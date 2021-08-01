Грозовые дожди и похолодание: какой будет первая неделя августа в Новосибирске

Эта неделя в Новосибирске выдалась жаркой. Осадки обходили регион стороной, а термометры показывали до +28 градусов. Если верить синоптикам, на следующей неделе нас ждет небольшое похолодание до комфортных +22... +24 градусов, однако к выходным жара вернется.



Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», новая неделя в Новосибирске начнется с дождей. Они будут идти до четверга, 5 августа . Затем осадки прекратятся, но пониженный температурный фон сохранится вплоть до пятницы, 6 августа . Днем будет +22... +23 градуса, ночью — +15... +16 градусов.