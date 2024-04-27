«Большинство девочек выбирает самовлюбленных эгоистов». Разбираемся в личной жизни звезд сериала «Слово пацана»

Не все актеры любят делиться подробностями своей личной жизни Источник: Лина Саитова / 116.RU











После выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) исполнители главных ролей проснулись настоящими звездами. Теперь их приглашают на различные кинопроекты и юмористические шоу. Фанаты пытаются узнать всё о своих любимых артистах: начиная от фильмов и заканчивая личной жизнью. Именно о ней сегодня и пойдет речь. Наши коллеги из 116.RU рассказывают, у кого есть дети, кто по уши влюблен в американских знаменитостей и чье сердце всё еще свободно.



Источник: 116.RU

Рузиль Минекаев (Маратик)

Начнем с одного из главных героев и единственного актера родом из Татарстана. Рузилю Минекаеву всего 24 года. Он сыграл младшего брата главы банды «Универсам» Вовы Адидаса Марата (еще его называют Адидас-младший). После выхода сериала на социальные сети артиста подписались 2 миллиона человек, которые активно следят за личной жизнью любимого Маратика. А там у него всё в порядке — Минекаев женат. Со своей избранницей Азизой Бекмановой он познакомился в Казанском театральном училище. Она работает актрисой и старше Рузиля на год. В ее фильмографии пока четыре картины: «Два холма», «И снова здравствуйте!», «Алиса не может ждать» и «Сеструха».

Источник: Азиза Бекманова / Instagram*











Вскоре пара переехала в Москву, где и Рузиль, и Азиза поступили в ГИТИС. В 2023 году у них родился сын, которого назвали Рэмиль. По словам Минекаева, он переживал за свою супругу. Когда родился ребенок, актер пропадал на съемках, а Азизе приходилось самой ухаживать за сыном и заниматься бытовыми делами. Все близкие четы Минекаевых живут в Татарстане.

— Я просто не представляю, как она всё это вынесла. Это очень большая нагрузка, психологическая и физическая. Когда родился сын, я переживал, как у него со здоровьем и как оно дальше будет. Я в первую ночь смотрел на него и почувствовал себя счастливым. У меня выросло большое уважение к моей жене, — рассказывал Рузиль в одном из интервью.



Источник: Азиза Бекманова / Instagram*











Источник: Азиза Бекманова / Instagram*











Личная жизнь актера бурно обсуждается в соцсетях. В первое время на жену Минекаева вылилось много негатива: зрителям не нравилась ее деятельность и даже внешний вид. Они говорили, что Азиза и Рузиль на фото выглядят как мама с сыночком. Регулярные гневные комментарии стали появляться под фотографиями девушки. А по вечерам фанаты переходили от слов к действиям и шумели под окнами молодой семьи. Но, несмотря на все трудности, пара делится отрывками из своей семейной жизни, посещает мероприятия и ковровые дорожки.

Источник: Азиза Бекманова / Instagram*

Леон Кемстач (Пальто)

Леон Кемстач сыграл в «Слове пацана» также главного героя — 14-летнего члена банды «Универсам» Андрея Пальто. Самому актеру 15, сейчас он учится и живет в Дубае. За месяц после выхода сериала на онлайн-платформах Леону удалось собрать один миллион подписчиков в своем телеграм-канале, где он рассказывает о своих достижениях и делится жизнью. Но о семейном положении Кемстач говорит неохотно. Актер как-то признался, что внезапно свалившееся на него внимание давит, а отношений он пока заводить не планирует.

Источник: iminlovewleo / T.me











Судя по интервью Кемстача, можно смело заявить, что его идеал — американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер. Артист хотел бы пригласить ее на свидание. Но если говорить серьезно, то Леон не видит смысла сейчас в отношениях. Он уверен, что в таком раннем возрасте люди быстро расстанутся. Тем более это может нанести какую-то травму.



