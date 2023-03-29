Напомнило Марсель: микрорайон на краю города, который ославили блогеры, но защищают жители

Южно-Чемской микрорайон — пожалуй, самый молодой в Новосибирске. Первые многоэтажные дома появились здесь всего десять лет назад. Большинство горожан тут не только не были сами, но и вряд ли проезжали даже мимо. Зато мало кто мог пропустить связанные с этим местом медийные скандалы и неоднородные отзывы здешних жителей. Обозреватель НГС Стас Соколов, который никогда не был в Южно-Чемском, решил составить собственное впечатление об этом новом районе города.
Изначально здесь, за железнодорожной веткой, не было ничего, кроме нескольких островов частного сектора, который разлился вдоль улиц Бронная и Прокопьевская. Довольно долго Бронная еще более или менее активно использовалась в качестве альтернативного способа попасть на Советское шоссе, но после строительства Винаповского моста через железку вся эта зона превратилась в какой-то глухой угол на краю административных границ города. Дальше уже начинаются владения Краснообска.
Первым жилмассивом, который начали здесь возводить, стал «Просторный». Редкий случай, когда название девелоперского проекта соответствовало бы его содержанию настолько. Первые дома воздвигались буквально в чистом поле. Да и сегодня часть многоэтажек здесь окружают пустые пространства. Планом предусмотрен парк (который, возможно, когда-то появится). Но сейчас, весной, эти стоящие в снегах девятиэтажки выглядят несколько сюрреалистично.
Идея застройщика «Просторного» была в том, чтобы предложить покупателям жилье, скажем так, максимально доступное по цене. Что не могло не сказаться на облике домов, которые с внешней стороны кварталов лишены каких-либо украшений. Даже балконов нет. Всё строго и четко.
Внутри всё это выглядит более обжитым. Есть и какое-никакое озеленение, и разнобой содержания балконов скорее радует глаз, чем раздражает. Видно, что люди как-то обустраивают свое существование. Кто-то поставил рамы, кто-то даже шторы повесил, кто-то просто выставил велосипед. В части квартир присутствие жильцов не выражается никак, но это тоже личный выбор обладателей здешней недвижимости.
Дома построены блоками и покрашены в разные цвета для оживления колорита. Но даже когда смотришь сквозь кварталы, пастельное многоцветие сливается в какой-то монотонный фон. Судя по количеству объявлений о продаже квартир, вывешенных прямо на балконах, часть обладателей жилья не против поменять его на что-то другое. Но так происходит и в других районах города, если это не квартиры в домах бизнес-класса.
Особенность «Просторного» — широкие тротуары, которые существенно облегчают жизнь пешеходам, поскольку пространство вне тротуаров занято машинами. Ну и в целом эти террасы делают внутриквартальные проезды похожими на улицы. Первые этажи разумно отданы под аренду, среди арендаторов пока доминируют одиночные магазины продуктов, точки разливного пива и прочие предприятия экономформата. Но если добавить к ним еще небольших барчиков и кафе с пластиковыми стульями, то летом будет похоже на какие-нибудь Северные кварталы в Марселе.
Центром «Просторного» можно считать улицу Александра Чистякова, где ходят автобусы и расположен торговый центр. Про автобусные остановки можно было, конечно, написать что-то едкое, но они (остановки) таковы по всему городу. Сама улица как бы разрезает весь микрорайон на две части от Бронной в глубину застройки. Глубины хватило уже на три остановки, и крайняя здесь явно не последняя. Дальше уже возведены первые две очереди еще одного жилого комплекса Южно-Чемского — «Акварельного», и строительство там продолжается.
Пространство вдоль Чистякова в 2ГИС помечено как парк, хотя весной под снегом это пока не очевидно. Но вот яркий детский городок перед торговым центром имеется и пользуется спросом (правда, не особенно ажиотажным). Зато по дорожкам вдоль улицы можно заметить сразу человек пять-шесть мам с колясками.
Следом за «Просторным» расположился жилой комплекс «Матрёшкин двор», который в разговоре многие зовут просто Матрёшками, как будто речь идет о каком-то селе. Застройка здесь началась чуть позже, но сегодня заселены уже больше двадцати жилых домов (не считая детского сада, школы и т.д.). Из-за своей яркой раскраски «Матрёшки» выглядят со стороны более живописно, хотя вблизи огромные фигуры могут немного пугать.
