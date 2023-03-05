Город за околицей: как живется на Родниках и Снегирях — здесь свой филиал Красного проспекта и мансарды, как в Париже

Новосибирск и без того безумно растянут по карте. Несмотря на интенсивное строительство, на его территории полно пустырей, зон обширного частного сектора, депрессивных промзон и прочих плохо ассоциирующихся с городом пространств. Возможно, было бы разумней, если бы такие мощные (и при этом удаленные) городские микрорайоны существовали и развивались бы в качестве отдельных муниципальных субъектов (как это происходит с Кольцово и Краснообском). Это дало бы больше возможностей для развития собственной инфраструктуры, снижая для местных жителей мотивацию лишний раз ездить в центр.