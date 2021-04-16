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Бизнесмена и журналиста могли задержать из-за скандального видео (в ролике упоминаются 7 политиков)

Сергея Проничева и Николая Сальникова подозревают в вымогательстве и мошенничестве. Рассказываем коротко, что известно к этому часу

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Ролик был опубликован на YouTube <nobr class="_">9 апреля</nobr>. Задержание его автора, журналиста Николая Сальникова (на фото слева), только подогрело общественный интерес к этому ролику

Ролик был опубликован на YouTube 9 апреля. Задержание его автора, журналиста Николая Сальникова (на фото слева), только подогрело общественный интерес к этому ролику

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Заявление на задержанного журналиста написал депутат горсовета Новосибирска

Задержание журналиста Николая Сальникова и экс-кандидата в мэры Сергея Проничева широко обсуждается в Новосибирске. Официально про уголовное дело известно немного: им вменяют две статьи — «Вымогательство» и «Мошенничество».

По предварительным данным, это связано со скандальным расследованием о спортклубе «Успех», которое журналист опубликовал неделю назад на своем YouTube-канале. Сальникова и Проничева подозревают в том, что они вымогали деньги у тех, кто фигурировал в этом видео.

Рассказываем, какие новосибирские чиновники были упомянуты в расследовании. И что они ответили на просьбу НГС прокомментировать нашумевший ролик.

Что за видео?

Ролик под названием «История успеха ОПС "Успех": "Из рэкетиров в депутаты"» Николай Сальников публиковал дважды — в конце марта и 9 апреля. Первую версию ролика он удалил сам. Позже журналист объяснил изданию «Прецедент», что видео было черновым и не должно было пока появляться в Сети, но его «растащили раньше». Кроме того, первоначально в ролике была допущена ошибка: Николай Сальников утверждал, что депутат Александр Тарасов был ранее судим за изнасилование, однако, как позже выяснилось, его судимость на самом деле была связана с подделкой документов.

Вторую и окончательную версию видеоролика (без информации об изнасиловании) Николай Сальников опубликовал 9 апреля у себя на странице в Facebook с такой подписью: «Как так вышло, что из многочисленных ОПС Новосибирска лишь одно в полном составе вошло в 21-й век и плотно вросло во власть? Кто из оборотней в погонах крышевал бандитов? Неужели "Успеховские" полностью захватят власть в Новосибирске?»

По наблюдениям корреспондента НГС, еще утром у видеоролика с расследованием Николая Сальникова, опубликованного неделю назад, было около 600 просмотров. Сейчас его посмотрели около двух тысяч человек.

По факту публикации ролика в полицию обратился именно депутат Александр Тарасов.

— В отношении меня и моих коллег Николай Сальников распространял недостоверную информацию и требовал денег за прекращение своей якобы журналистской деятельности. Действуя в соответствии с требованиями закона и общепринятыми нормами морали, я обратился с заявлением в соответствующие органы. Их действия комментировать не могу, надеюсь на справедливое и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировал НГС Александр Тарасов.

Шесть депутатов и один министр

В своем видео журналист рассказывает об истории спортивного клуба «Успех», выходцы из которого сейчас занимают посты в городском совете депутатов, Законодательном собрании и правительстве региона. Николай Сальников называет «Успех» преступным сообществом, члены которого якобы занимались рэкетом в 90-х годах и «крышевали» барахолку наравне с другими ОПГ города.

— Ощутив чувство вседозволенности, высокоорганизованная армия каратистов Вениамина Пака, разумеется, под беспрекословным руководством сэнсэя, начинает активно рэкетировать, или попросту навязывать «крышу» владельцам местных киосков, станций техобслуживания, автостоянок, магазинов и торговцам рынков, — заявляет Николай Сальников в своем видеосюжете.

Кроме Вениамина Пака, который является председателем комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, в ролике упоминаются: министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также депутаты Совета депутатов Александр Тарасов, Сергей Трубников, Александр Бестужев и Дмитрий Колпаков.

Корреспондент НГС дозвонился до Дмитрия Асанцева, но он отказался комментировать ситуацию с видеороликом и задержанием Николая Сальникова. Получить комментарий не удалось и у министра Андрея Гончарова. Он, как подчеркнули в приемной, находится в командировке. На командировку также сослались в приемной Сергея Трубникова. С остальными политиками связаться не удалось, но они всегда могут рассказать свою позицию редакции НГС, позвонив по дежурному номеру 8 923 157-00-00.

Недавно мы рассказывали о громком деле главного дорожника Новосибирской области Михаила Чуманова. Его задержали в декабре прошлого года за получение более 5 миллионов рублей взятки. Почитайте, какие еще чиновники связаны с этим делом.

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