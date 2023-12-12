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Фоторепортаж

Выстроили «Скалу»: на берегу Оби сдали необычное здание — его сравнивают с огромным булыжником

В сердце дома прячутся сотни парковок, а по периметру из него выкристаллизовались офисы — что здесь откроют

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Комплекс, который получил название «Скала», начали строить в 2017 году просто как парковку, но в процессе решили сделать поинтереснее

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В микрорайоне «Европейский берег» построили архитектурную достопримечательность — семиэтажный комплекс из парковки и офисов «Скала». В декабре застройщик начал передавать ключи собственникам сначала парковочных мест, затем — коммерческих помещений. Здесь, в частности, планируют открыть коворкинг федеральной сети, который может стать одним из лучших в России. Журналисты НГС побывали внутри необычного здания, поговорили с его застройщиком и с одним из владельцев — подробности в материале.

В конце осени «Брусника» получила разрешение на ввод «Скалы» — офисно-парковочного комплекса в «Европейском береге». Первый его этап — собственно паркинг — начали строить ещё в 2017 году, но затем решили реконструировать недострой, добавив к нему коммерческую часть.

Проект здания разработали в Нидерландах, в бюро SVESMI — зарубежные архитекторы вели и авторский надзор за его строительством

Проект здания разработали в Нидерландах, в бюро SVESMI — зарубежные архитекторы вели и авторский надзор за его строительством

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Необычный для Новосибирска проект разработали в нидерландском архитектурном бюро SVESMI. Архитекторы придумали будто выброшенное из реки на берег волной здание-булыжник, испещренное природными разломами на фасаде и искрящееся остеклёнными кристаллами офисов.

У фасада сложный цвет «выброшенного на берег булыжника» — серо-зелёный, и фактура, имитирующая камень. Линии рустовки на оштукатуренном фасаде тоже призваны имитировать трещины в горной породе

У фасада сложный цвет «выброшенного на берег булыжника» — серо-зелёный, и фактура, имитирующая камень. Линии рустовки на оштукатуренном фасаде тоже призваны имитировать трещины в горной породе

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— Архитекторы пытались подчеркнуть натуральность образа этого здания — так появилась эта рустовка на фасаде: она создает эффект ломаного фасада, — объяснил руководитель проекта Михаил Бельский. — Плюс натуральные оттенки: нам из Европы отсылали рецепт для краски, в Новосибирске ее колеровали.

Общая площадь здания, согласно разрешению на ввод, — 15,5 тысячи кв. м на 8 этажах: 7 наземных и один подземный. Они, в свою очередь, разделены на полуэтажи, и в центре здания таким образом расположен собственно паркинг на 203 машиноместа.

Архитектурное остекление имитирует вросшие в горную породу кристаллы, друзу: оно ориентировано на реку и на улицу Владимира Заровного

Архитектурное остекление имитирует вросшие в горную породу кристаллы, друзу: оно ориентировано на реку и на улицу Владимира Заровного

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По периметру рассредоточились 13 офисных и коммерческих помещений разной площади и высоты: одно из них занимает три верхних уровня и принадлежит одному собственнику, всего их в здании несколько. По их запросам в конструкцию вносили небольшие изменения: например, добавляли коридоры и окна.

В лифтовых холлах и на лестничных площадках для удобства отмечена нумерация парковочных мест. В «Бруснике» отметили, что если автомобилисты всё-таки будут путаться, навигацию доработают

В лифтовых холлах и на лестничных площадках для удобства отмечена нумерация парковочных мест. В «Бруснике» отметили, что если автомобилисты всё-таки будут путаться, навигацию доработают

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С парковки добраться до офисов можно на лифте: в здании их два, но ходят они по-разному. Один, например, рассчитан на 1–4 этажи, другой также поднимается на 5 этаж. Между 5, 6 и 7 этажами — свои внутренние лестницы, лифты туда уже не ходят. Здание также опоясывают общедоступные лестницы: с земли до 5 этажа, открытых террас и обзорных площадок.

