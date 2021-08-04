Новосибирцы собирают грузди ведрами — фото богатого урожая

Из новосибирских лесов ведрами вывозят грузди
В Новосибирской области долго стояла сухая погода — редкие дожди плохо поливали землю в лесах, поэтому грибов очень мало. Но при этом новосибирцы смогли насобирать грузди ведрами. Показываем их корзинки и рассказываем, где набрать такие же грибы.
— Сегодня в Кудряшах собрали 4 ведра грибов. Одно ведро груздей нашли, остальное — сыроежки и полведра лисичек. Единично — белый и моховики с бычками. Нужен дождь, в лесу суховато, местами хрустит почва, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Собрали всё на том же своем месте, три с половиной ведра, — похвасталась пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Заехал после ночной рыбалки в лес ненадолго — в итоге немного груздей нарезал. Утром еще росли в лесу, а в обед уже банка для отправки в погреб на сорок дней солиться. Первые ласточки — и только в одном месте. Проверил свои три места — везде пусто, — сетует пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
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