В Новосибирске продлят набережную вдоль «Евроберега» — что появится в зеленой зоне

Набережную будут благоустраивать вместе со сдачей домов Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске продлят набережную вдоль жилого комплекса «Европейский берег». Как рассказали НГС в компании «Брусника», зеленая зона протянется от семиэтажного комплекса из парковки и офисов «Скала» до жилого комплекса «Марсель».

Начать продление уже благоустроенной набережной около «Евроберега» хотят этим летом, сначала новое место для отдыха появится возле паркинга «Скала». В 2025 — 2026 годах «Брусника» планирует обустроить уровень, который ближе к воде для комфортного прохода на участке. Позже, по мере сдачи очередей жилого комплекса специалисты благоустроят и следующие уровни.

По плану новый участок набережной станет местом для занятий спортом, здесь появятся зоны воркаута, командных игр и водных видов спорта. В том числе, в компании предусмотрели площадки для тренировки и выгула собак, а также кафе и ресторанов. Согласно проекту в благоустроенной зоне кроме перечисленного разместят смотровые балконы, качели, лежаки и другие объекты благоустройства

Так будет выглядеть участок от паркинга «Скала» до жилого комплекса «Марсель» Источник: предоставлено компанией «Брусника»











В сторону Бугринского моста от Михайловской набережной многие застройщики благоустроили набережную, например, у здания ApartRiver от компании компания «Гранит» появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж — теперь там может появиться высотка от застройщика «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»).