Новосибирцы собирают грузди ведрами — фото богатого урожая

В Новосибирской области долго стояла сухая погода — редкие дожди плохо поливали землю в лесах, поэтому грибов очень мало. Но при этом новосибирцы смогли насобирать грузди ведрами. Показываем их корзинки и рассказываем, где набрать такие же грибы.



— Сегодня в Кудряшах собрали 4 ведра грибов. Одно ведро груздей нашли, остальное — сыроежки и полведра лисичек. Единично — белый и моховики с бычками. Нужен дождь, в лесу суховато, местами хрустит почва, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».