Паркинг карабкается вверх полу-уровнями, которые просматриваются насквозь

Паркинг карабкается вверх полу-уровнями, которые просматриваются насквозь

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Паркинг был рассчитан в первую очередь на местных жителей — в «Европейском береге» действительно не хватает мест для автомобилей, и даже днём ими заполнены улицы. На старте парковки стоили около миллиона и уже давно распроданы — в первые выходные декабря собственникам начали передавать ключи.

— Их выкупали сугубо жители микрорайона. Старались еще ввести определенный тренд, чтобы не больше двух в одни руки, — рассказали в пресс-службе застройщика.

Помимо машиномест, застройщик построил в паркинге модули кладовых: их число и площадь варьируются от уровня к уровню

Помимо машиномест, застройщик построил в паркинге модули кладовых: их число и площадь варьируются от уровня к уровню

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Первый уровень, 31 машиноместо, целиком выкуплены одним собственником — эта парковка рассчитана на посетителей и работников офисов, а также на всех, кто готов за неё платить. Система сродни той, что сегодня работает, например, в аэропорту.

Совладелец этой части паркинга, предприниматель Дмитрий Борисов рассказал журналисту НГС, что уже сформированы тарифы для помесячной и почасовой аренды машиноместа — 11 тысяч рублей и 50 рублей соответственно. Деления на дневную и ночную тарификацию (что было бы актуально для местных жителей) пока нет — собственники ещё оценивают возможности системы платной парковки.

— Помесячные тарифы предусмотрели, если кто-то из резидентов этого комплекса или жителей в будущем захочет поменьше оплачивать. Просто приезжают, за ними место зарезервировано — технически сейчас думаем, как это сделать, — рассказал Дмитрий Борисов.

Первый уровень парковки целиком выкуплен: он будет платным и доступным как посетителям и резидентам офисов, так и жителям «Европейского берега»

Первый уровень парковки целиком выкуплен: он будет платным и доступным как посетителям и резидентам офисов, так и жителям «Европейского берега»

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Новосибирский бизнесмен также совладеет примерно половиной офисных площадей здания — на них, сразу на 4 уровнях, в следующем году планируют открыть коворкинг федеральной сети «Практик». Сложная планировка здания позволяет создать в одном, казалось бы, коворкинге выделенные офисные блоки с отдельным входом.

Примерно половину офисных помещений займёт коворкинг «Практик», его предварительно планируют открыть летом 2024 года

Примерно половину офисных помещений займёт коворкинг «Практик», его предварительно планируют открыть летом 2024 года

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Всего здесь будет 43 смарт-офиса и 424 рабочих места — их созданием, оборудованием и обслуживанием займётся управляющая компания. Согласно презентации новосибирского проекта, в дизайне «гибких офисов» авторы концепции опирались на внешний вид здания, поэтому внутри тоже много имитации камня и зелени. А также зона отдыха и развлечений, капсула для сна, массажные кресла, собственная кофейня, фитнес-уголок и даже кабинет психолога.

— В Новосибирске уже есть коворкинг «Практик», и он заполненный. Есть резиденты, которые хотят сюда попасть. Много рабочих мест будет, в первую очередь, для корпоративных клиентов, — рассказал Дмитрий Борисов, добавив, что коворкинг в «Скале» должен стать одним из лучших в стране.

Дизайнеры в интерьере коворкинга словно продолжают концепцию «каменного» фасада здания

Дизайнеры в интерьере коворкинга словно продолжают концепцию «каменного» фасада здания

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Дмитрий Борисов и сам живёт в «Европейском береге» и считает, что именно коворкинг — самый ожидаемый арендатор «Скалы»: в микрорайоне много людей, которые работают удалённо или ведут небольшой бизнес, который не требует отдельного помещения, но, например, регулярно требует места для проведения переговоров.

Точной даты открытия нового «Практика» пока нет: по предположению совладельца помещений, на отделку и оборудование понадобится около полугода с момента получения ключей — их застройщик собственникам пока не выдал. Таким образом коворкинг могут запустить летом следующего года.

