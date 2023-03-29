Напомнило Марсель: микрорайон на краю города, который ославили блогеры, но защищают жители

По поводу Южно-Чемского нередко приходится слышать разные обидные слова вроде «гетто», но это несправедливо и неправильно по сути. Пусть здешнее жилье не особо выдающихся достоинств, но его не раздают в порядке благотворительности, покупатели этих квартир — такие же горожане, усердно пытающиеся заработать на жизнь (чтобы хватило не только заплатить ипотеку). Просто их доходы не позволили им купить жилье ближе к центру. К слову, соотношение цен на квартиры и их метража здесь значительно более выигрышное, нежели в других новостройках.