— Я бы пошел на свидание с Кайли Дженнер. Но, честно признаться, мне сейчас не до отношений. По мне, в 15 лет бессмысленно встречаться, ведь в большинстве случаев это ни к чему не приводит. А оставить какой-то осадок может вполне, причем не всегда безобидный. Нет, конечно, я не отговариваю ребят встречаться. Бывают случаи, как у одноклассников моей бабушки, когда люди с первого класса были вместе, потом поженились, построили семью и сейчас планируют вместе состариться. Но это было другое время, — говорил Кемстач.



Источник: iminlovewleo / T.me











Леон подчеркивает, что сейчас девушки склонны выбирать «самовлюбленных парней-эгоистов». А он таковым себя не считает. Именно поэтому, как объясняет актер, он всё еще не нашел своего человека.



— Сейчас в современном мире тяжело бывает разобраться с самим собой. Особенно в плане отношений, потому что девочки, точнее, большинство девочек, выбирают самовлюбленных парней-эгоистов. А я не такой. Я более открыт и хочу быть настоящим партнером, но своего человека я еще не нашел, — резюмировал актер.



Источник: iminlovewleo / T.me











Иван Янковский (Вова Адидас)

О самом Иване Янковском рассказывать, наверное, не стоит. Он — представитель актерской династии, поэтому профессию себе выбрал соответствующую. В «Слове пацана» сыграл роль лидера ОПГ «Универсам» Вовы Адидаса. В жизни парой Янковского стала его коллега по цеху — Диана Пожарская. До нее у актера были отношения с дочерью известного бизнесмена Камиллой Байсаровой, а позже с дочерью лидера группы «Алиса» Верой Панфиловой.

Источник: Диана Пожарская / Instagram*











Источник: Диана Пожарская / Instagram*











Пожарская снималась как минимум в 30 проектах, среди которых популярный сериал «Отель Элеон». До Янковского у нее были не просто отношения, а брак. Она была замужем за режиссером Артемом Аксененко. Пара расписалась в 2016 году, но их семейная жизнь не продержалась долго. Уже в 2020-м они развелись, и здесь в игру вступил Иван Янковский.

Осенью 2020 года появились первые разговоры о романе Янковского и Пожарской. Молодые люди сблизились на съемках фильма «Чемпион мира». Вскоре возлюбленные съехались, но свой роман подтвердили только весной 2021 года. Через пару месяцев у пары родился сын, которого они назвали в честь знаменитого дедушки Ивана — Олега.

Источник: Диана Пожарская / Instagram*











Фанаты задавались вопросом, когда же у возлюбленных будет свадьба. Однако вскоре выяснилось, что молодая семья успела пожениться незадолго до рождения сына. Эту информацию они предпочли просто не афишировать. Сейчас уже чета Янковских воспитывает сына, а для актера семья вышла на первый план. Янковский нечасто говорит о жене в своих интервью, но когда это делает, отзывается с трепетом и любовью.



— Целостная, мудрая, спокойная, не суетящаяся, правильно расставившая приоритеты. Абсолютно не похожая на актрису в привычном понимании. Смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране или еще где-то. Смысл жизни в других вещах. И она это прекрасно понимает, — описывал супругу Янковский.

Источник: Диана Пожарская / Instagram*











Вячеслав Копейкин (Турбо)

Слава Копейкин родился в Москве в 1998 году. О его личной жизни не было ничего известно до апреля 2024 года. Актер, сыгравший правую руку Вовы Адидаса, попросту не рассказывал об отношениях. Какое-то время у него была затяжная депрессия. Он прорабатывал проблему с психологом и принимал антидепрессанты. После этого, как утверждает актер, всё стало лучше.

— Тогда мне просто не хотелось существовать, и всё для этого делалось, — вспоминал то время Копейкин.

Источник: Слава Копейкин / Instagram*











Кажется, жизнь у Копейкина действительно наладилась. В апреле этого года в эфире «ТНТ» вышла передача с актером, где он во всеуслышание заявил: его сердце занято. Он подчеркнул: его не пугает мнение фанатов и то, что их может стать меньше, ведь сейчас он по-настоящему счастлив. Имя пассии он предпочел не называть.

— Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то, с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив? — рассуждал актер.