Всего в коворкинге будет больше 400 рабочих мест, а также кофе-пойнты, полноценная кофейня и зоны отдыха

Всего в коворкинге будет больше 400 рабочих мест, а также кофе-пойнты, полноценная кофейня и зоны отдыха

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Большое помещение с панорамным остеклением на первом этаже, по информации Дмитрия Борисова, может занять супермаркет. Другие офисные помещения сдают в аренду на открытом рынке.

Большое остекленное помещение на первом этаже, вероятно, займёт супермаркет

Большое остекленное помещение на первом этаже, вероятно, займёт супермаркет

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Необычное трёхуровневое пространство в «Скале» с большой обзорной площадкой может стать новым рестораном — по информации источника НГС на рынке, сейчас идут переговоры с рестораторами. Насколько верны эти слухи, журналисту НГС выяснить не удалось: владелец помещения попросил перезвонить и перестал отвечать на звонки.

Сегодня в помещении, похожем, скорее, на пентхаус из кино, выстроены временные перегородки из гипсокартона, а между уровнями — внутренние лестницы. Коммуникации намеренно оставили открытыми, чтобы при перепланировке владелец мог ориентироваться на них.

Между 5, 6 и 7 уровнями лифты не ходят, зато есть внутренние лестницы

Между 5, 6 и 7 уровнями лифты не ходят, зато есть внутренние лестницы

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Большое помещение с обширной обзорной площадкой, на которую можно подняться по внешней лестнице, может стать рестораном. В ясную погоду из витражных окон будет открываться прекрасный вид на микрорайон и реку, но журналистам НГС не повезло

Большое помещение с обширной обзорной площадкой, на которую можно подняться по внешней лестнице, может стать рестораном. В ясную погоду из витражных окон будет открываться прекрасный вид на микрорайон и реку, но журналистам НГС не повезло

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Часть террас доступна с лестниц, и с них открывается вид на реку и микрорайон, часть — принадлежат собственникам офисов, некоторые отделены. Общедоступные террасы будет обслуживать УК «Брусника. Управление домами», частные — сами собственники, которые получат от застройщика специальные инструкции. Михаил Бельский отметил, что строгого деления на частные и общественные террасы среди доступных с наружных лестниц всё же нет, и владельцы помещений, по его словам, были к этому готовы.

Сверху хорошо видна сложная структура здания с лестницами и террасами

Сверху хорошо видна сложная структура здания с лестницами и террасами

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Изначально офисы планировали строить как апартаменты с прилегающими террасами, но, как объяснил Михаил Бельский, жить в здании законно было бы нельзя. Сами террасы, по задумке архитекторов, — это карабкающаяся на «Скалу» набережная, благоустройство которой доведут до здания в 2024 году.

В ближайшее время застройщик должен завершить монтаж ограждений с эффектом стереометрии (они выглядят немного по-разному под разными углами), которые придумали нидерландские архитекторы — оказалось, что у них достаточно сложная система крепежа

В ближайшее время застройщик должен завершить монтаж ограждений с эффектом стереометрии (они выглядят немного по-разному под разными углами), которые придумали нидерландские архитекторы — оказалось, что у них достаточно сложная система крепежа

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Перед зданием со стороны реки сначала планировали сделать полностью зелёную зону с велодорожкой и тротуаром, но жители микрорайона попросили обустроить мощёную площадь для мероприятий и событий, а владельцы и резиденты «Скалы» оказались готовы их проводить

Перед зданием со стороны реки сначала планировали сделать полностью зелёную зону с велодорожкой и тротуаром, но жители микрорайона попросили обустроить мощёную площадь для мероприятий и событий, а владельцы и резиденты «Скалы» оказались готовы их проводить

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«Скала» стала вторым исключительно коммерческим зданием в микрорайоне «Европейский берег» — весной здесь открыли небольшой торговый центр. За последние 10 лет микрорайон уже разросся до мини-города, растянувшегося по берегу Оби — здесь приятно гулять, но если по какой-то причине вы сами этого сделать не можете, обозреватель НГС рассказал о своих впечатлениях.

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