НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +7

1 м/c,

ю-в.

 762мм 47%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,01
EUR 98,72
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Новосибирцы борются с крысами на Дуси Ковальчук

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Пирамида QNeT
Странное здание хозяина LUKSE
Лайфхаки для работодателей
Откровения стюардессы
Что производят в Сибири
Фото с пожара в многоэтажке
Идет жара — куда бежать
НГС в Telegram
Город эксклюзив В Новосибирске продлят набережную вдоль «Евроберега» — что появится в зеленой зоне

В Новосибирске продлят набережную вдоль «Евроберега» — что появится в зеленой зоне

Благоустроенное пространство будет посвящено спорту

1 260
13 комментариев
Набережную будут благоустраивать вместе со сдачей домов

В Новосибирске продлят набережную вдоль жилого комплекса «Европейский берег». Как рассказали НГС в компании «Брусника», зеленая зона протянется от семиэтажного комплекса из парковки и офисов «Скала» до жилого комплекса «Марсель».

Начать продление уже благоустроенной набережной около «Евроберега» хотят этим летом, сначала новое место для отдыха появится возле паркинга «Скала». В 2025 — 2026 годах «Брусника» планирует обустроить уровень, который ближе к воде для комфортного прохода на участке. Позже, по мере сдачи очередей жилого комплекса специалисты благоустроят и следующие уровни.

По плану новый участок набережной станет местом для занятий спортом, здесь появятся зоны воркаута, командных игр и водных видов спорта. В том числе, в компании предусмотрели площадки для тренировки и выгула собак, а также кафе и ресторанов. Согласно проекту в благоустроенной зоне кроме перечисленного разместят смотровые балконы, качели, лежаки и другие объекты благоустройства

Так будет выглядеть участок от паркинга «Скала» до жилого комплекса «Марсель»

В сторону Бугринского моста от Михайловской набережной многие застройщики благоустроили набережную, например, у здания ApartRiver от компании компания «Гранит» появилась одна концепция, а около жилых комплексов «Марсель» и «Европейский берег» — другая. На одном участке и вовсе остался дикий пляж — теперь там может появиться высотка от застройщика «Береговое» (он же построил ЖК «Марсель»).

Власти в свою очередь хотят обустроить территорию на левом берегу Оби, на месте нетронутой более 90 лет местности должен появиться огромный парк «Усть-Тула». Зеленая зона соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Там планируют сохранить спокойную жизнь животных, совместить зоны тихого и активного отдыха, историю и современность, построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог.

ПО ТЕМЕ
Набережная Жилой комплекс Европейский берег Благоустройство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Олеся,  43

Анна,  26

Ann,  43

Oxana,  46

Игорь,  54

Александр,  62

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Добавить объявление