Влажная погода должна способствовать их росту

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Грузди идеальны для засаливания

Грузди идеальны для засаливания

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Из новосибирских лесов ведрами вывозят грузди

В Новосибирской области долго стояла сухая погода — редкие дожди плохо поливали землю в лесах, поэтому грибов очень мало. Но при этом новосибирцы смогли насобирать грузди ведрами. Показываем их корзинки и рассказываем, где набрать такие же грибы.

— Сегодня в Кудряшах собрали 4 ведра грибов. Одно ведро груздей нашли, остальное — сыроежки и полведра лисичек. Единично — белый и моховики с бычками. Нужен дождь, в лесу суховато, местами хрустит почва, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Грибочки из Кудряшовского бора

Грибочки из Кудряшовского бора

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Грибочки из березового леса

Грибочки из березового леса

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Корзинка груздей собрана в районе Коченево

Корзинка груздей собрана в районе Коченево

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— Собрали всё на том же своем месте, три с половиной ведра, — похвасталась пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Грибы из <b class="_">Искитимского района</b>

Грибы из Искитимского района

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— Заехал после ночной рыбалки в лес ненадолго — в итоге немного груздей нарезал. Утром еще росли в лесу, а в обед уже банка для отправки в погреб на сорок дней солиться. Первые ласточки — и только в одном месте. Проверил свои три места — везде пусто, — сетует пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Некоторые новосибирцы отправляются в лес после рыбалки

Некоторые новосибирцы отправляются в лес после рыбалки

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Гриб из <b class="_">леса за Колыванью</b>

Гриб из леса за Колыванью

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Черный груздь из <b class="_">Колывани</b>

Черный груздь из Колывани

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Что еще почитать про грибы


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