Но вопрос имени не смог долго оставаться загадкой. В том же апреле актера заметили на вечеринке в честь дня рождения кинотеатра Kion. На мероприятие Копейкин пришел с актрисой Яной Енжаевой. Девушка опубликовала снимки, на которых пара обнимается, а актер целует Яну в лоб. Позже те, кто лично побывал на том вечере, отмечали: ребята выглядели счастливыми и влюбленными.

Источник: preklprekl / Т.me











Яна Енжаева — актриса родом из Саратова. Она старше Копейкина на четыре года. Молодая артистка известна по проекту «Легко ли быть молодым» телеканала «ТНТ» и российскому сериалу «Метод», который выходил на Первом канале. Всего в ее фильмографии 17 работ. В ноябре 2023 года Енжаеву пригласили поучаствовать в шоу «Звезды в Африке». Там актрисе почти удалось победить, но она ушла в полушаге от финала. Девушка активно ведет социальные сети. В последнее время она выкладывает отрывки из сериала «Слово пацана», на которых есть Копейкин.

— А какой у вас любимый трек? У меня последнее время этот на повторе постоянно, — подписала публикацию Енжаева.

Источник: preklprekl / Т.me

Лев Зулькарнаев (Зима)

О личной жизни 24-летнего актера Льва Зулькарнаева, сыгравшего очередного члена ОПГ «Универсам», остается только догадываться. Недавно он выложил фотографию с белорусской актрисой Дарьей Верещагиной и тепло признался девушке в чувствах. Однозначно утверждать об их отношениях нельзя. Молодые люди не делали никаких заявлений.

— Мой самый любимый человек. Моя родня. Моя кровь. Моя мечта. Мое разочарование. Мои секунды счастья. Дашка, я очень тебя люблю. Ты сделала живую и полноценную роль. А значит, ты большой профи. Пожелаю тебе постоянно себя обновлять. Из раза в раз. Будь счастлива! Твой Л. З., — подписал фото Зулькарнаев.

Источник: Лев Зулькарнаев / Instagram*











Что касается Верещагиной и Зулькарнаева, они познакомились в ГИТИСе. Актеры быстро подружились, а позже начали проводить всё свободное время вместе. Девушка часто выкладывает их совместные фотографии в свои соцсети.



— Мы обижаемся, ругаемся (чего я терпеть не могу), разговариваем и обнимаемся. И очень любим друг друга. И эта любовь больше, чем любовь между мужчиной и женщиной. Мы бежим сквозь это время приключений вместе. Потому что куда ты, туда и я. Куда я, туда и ты. И всё это чудесно, — подписала один из снимков актриса.



Источник: Дарья Верещагина / Instagram*











Дарья Верещагина отучилась в Минском институте культуры, а после перебралась в Москву. Первой работой, в которой сыграла актриса, стал сериал «Анна К.» по мотивам Льва Толстого. Однако проект так и не вышел в России. Позже ее пригласили на роль Алисы Селезневой в фильме Федора Бондарчука «Сто лет тому вперед».



К слову, партнер актрисы по этой картине Марк Эйдельштейн говорил о своих чувствах к девушке. На шоу «Кстати» актер заявлял, что любит свою коллегу и посвящал ей стихотворение. Однако артистка предпочла не отвечать на это. На вопрос ведущих о том, вмести ли молодые люди, Эйдельштейн и Верещагина ответить не смогли.



Источник: Дарья Верещагина / Instagram*











Никита Кологривый (Кащей)

Антагонист сериала и жизни Никита Кологривый приковал к себе внимание фанатов не столько своей игрой, сколько скандалами, которые крутятся вокруг актера. Он проехался по многим деятелям культуры, покусал официантку и успел посидеть в СИЗО. Несмотря на всё это, у Кологривого есть жена, с которой они не вместе, но и развода пока не было. Как так вышло? Давайте разбираться по порядку.



В студенческие годы Никита Кологривый познакомился с актрисой Александриной Питиримовой. В 2014 году они начали встречаться, а уже к концу 2020-го сыграли свадьбу. Актер лестно отзывался о супруге в интервью, называя ее мудрой женщиной, но подчеркивал, что играть бы с ней на одной сцене не хотел. Кологривый говорил: ему было необходимо собственное рабочее пространство.

