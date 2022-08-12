Была большая мусорная куча: мэр Новосибирска осмотрел новый микрорайон на краю города

Прямо на стройплощадке в ожидании дорогого гостя установили красочные информационные щиты. На одном из них можно было посмотреть сверху на будущий жилой комплекс. Сочетание плотного нагромождения домов со словом «парк» в названии вызывало противоречивое чувство.



Парк, впрочем, в будущем ЖК действительно запланирован. По словам председателя совета директоров «КПД-Газстрой» Евгения Покровского, на него выделено целых два гектара из 12 (площадь всего участка). Всего в ЖК планируется построить порядка 160 тысяч квадратных метров жилья.

