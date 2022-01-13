Что вы городите: сибирячка поставила в многоэтажке личный забор, а ее соседи перекрыли улицу — как еще чудят горожане

В какой-то момент общество охватила некоторая эйфория, многим казалось, что в будущем нас всех ждет обрушившийся на страну рост благосостояния (и следовавшей за ним общей благости), и можно наконец выйти из-за забора. Ярким примером нового подхода к организации пространства вокруг жилого комплекса продемонстрировала строительная компания «Брусника». Микрорайон «Европейский берег» показал, какими могут быть и дворы без стоящих там машин, и внутриквартальные проезды, выглядящие как нормальные улицы с кафе и магазинчиками. Впрочем, внутри «Европейского берега» тоже есть своя защищенная территория, попасть на которую могут только избранные. Как говорится, берег-то, может быть, и европейский, а люди кругом наши, родные. И лучше будет, если они станут жить и гулять где-нибудь за забором.