Источник: Никита Кологривый / Instagram*











В мае 2021 года у Кологривых рождается дочь Есения. А в 2023-м стало известно о расставании пары. Иронично, но причиной такого решения стала работа актера. Об этом он сам рассказывал в интервью. А Питиримова от комментариев отказывалась.

— Не хватает времени на сон, еду, разговоры по душам и вообще на близкие отношения с кем бы то ни было. В нынешних реалиях со мной сложно было бы находиться любой женщине, — рассуждал Кологривый.

Источник: Никита Кологривый / Instagram*











А в Сети тем временем появилась информация о настоящей причине разрыва Кологривого и его супруги: у актера произошла интрижка с Агатой Муцениеце во время съемок фильма «Я — медведь». Позже эту информацию подтвердил сам актер, сказав, что роман между ними был недолгий.



— Это был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий… Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино… Поиск тепла, — объяснялся Кологривый.

Питиримова прервала молчание и заявила, что в их разводе нет третьего человека. Молодые люди расстались спокойно и живут раздельно, но развод так и не оформили.



— Ни Агата, как и никто другой не были причиной нашего расставания… Сейчас мы с Никитой не в разводе, — заявляла Питиримова.

Сейчас Никита Кологривый старается проводить больше времени со своей дочерью. Больше в отношениях он замечен не был.

Источник: Никита Кологривый / Instagram*











Ярослав Могильников (Ералаш)

Юный актер запомнился всем своей ролью Ералаша в «Слове пацана». Могильникову только 16, но парень уже успел побывать в отношениях. В феврале этого года он поведал о своей личной драме. Возлюбленная изменила ему.

— У меня была девушка, она сделала больно. И мне хочется сделать ей что-то подобное. Она мне изменила. Как-то странно испытать это в 16 лет. Об измене рассказал парень, с которым она была, — рассказывал Могильников.

Источник: Ярослав Могильников / Instagram*











Эти отношения были у Могильникова еще до выхода сериала Жоры Крыжовникова. Тогда он жил вместе с девушкой. После скандала пара неделю выясняла отношения. Актер отмечает, что бывшая избранница избавилась от всех его вещей. После оглушительного успеха «Слова пацана» таинственная девушка пыталась связаться с Могильниковым, но он предпочел заблокировать ее.

Источник: Ярослав Могильников / Instagram*











Сейчас у актера никого нет. Но обращает он свое внимание, судя по интервью, на дам постарше. Могильников рассказывает: когда подходят девочки 12–13 лет и признаются в чувствах, ему становится неловко. Но когда к нему с просьбой сделать фотографию подходят 28-летние девушки, актер ведет себя уверено.

— У меня много случаев было, когда подходят фанатки 12-летние, 13-летние и даже 11-летние и говорят: «Я тебя люблю, давай встречаться». Это неловко. Но когда подходят 28-летние девушки фоткаться, у меня мужской инстинкт срабатывает, я такой думаю: «Вау, я в шоколаде», — говорил Могильников.

Анна Пересильд (Айгуль)



Перейдем к дамам. Дочь известного режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд сыграла в «Слове пацана» Айгуль — возлюбленную Марата. Она призналась: во время съемок сериала у нее был первый поцелуй. Пересильд рассказывала, что ей работалось комфортно со своим экранным партнером. По ее словам, Минекаев относился к ней как к сестренке. Поэтому, когда она узнала из сценария, что в сериале будет сцена поцелуя, ее это не смутило. К слову, актрисе всего лишь 14 лет. После этого фанаты сводили ее с Рузилем Минекаевым и слезно просили актеров начать отношения. Ко всему этому она отнеслась скептически.

— Зритель иногда не может разделить персонажа и актера. Именно поэтому сложилось такое впечатление, — рассуждала актриса.

Источник: Анна Пересильд / Instagram*











Источник: Анна Пересильд / Instagram*











Сама же Анна говорила, что ей нравится Лев Зулькарнаев. Она отмечала чувство юмора актера и называла его своим крашем (предмет обожания. — Прим. ред.).

— Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! Он очень крутой, с невероятным чувством юмора, — хвалила коллегу на одном из интервью Пересильд.



Сейчас у нее, судя по всему, никого нет. Актриса не говорит о своей личной жизни.



Анастасия Красовская (милиционерша Ира)

В роли молодой милиционерши Иры — 25-летняя актриса Анастасия Красовская. В сериале ее героиня ходила в кино с Андреем Пальто и всячески помогала его семье. А что же в жизни? Красовская на одном из интервью рассказывала: у нее есть парень. Однако больше девушка ничего не сказала. Она по сей день предпочитает скрывать имя возлюбленного.

Источник: Анастасия Красовская / Instagram*











Но интернет не был бы интернетом, если бы фанаты не попытались раскрыть эту тайну. Они заметили, что Красовская всё чаще стала появляться на публике с актером Павлом Табаковым. Молодые люди вместе ходят на шоу и мероприятия, однако стараются соблюдать дистанцию. К тому же они снимались в сериале «Новая жизнь». Оба никак не подтверждали роман, но и отрицать не торопятся.

Источник: @kinovdetalyah / Youtube











Табаков — потомственный актер. Раньше он встречался с актрисой Софьей Синицыной. В прошлом году стало известно о внебрачной дочери Табакова. Об этом рассказала мама актера. Сам актер долго отмалчивался, а потом сказал, что комментировать личную жизнь не любит. Он лишь подчеркнул, что без ума от своей дочери, а с Синицыной у него дружеские отношения, хоть они и не жили вместе.

Источник: Павел Табаков / Instagram*











Елизавета Базыкина (медсестра Наташа)

Медсестра Наташа в исполнении 23-летней Елизаветы Базыкиной в сериале покорила героя Янковского Вову Адидаса. Вместе им почти удалось уехать в Гагры. В реальности вокруг личной жизни Базыкиной всё не так однозначно. В 2022 году ее подозревали в романе с режиссером Александром Молочниковым. Он на тот момент был женат на другой актрисе, Екатерине Варнаве, однако быстро развелся, чем еще больше подкрепил веру фанатов в роман с Базыкиной. Но дело в том, что в то время говорили и об отношениях Молочникова с Анастасией Ильинской, поэтому здесь всё не так однозначно. Сама Елизавета Базыкина никогда не комментировала предположения о бурном романе с режиссером.

Источник: Елизавета Базыкина / Instagram*











Последний раз открыто об отношениях актриса говорила в 2022 году. Тогда в интервью девушка рассказывала: она свободна и находится в полной гармонии с собой.

— Я в любви со своей жизнью, со своей семьей, со своей целью, мечтой и со своей профессией, потому что это очень важно, — говорила Базыкина.

Источник: Елизавета Базыкина / Instagram*











На данный момент неизвестно, появился ли кто-то у актрисы за эти два года. Но фанаты не дремлют: они заподозрили ее в романе с неким Александром. Комментариев от Базыкиной по этому поводу не было.

Юлия Александрова (мама Пальто)

Юлия Александрова, она же мама Пальто, была замужем. Ее избранником был небезызвестный режиссер Жора Крыжовников, который является автором «Слова пацана». Бывшие супруги познакомились, еще когда были студентами. Крыжовников пригласил как-то актрису поучаствовать в одном из его спектаклей, а на репетиции предложил пожениться. Он добавил, что если Александровой не понравится, они разведутся.

Источник: Юлия Александрова / Instagram*











Через год актриса и режиссер сыграли свадьбу, а Александрова узнала, что она беременна. У пары родилась дочка. На вид казалось, что в семье царят мир и благополучие. Юлия Александрова часто участвовала в фильмах Крыжовникова. В интервью она рассказывала о том, как они совпадают по энергетике и как им хорошо вместе. В 2020 году режиссер не зовет жену на премьеру своего фильма «Лед 2», а в 2022-м становится известно об их разводе.

Источник: Юлия Александрова / Instagram*











Сейчас актриса предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни. У нее закрытые соцсети, свежих фотографий с бывшем мужем нет.

