На месте уничтоженного взрывом дома на Линейной лежит мусор — фото с места, где планировали создать аллею

Территорию обнесли забором Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске на месте дома на улице Линейной, 39 который снесли после взрыва 9 февраля прошлого года, лежит строительный мусор. Об этом в редакцию сообщил местный житель.

Кто-то принес на место цветы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Дом снесли, а мусор, оставшийся после установки забора, так и остался (бутылки, провод, висящий прям на пешеходной дорожке, стекла). Хотелось бы обратить внимание властей к этому участку в преддверии субботника, так как сейчас это свалка практически в центре города, — сообщил читатель.



На место съездил фотокорреспондент НГС — там, где раньше стоял дом, теперь действительно лежит мусор. По большей части это картон и куски бетона.

Сегодня в городе запланирован субботник Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Разбирать дом на Линейной после взрыва закончили в августе прошлого года. Место обнесли забором из профлиста.



Новосибирцы предлагали построить на месте аллею ангелов. В феврале текущего года вице-мэр Анна Терешкова заявила, что решение пока не принято. По её словам, место зарезервировали, а окончательное решение будет зависеть от пожеланий горожан.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для уточнения сроков уборки на территории.

Ранее НГС побывал на очередном заседании по Линейной — председатель совета дома рассказал о странностях за день до взрыва.

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