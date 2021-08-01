Грозовые дожди и похолодание: какой будет первая неделя августа в Новосибирске

Какой будет погода в Новосибирске с 2 по 8 августа
Эта неделя в Новосибирске выдалась жаркой. Осадки обходили регион стороной, а термометры показывали до +28 градусов. Если верить синоптикам, на следующей неделе нас ждет небольшое похолодание до комфортных
Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», новая неделя в Новосибирске начнется с дождей. Они будут идти до четверга,
Аналогичную погоду обещает сервис «Гисметео», уточняя, что дожди будут грозовыми и продолжатся до выходных.
Синоптики центра погоды «Фобос» обещают, что и первый рабочий день будет очень жарким — до +29 градусов, и лишь потом придет небольшое похолодание.
Завтра, в День ВДВ, в Новосибирске отключат фонтаны. Мероприятие совпало с еженедельной профилактикой, которую проводят по понедельникам.
Некоторые россияне предпочитают проводить лето в жарких странах и сбегают из жары в еще большую жару. Почитайте, во сколько обойдется отдых в африканской Кении. К слову, сейчас туристический сезон там в самом разгаре.