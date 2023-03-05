Город за околицей: как живется на Родниках и Снегирях — здесь свой филиал Красного проспекта и мансарды, как в Париже

Рост Новосибирска заметен повсеместно: то там, то здесь поднимаются новые высотки. Но особенно наглядно масштаб этого роста виден вдали от центра. И самый яркий пример тут — Снегири и Родники, которые давно выплеснулись в соседние поля и перелески. Обозреватель НГС Стас Соколов прогулялся по удаленным микрорайонам, начав с советского торгового центра и закончив необычным кварталом с трехэтажными «мансардами».
Вся зона застройки севернее улицы Объединения до сих пор выглядит не просто как спальный район, а как настоящий город-спутник, отделенный от Новосибирска огромной промзоной и частной застройкой. Активно возводить жилье здесь, на краю города, изначально решили для того, чтобы селить работников НЗХК. Это предприятие было, если можно так выразиться, районообразующим.
Если не считать совсем уже старых двухэтажных домиков на Богдана Хмельницкого, массовая застройка началась здесь еще в эпоху развитого социализма, когда вдоль Объединения возникли ряды типовых домов, дополненных всем, что могло понадобиться человеку труда: почта, кинотеатр, торговый центр и дом детского творчества.
ТЦ «Юбилейный» когда-то был современным торговым объектом — с большими окнами, террасой и толпами покупателей в выходные. Но те времена давно прошли. Сейчас он выглядит, как действующий интерактивный музей периода 80-х и 90-х. Ничего не осталось даже от времен, когда здесь работали бар Western и New York Pizza. Сейчас вся деловая жизнь переместилась в объекты поновей. Плотно занят только первый этаж здания.
Снегирями называется жилмассив, который начинается там, где улица Курчатова, текущая из четвертого микрорайона, разделяется на два рукава. Изначально его лицом должен был стать дом — стена длиной 400 метров. Стандартные девятиэтажные панельки здесь соединены даже по-своему изящной кирпичной вставкой, а выход во внешний мир возможен через арки.
Нужно признать, что, несмотря на скудные средства, архитекторы сделали здесь максимум возможного, чтобы жизнь обитателей жилмассива стала удобной. Дома построены с просторными дворами (летом здесь очень зелено), внутри квартала школа, детский сад, центр детского творчества. Достаточно внимания уделено торговым помещениям. Причем сделаны они были нестандартно — эдакие приземистые «шайбы». Сегодня они заняты сетевыми магазинами, в одной из них, кстати, открыт магазин экспериментального формата компании «Лента». Такой есть еще только в Барнауле, но там он, конечно, не такой живописный.
Но главным приобретением местной торговой инфраструктуры стал, конечно же, построенный в 2010 году ТРЦ «Голден Парк» — с большим магазином «Ашан» (их всего три на целый город), кинотеатром, множеством магазинов и фуд-кортом.
У Снегирей всё настолько хорошо с инфраструктурой, что имеется даже собственная зона отдыха у воды — на озере Спартак. Зимой она, конечно, не столь актуальна, но всё равно радует местных своей близостью. Скоро к ней добавится еще одна парковая зона — уже за улицей Тайгинской (недавно на ней город заканчивался) сейчас строится жилмассив «Тайгинский парк». Там будет и сам парк, и выход к еще одному озеру (правда, поменьше). Застройщик даже обещает не обносить всё это великолепие забором.
На другой стороне лога, по которому протекает широкий ручей (или узкая речка, это уж кому как нравится), раскинулся и продолжает расширяться район Родники. Часть построек здесь возведена тоже в советское время. Но основное развитие в последние 30 лет шло именно здесь. Парадный въезд в Родники сегодня обозначает храм во имя Святого апостола Андрея Первозванного. Который красив сам по себе. А на фоне облупившихся уже девятиэтажек выглядит еще внушительней.
Здесь же покупателей ждет магазин со стильной вывеской, которую придумали, кажется, специально для комментаторов НГС. Тех, которые любой сетевой супермаркет проще «Бахетле», традиционно называли «сельпо». Теперь это не гипербола, а фактически бренд. Внутри, к слову, действительно сельпо — дискаунтер «Светофор» и галерея маленьких магазинчиков, торгующих всем подряд.
Главная улица Родников — Тюленина, это широченная магистраль, по которой гуляют обычные здесь ветра. Родники выстроены уже фактически на ровном поле, движению воздуха не мешает ничего. Через улицу переброшен достаточно изящный пешеходный мост, который здесь нужен не только для красоты. До ближайшего пешеходного перехода — больше 200 метров.
