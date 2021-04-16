Бизнесмена и журналиста могли задержать из-за скандального видео (в ролике упоминаются 7 политиков)

Задержание журналиста Николая Сальникова и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева широко обсуждается в Новосибирске. Официально про уголовное дело известно немного: им вменяют две статьи — «Вымогательство» и «Мошенничество».

По предварительным данным, это связано со скандальным расследованием о спортклубе «Успех», которое журналист опубликовал неделю назад на своем YouTube-канале. Сальникова и Проничева подозревают в том, что они вымогали деньги у тех, кто фигурировал в этом видео.

Рассказываем, какие новосибирские чиновники были упомянуты в расследовании. И что они ответили на просьбу НГС прокомментировать нашумевший ролик.

