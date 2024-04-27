НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-в.

 762мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Новосибирцы борются с крысами на Дуси Ковальчук

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
С госстроек — в СИЗО
Лайфхаки для работодателей
Стройка вместо банка
Что производят в Сибири
Как живут на Лесоперевалке
Идет жара — куда бежать
Война с крысами
НГС в Telegram
Город Взрыв газа на Линейной На месте уничтоженного взрывом дома на Линейной лежит мусор — фото с места, где планировали создать аллею

На месте уничтоженного взрывом дома на Линейной лежит мусор — фото с места, где планировали создать аллею

С момента взрыва дома прошло больше года

2 534
15 комментариев
Территорию обнесли забором

В Новосибирске на месте дома на улице Линейной, 39 который снесли после взрыва 9 февраля прошлого года, лежит строительный мусор. Об этом в редакцию сообщил местный житель.

Кто-то принес на место цветы

— Дом снесли, а мусор, оставшийся после установки забора, так и остался (бутылки, провод, висящий прям на пешеходной дорожке, стекла). Хотелось бы обратить внимание властей к этому участку в преддверии субботника, так как сейчас это свалка практически в центре города, — сообщил читатель.

На место съездил фотокорреспондент НГС — там, где раньше стоял дом, теперь действительно лежит мусор. По большей части это картон и куски бетона.

Сегодня в городе запланирован субботник

Разбирать дом на Линейной после взрыва закончили в августе прошлого года. Место обнесли забором из профлиста.

Новосибирцы предлагали построить на месте аллею ангелов. В феврале текущего года вице-мэр Анна Терешкова заявила, что решение пока не принято. По её словам, место зарезервировали, а окончательное решение будет зависеть от пожеланий горожан.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для уточнения сроков уборки на территории.

Ранее НГС побывал на очередном заседании по Линейной — председатель совета дома рассказал о странностях за день до взрыва.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Взрыв на Линейной Центр Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Игорь,  54

Александр,  62

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление