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Грозовые дожди и похолодание: какой будет первая неделя августа в Новосибирске

Жара даст небольшую передышку новосибирцам, но потом вернется с новой силой

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Почти всю неделю в городе будут идти грозовые дожди

Почти всю неделю в городе будут идти грозовые дожди

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Какой будет погода в Новосибирске с 2 по 8 августа

Эта неделя в Новосибирске выдалась жаркой. Осадки обходили регион стороной, а термометры показывали до +28 градусов. Если верить синоптикам, на следующей неделе нас ждет небольшое похолодание до комфортных +22... +24 градусов, однако к выходным жара вернется.

Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», новая неделя в Новосибирске начнется с дождей. Они будут идти до четверга, 5 августа. Затем осадки прекратятся, но пониженный температурный фон сохранится вплоть до пятницы, 6 августа. Днем будет +22... +23 градуса, ночью — +15... +16 градусов.

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Аналогичную погоду обещает сервис «Гисметео», уточняя, что дожди будут грозовыми и продолжатся до выходных.

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Синоптики центра погоды «Фобос» обещают, что и первый рабочий день будет очень жарким — до +29 градусов, и лишь потом придет небольшое похолодание.

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Завтра, в День ВДВ, в Новосибирске отключат фонтаны. Мероприятие совпало с еженедельной профилактикой, которую проводят по понедельникам.

Некоторые россияне предпочитают проводить лето в жарких странах и сбегают из жары в еще большую жару. Почитайте, во сколько обойдется отдых в африканской Кении. К слову, сейчас туристический сезон там в самом разгаре.

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дождипогода в Новосибирскепохолодание в августе
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