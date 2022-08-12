Была большая мусорная куча: мэр Новосибирска осмотрел новый микрорайон на краю города

Основная индустрия Новосибирска — это строить дома для новосибирцев (и тех, кто намерен ими стать). Поэтому любой новый крупный проект привлекает внимание и публики, и местных властей. В четверг, 11 августа, мэр Анатолий Локоть посетил стройплощадку будущего жилого комплекса «Тайгинский парк» на краю города. Обозреватель НГС Стас Соколов составил ему компанию.
ЖК «Тайгинский парк» расположен на улице Тайгинской. Раньше это была в буквальном смысле граница города — по другую сторону от стоящих на ней девятиэтажек был сначала пустырь, потом промплощадка расположенного здесь завода «КПД-Газстрой». Чуть дальше, за небольшим озерцом, начинаются дачи (они находятся уже на территории Новосибирского района области).
У виноделов очень ценится, если виноградник находится в непосредственной близости от винодельни. Владельцы «КПД-Газстрой», конечно, не виноделы (по крайней мере, пока ничего такого о них не было слышно), но тоже решили следовать этому принципу: построить жилой комплекс за забором своего предприятия. Забор, кстати, пришлось строить новый — высоченный, чтобы индустриальные виды не смущали хотя бы жителей нижних этажей и посетителей ЖК, в котором еще предстоит продавать квартиры.
Прямо на стройплощадке в ожидании дорогого гостя установили красочные информационные щиты. На одном из них можно было посмотреть сверху на будущий жилой комплекс. Сочетание плотного нагромождения домов со словом «парк» в названии вызывало противоречивое чувство.
Парк, впрочем, в будущем ЖК действительно запланирован. По словам председателя совета директоров «КПД-Газстрой» Евгения Покровского, на него выделено целых два гектара из 12 (площадь всего участка). Всего в ЖК планируется построить порядка 160 тысяч квадратных метров жилья.
Градоначальник прибыл на стройку и прежде всего захотел сориентироваться на местности.
— Озеро я понимаю где, а где завод? Что-то не сходится у меня на схеме, — задумчиво произнес мэр, тыкая в схему ручкой.
Руководитель застройщика объяснил, где именно на схеме находится в данный момент мэр.
— Ручку — дарю, — лучезарно улыбнулся Локоть и продолжил знакомство с объектом.
— Сдавать первый дом планируем в декабре этого года, — бодро отрапортовал директор «СЗ ДСК КПД-Газстрой» Александр Кромм.
Локоть посмотрел вокруг. Вокруг была стройка: стояли вагончики с рабочими, были вырыты траншеи. В возведенном уже корпусе перед ним велись еще отделочные работы.
— Ты посмотри, они его в декабре собираются сдавать, — как-то немного театрально удивился мэр, обращаясь к начальнику департамента строительства и архитектуры Алексею Кондратьеву.
Тот с готовностью подтвердил, что да, никакой ошибки нет, дескать, таков план.
— Мы были здесь полтора года назад. Тут ничего вообще не было. Большая мусорная куча, и всё, — заметил Анатолий Локоть, как бы подчеркивая стремительный характер развития строительной отрасли города.
Зашел разговор о транспортной доступности нового микрорайона. Расположенные рядом Снегири и Родники и так испытывают некоторые проблемы в час пик. И дополнительные кварталы жилья здесь явно ситуацию не улучшат.
— Рассматриваем возможность использовать электричку, — заметил кто-то из подчиненных. Локоть посмотрел на него с интересом:
— А откуда она здесь возьмется?
— Ну, рисуют проектировщики…
— Посмотрим. А пока в космос не надо летать, — заметил мэр.
От дорог перешли к социальным объектам. Детские сады (целых два — на 60 и 100 мест) застройщик пообещал возвести самостоятельно. А вот школой будущим жителям придется пользоваться той, что уже есть в кварталах на другой стороне улицы Тайгинской.
— А в школе какая там заполняемость? — поинтересовался Локоть.
— Да они все переполнены, — грустно заметил глава районной администрации Калининского района.
Мэр попросил Евгения Покровского подробней рассказать про сам будущий жилой комплекс. Строят его по проекту архитектурного бюро из Санкт-Петербурга под названием «А.Лен». В домах будет более 100 разных планировок, чтобы будущие покупатели жилья смогли найти себе квартиру по потребностям. Во время экскурсии по стройке чуть позже гостям показали, например, квартиру с тремя санузлами.
— Хорошо повеселились, — охарактеризовал предложенный питерским бюро набор архитектурно-планировочных решений Евгений Покровский.
Самое необычное, впрочем — это так называемое «бизнес-жильё», квартиры на втором этаже с прямым доступом на первый этаж, который здесь полностью зарезервирован под коммерческое использование. То есть человек сможет купить сразу квартиру и помещение для кофейни или магазина. И ходить на работу в тапочках, просто спускаясь утром по лестнице.
Отсутствие жилья на первом этаже как-то особенно триггернуло градоначальника.
— Я сам двадцать лет на первом этаже прожил. Знаю, что это такое! — не сдержал нахлынувших воспоминаний Анатолий Локоть.
После сдачи первого дома в декабре второй должен быть завершен в июле. Так что собственно парк, запланированный в составе жилого комплекса, появится не сразу, его будут строить постепенно. Но когда достроят, он, как пообещал руководитель «КПД-Газстрой», будет общедоступным, городить вокруг «Тайгинского» забор (как это принято в Новосибирске) застройщик не планирует.
Несмотря на все декларируемые преимущества, новый ЖК представляет собой очередной пример довольно плотной застройки. Такие тесно прижатые друг к другу кварталы были бы вполне органичны где-то ближе к центру, но здесь строительство идет, что называется, почти «в чистом поле». На его фоне даже далекая от совершенства советская застройка оставляет куда больше ощущения простора. Особенно сегодня, когда просторные дворы заполнились зеленью.
Впрочем, Снегири с Родниками в момент строительства выглядели еще куда менее комфортным местом для жизни. А сейчас превратились в тихие зелёные кварталы с детскими площадками, беседками и тенистыми аллеями. И только решетки на окнах квартир на первом этаже напоминают о том, как изменились за это время представления о минимально комфортном жилье.
Посмотреть, как могут выглядеть кварталы современной застройки, возведенной далеко от центра, можно в репортаже о наукограде Кольцово. Там тоже есть новый ЖК на краю города, в котором нет заборов.