Застройка в этой части выглядит уже более плотной и неизобретательной. Видно, что желание создать для будущих жителей здесь комфортную среду находилось в постоянном конфликте с необходимостью максимизировать прибыль от продажи квадратных метров жилья с гектара полученной земли.
Но земли вокруг полно — за недавними границами района уже вовсю строятся новые жилые комплексы, которым не мешают здесь ни овраги, ни поселки, ни даже какая-нибудь промышленная застройка. А никакое сельское хозяйство не позволит получить прибыль, сопоставимую с жилой застройкой.
Самый яркий из уже реализованных проектов — жилой комплекс «Онега». Место, которое, пожалуй, меньше всего создает ощущение, что вы находитесь в Новосибирске. И уже точно, стоя внутри этого квартала с достаточно тесно сошедшимися зданиями, трудно поверить, что это уже практически граница городской застройки. Дальше лесок и всё — начинается Карьер Мочище.
Характерная особенность части зданий — ступенчатая форма последних трех этажей. Ступеньки эти существуют только с одной стороны здания и должны, по всей видимости, изображать мансарды (причем сразу трехэтажные). Ирония состоит в том, что в оригинале мансарды были придуманы парижскими застройщикам по причине установленных в столице Франции ограничений на количество этажей здания. Но поскольку последним этажом считался тот, после которого начиналась кровля, еще один уровень из маленьких квартир решено было встроить в чердак. На самых дорогих улицах таких уровней на чердаке может быть два и даже три. На краю же города такие трехэтажные «мансарды» смотрятся парадоксально.
Оценить по достоинству богатство местной инфраструктуры зимой непросто. Из-под снега видны только декоративная мельница да спортивные тренажеры. Снегом же засыпаны террасы, которыми снабжены здесь квартиры на первом этаже. Но дорожки почищены, и вообще снега нет везде, где в этом есть смысл сейчас.
Играющих во дворе детей незаметно. Но вот взрослым тут точно есть куда пойти. «Онега» — пожалуй, самая насыщенная точками общепита часть Родников, на небольшом пятачке не так давно заселенного ЖК уже работают пиццерия, семейное кафе, спортивный бар, доставка роллов, кулинария и кофейня. И народу в кофейне в воскресенье днем столько, как будто находишься где-то в центре.
«Онега», как и расположенный вслед за ним комплекс с говорящим названием Infinity, кстати, находятся на Красном проспекте. Точнее на здешнем филиале этой главной городской улицы. Потому что пока длина здешнего Красного проспекта — 1 километр 400 метров. Потом улица обрывается, и до точки, где привычный большинству горожан Красный проспект переходит в Мочищенское шоссе, остается еще около
Если Снегирям еще удается оставаться в рамках городской территории, то Родники сегодня уже выплеснулись за пределы Новосибирска. С формальной точки зрения (по крайней мере, так считает 2ГИС) ЖК «Приозерный» находится уже не в городе, а в поселке Садовый Новосибирской области. Построена пока только первая очередь из четырех домов, но на подходе еще восемь зданий. А с другой стороны строится ЖК «Околица» — редкий случай, когда выбор названия жилого комплекса понятен без объяснений маркетологов.
Новосибирск и без того безумно растянут по карте. Несмотря на интенсивное строительство, на его территории полно пустырей, зон обширного частного сектора, депрессивных промзон и прочих плохо ассоциирующихся с городом пространств. Возможно, было бы разумней, если бы такие мощные (и при этом удаленные) городские микрорайоны существовали и развивались бы в качестве отдельных муниципальных субъектов (как это происходит с Кольцово и Краснообском). Это дало бы больше возможностей для развития собственной инфраструктуры, снижая для местных жителей мотивацию лишний раз ездить в центр.
Впрочем, свободное пространство между Родниками и основной частью города уже постепенно застраивается (причем с обеих сторон). Так что в отдаленном будущем этот удаленный микрорайон имеет шанс слиться с городом воедино так, что только местные краеведы и старожилы смогут вспомнить, где там проходили изначально его границы.
Родники выстроены на открытой всем ветрам равнине, где ничто не мешает новому строительству. А вот другому крупному микрорайону — Горскому — пришлось буквально карабкаться по склонам — посмотрите, что из этого получилось.