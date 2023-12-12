Выстроили «Скалу»: на берегу Оби сдали необычное здание — его сравнивают с огромным булыжником

— Архитекторы пытались подчеркнуть натуральность образа этого здания — так появилась эта рустовка на фасаде: она создает эффект ломаного фасада, — объяснил руководитель проекта Михаил Бельский. — Плюс натуральные оттенки: нам из Европы отсылали рецепт для краски, в Новосибирске ее колеровали.



Общая площадь здания, согласно разрешению на ввод, — 15,5 тысячи кв. м на 8 этажах: 7 наземных и один подземный. Они, в свою очередь, разделены на полуэтажи, и в центре здания таким образом расположен собственно паркинг на 203 машиноместа.