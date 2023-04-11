Иные из Евроберега: смотрим на разросшийся мини-город со своей набережной и изучаем плюсы и минусы

Нельзя не отметить и практически полное отсутствие грязи и луж. Достигается это, по словам местных жителей, тем, что снег со всех этих внутренних проездов более или менее регулярно вывозится. Так что с наступлением тепла всё, что успело остаться, тает довольно быстро.

Найти снег удалось только в довольно специфическом месте — огороженной полоске газона вдоль окон на первом этаже, выходящем на проезд между второй и третьей линией застройки, который в 2ГИС обозначен как парковка. Но и здесь его меньше, чем в самом центре, в тени на улице Советской.

