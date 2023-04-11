Иные из Евроберега: смотрим на разросшийся мини-город со своей набережной и изучаем плюсы и минусы

Микрорайон Европейский берег стал местом необычного конфликта — часть его жителей взбунтовалась против намерений городских властей проложить здесь маршрут общественного транспорта. Обозреватель НГС Стас Соколов решил воспользоваться случаем и не только пройти маршрутом троллейбуса, который вызвал здесь такие споры, но и посмотреть, как вообще сейчас выглядит этот жилой комплекс, превратившийся уже в маленький город.
Евроберег (так для краткости называют этот микрорайон в самой компании-застройщике) растет так быстро, что приехав сюда через полгода отсутствия, обнаруживаешь новый дом (а то и не один). Сейчас начата застройка последней линии перед Большевистской. Еще недавно здесь был пустырь, отделявший уже заселенные кварталы от дороги, а сегодня здесь уже достраивается один блок зданий и ведутся работы на месте строительства второго.
Евроберег вытянулся на километр в длину и разросся на полкилометра в ширину. Несмотря на то, что застройщик попытался убрать хотя бы часть машин в подземные парковки, даже среди дня в будни практически все места на поверхности заняты. То ли обитатели жилмассива в основном фрилансеры или частные инвесторы, работающие из дома, то ли они уехали по делам на своем втором авто. Что, впрочем, не объясняет, куда они будут его девать, когда приедут обратно.
Маршрут троллейбуса должен пройти по улице Владимира Заровного, которая разрезает микрорайон вдоль на две части. Мало того что здесь забита вся обочина, так еще и движение по улице достаточно интенсивное. Добавьте к этому периодически выруливающие из узких внутриквартальных проездов машины, и вы получите картинку, в которую трудно вписывается вообще любой крупный транспорт. Более актуальным здесь выглядит сокращение трафика, а не его увеличение.
Поначалу Евроберег выглядел проектом, пытающимся сочетать открытое для всех пространство с бесплатными парковками, и закрытые, но лишенные машин дворы. Такие дворы, конечно, есть и сегодня, но в целом количество припаркованных автомобилей таково, что этот жилмассив уже не так уж и сильно отличается от тех, где автомобилистам отдана большая часть незастроенной территории.
Тем не менее нельзя не признать, что даже во дворах, куда ставят машины, они не доминируют, оставляя место для зелени и просто свободных пространств. В эти дворы можно выйти посидеть на лавочке на свежем воздухе, а дети могут играть в относительной безопасности.
Нельзя не отметить и практически полное отсутствие грязи и луж. Достигается это, по словам местных жителей, тем, что снег со всех этих внутренних проездов более или менее регулярно вывозится. Так что с наступлением тепла всё, что успело остаться, тает довольно быстро.
Найти снег удалось только в довольно специфическом месте — огороженной полоске газона вдоль окон на первом этаже, выходящем на проезд между второй и третьей линией застройки, который в 2ГИС обозначен как парковка. Но и здесь его меньше, чем в самом центре, в тени на улице Советской.
А вот избавиться от пыли в Евробереге пока не удается. Она поднимается и летит по проходам между домами с любым достаточно сильным порывом ветра. И сделать с этим вряд ли что-то возможно пока в жилмассиве не закончатся строительные работы. Сейчас, например, здесь достраивают прямо на берегу комплекс, который будет включать в себя многоуровневую парковку и большой коворкинг, где смогут работать не только обитатели жилмассива, но и все желающие.
Продолжающаяся стройка местных жителей, конечно, не радует, но они признают, что строят быстро и неудобства эти временные. Зато достоинства жилмассива с каждым годом проявляются всё более явно. Главная местная гордость — это оборудованная набережная в несколько уровней. Наверху летом можно сидеть в кафе с видом на реку, чуть пониже будут резвиться дети на оборудованной площадке.
Самый нижний уровень расположен у самой воды. Во время половодья эти мостки должны уходить под воду. В прошлом году, правда, что-то пошло не так и из-за построенной выше по течению небольшой плотины вода из протоки почти ушла. А так здесь была бы совсем идиллия — хоть на весельных лодках катайся, хоть на САПах ходи, хоть просто так смотри на воду.
Набережная Евроберега стала уже своего рода городской достопримечательностью. Сюда приезжают свадьбы для фотосессий или просто жители других районов — погулять. Что неудивительно. У огромного Новосибирска, построенного на двух берегах мощной реки (да еще и вытянувшегося вдоль нее более чем на 20 километров), до сих пор не было нормальной городской набережной. Не парка, а именно выходящего на реку района города с кафе, магазинчиками и вообще какой-то собственной, не связанной с приехавшими сюда погулять жизнью.