Эта часть Южно-Чемского выглядит более ухоженной, во дворах заметно благоустройство. Хотя вид 17-этажных зданий, возвышающихся над окружающей его большой парковкой, тоже может вогнать в тоску. Но что делать — по словам жителей, ездить отсюда на общественном транспорте в час пик — то еще удовольствие. В своей машине получается не сильно быстрее, но там хотя бы можно включить музыку и никто не будет пихать в спину или в бок.
Что касается общественного транспорта, то, по словам нескольких человек, с которыми удалось побеседовать, ситуация здесь в последние годы улучшилась. До площади Маркса можно уехать автобусами трех маршрутов (и еще один увезет на Затулинку), причем путь до метро у них проложен по-разному, что дает возможность выбрать тот, где меньше пробок. Но в час пик такого пути просто нет.
Пенсионеры, которым не нужно выезжать из микрорайона каждый день, говорят, что в принципе здесь уже «всё есть» — основные магазины, детский сад, школа, даже поликлиника новая строится (та, что есть, уже явно не справляется с потоком пациентов, поскольку была построена в расчете на жителей частного сектора).
Пока пойти тут особенно некуда. На весь микрорайон только одно кафе «Анар» — и то на любителя, кормят здесь блюдами уйгурской кухни, и цены не сказать чтобы низкие. Есть еще KFC да некоторое количество точек с роллами, где особо не посидишь. Остальное — совсем уже уличная еда. Жители, впрочем, находят выход. Еще не дождавшись настоящего тепла, самые преданные любители шашлыков на природе вытаскивают складные мангалы прямо во двор.
Зато с продовольственными магазинами проблем нет точно. Здесь работает уже 15 сетевых супермаркетов разного размера. А крупнейшие российские сети — «Магнит» и «Пятерочка» — открыли торговые точки более крупного формата, которым позавидовали бы жители и некоторых менее удаленных районов. У «Магнита» в магазине даже кофейня имеется. Но особенного наплыва желающих посидеть с чашкой капучино и видом на «Матрёшкин двор» пока не наблюдается.
Находившийся когда-то на отшибе большой кусок частного сектора сейчас оказался прижат новой застройкой к железной дороге и промзоне. Все переулки здесь называются Бронными. Всего их 18, последний по счету, впрочем, превращен в полноценную улицу. Когда-то это был тихий район на отшибе, а сейчас ряды одно-, двухэтажных домиков выглядят как основной земельный ресурс для обосновавшихся здесь девелоперов.
Улица Петухова когда-то заканчивалась перекрестком с Советским шоссе. Новая застройка «вытянула» ее уже почти на километр, и, судя по всему, это не предел. Застройщики предлагают продлить ее вдоль всего жилмассива и даже уйти еще дальше к реке. Но и сегодня выезд из жилмассива в сторону Затулинки уже не выглядит бутылочным горлышком. Сложности начинаются чуть дальше.
По поводу Южно-Чемского нередко приходится слышать разные обидные слова вроде «гетто», но это несправедливо и неправильно по сути. Пусть здешнее жилье не особо выдающихся достоинств, но его не раздают в порядке благотворительности, покупатели этих квартир — такие же горожане, усердно пытающиеся заработать на жизнь (чтобы хватило не только заплатить ипотеку). Просто их доходы не позволили им купить жилье ближе к центру. К слову, соотношение цен на квартиры и их метража здесь значительно более выигрышное, нежели в других новостройках.
Со временем, когда здесь вырастет зелень во дворах, разовьется инфраструктура, а оставшиеся пустыри хотя бы частично заполнятся не новыми высотками, а парками, Южно-Чемской может начать выглядеть хотя бы не хуже своего соседа — Северо-Чемского. Тамошние панельки сразу после окончания строительства в 80-х тоже выглядели «каменными джунглями». Но время и минимальная забота о благоустройстве сделали и этот микрорайон более пригодным для жизни.
Южно-Чемской микрорайон находится на административной границе города так же, как Родники, и до ближайшей станции метро ехать оттуда почти одинаково. Обозреватель НГС недавно прошелся по новым кварталам здесь и поделился своими впечатлениями.