Собственной, внутренней, не связанной с необходимостью куда-то ездить жизни здесь становится всё больше. Детские сады уже есть, а в этом году к ним должна присоединиться и довольно крупная школа. Что оставит еще меньше причин покидать этот микрорайон. Тем более что со всякими повседневными мелочами здесь уже более или менее нормально.
С одной стороны к микрорайону примыкает целый гипермаркет «Лента», с другой уже построен и заселяется арендаторами свой собственный торговый центр. На первом этаже в ТЦ расположились стандартный «Магнит» и точка уличной еды. А на втором готовится к открытию что-то вроде премиального микрорынка — с мясной, сырной, рыбной и
С одной стороны к микрорайону примыкает целый гипермаркет «Лента», с другой уже построен и заселяется арендаторами свой собственный торговый центр. На первом этаже в ТЦ расположились стандартный «Магнит» и точка уличной еды. А на втором готовится к открытию что-то вроде премиального микрорынка — с мясной, сырной, рыбной и т.д. лавками и точками, где можно будет купить домой какую-то приготовленную на глазах покупателя еду.
Завершение застройки этого участка превратит Европейский берег в массивный микрорайон, сочетающий в себе нахождение на одной из ключевых городских магистралей и наличие довольно развитой собственной, ориентированной на местных жителей инфраструктуры. Сами жители уже шутят, что им не хватает только бассейна и кинотеатра.
Завершение застройки этого участка превратит «Европейский берег» в массивный микрорайон, сочетающий в себе нахождение на одной из ключевых городских магистралей и наличие довольно развитой собственной, ориентированной на местных жителей инфраструктуры. Сами жители уже шутят, что им не хватает только бассейна и кинотеатра.
Тем временем строительные работы вот-вот начнутся на последнем оставшемся здесь не занятым участке по соседству с гипермаркетом «Лента». Формально эта земля уже не относится к «Евроберегу», но забор вокруг будущей стройки ставят вполне узнаваемый.
Дальнейшее строительство неминуемо сделает проблему парковок еще более острой. Потому что даже если купившие здесь квартиры горожане будут проводить в жилмассиве большую часть своего времени, от покупки автомобиля их это вряд ли удержит. Для этого мало пропустить через кварталы жилмассива маршрут общественного транспорта, нужно сделать, чтобы этот транспорт не стоял в пробках. Одним из возможных путей хотя бы частичного решения этой проблемы может стать организация комфортного прохода к остановке электричек Инструментальный. Электрички, конечно, ходят редко, зато можно быть уверенным, что будешь на месте вовремя.
Евроберег фактически соединился с находящимся по соседству жилым комплексом «Марсель». Две высотки разных застройщиков сейчас уже стоят по разным сторонам того, что раньше было переулком в частном секторе и маленькой местной промзоной. Еще немного, и вся зона от частного сектора, начинающегося после 2-ой Обской улицы до Михайловской набережной, сольется в единую зону городской застройки.
В отдаленной (но вполне реальной) перспективе это позволит соединить все отдельные жилые комплексы обустроенной набережной. Тогда от Европейского берега можно будет добраться до Речного вокзала пешком (или на электросамокате), минуя автомобильные дороги в принципе. А дальше можно продолжить движение по самой Михайловской набережной вплоть до начала Красного проспекта. Тоже своего рода транспортная артерия. Которую можно усилить каким-то недорогим и не требующим строительства дорог речным транспортом. Хотя для зимы придется придумывать какие-то отдельные возможности и варианты.
Европейский берег (и вообще вся зона застройки вдоль Оби в этом месте) — интересный пример микрорайона, который был возведен частными инвесторами и в сущности не нуждается в городе. К нему не нужно тянуть дороги и прокладывать специальные маршруты общественного транспорта, всё это здесь было еще в те времена, когда напротив Инструментального завода располагался пустырь. Но сейчас эту зону плотной застройки всё равно придется как-то включать в городскую ткань, связывать между собой. И для этого потребуются какие-то новые решения.
Если в Европейском береге желание властей провести сюда маршрут общественного транспорта не вызвало радости у части жителей, то в другом новом жилмассиве — Южно-Чемском — жители, наоборот, борются за каждую новую остановку автобуса.