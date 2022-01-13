Что вы городите: сибирячка поставила в многоэтажке личный забор, а ее соседи перекрыли улицу — как еще чудят горожане

Человек начал огораживать свое жилище в незапамятные времена. Сначала это был забор вокруг деревни, потом городская крепостная стена. Когда технический прогресс (а именно развитие артиллерии) сделал городские стены бессмысленными, их разобрали на стройматериалы. Но всё равно старались построить здания так, чтобы отгородиться от окружающих хотя бы его стенами, оставляя двор исключительно для жителей конкретного дома.
Двадцатый век принес новые идеи. В авангарде был Советский Союз, который строил новое общество, где люди должны были постоянно ощущать себя частью общества в целом, и на смену домам-крепостям пришли кварталы с просторными дворами, через которые человек нового мира мог идти в светлое будущее насквозь, прямо и по диагонали.
После того, как развитой социализм внезапно сменился недоразвитым капитализмом, тренд поменялся на прямо противоположный. В моду вошли двойные двери, домофоны, камеры наружного наблюдения. Но главное, конечно, заборы, которые могли помочь защитить жителей домов получше от прочих обитателей городских джунглей. Вернулась и мода на дома-крепости, где можно было без проблем наладить охрану периметра, просто оставив для прохода пару-тройку ворот.
Однако даже у таких — построенных в форме крепости домах — остается пространство для заборного творчества. В принципе, между домами 27 (вместе со строениями 1 и 2) и 27/3 имеются широкие проезды, которых было бы достаточно для автомобилей. Но жильцы хотели прямого выезда в сторону улицы Кирова (и одновременно не пускать чужих на свою территорию), так что пришлось проявить смекалку. В результате появилось построенное по моде позднего средневековья сооружение, которое дает возможность как выезда, так и выхода пешком.
Сложнее было домам, построенным по старым советским представлениям о прекрасном. Там пришлось комбинировать заборы с естественными преградами вроде соседних домов и других заборов. Яркий пример — дома 35 и 35а на Советской, которые отгородились от внешнего мира пристроенным к соседнему универсаму «Пассажем», дополнив эту линию защиты железной оградой. Получилось недорого, но эффективно.
В какой-то момент общество охватила некоторая эйфория, многим казалось, что в будущем нас всех ждет обрушившийся на страну рост благосостояния (и следовавшей за ним общей благости), и можно наконец выйти из-за забора. Ярким примером нового подхода к организации пространства вокруг жилого комплекса продемонстрировала строительная компания «Брусника». Микрорайон «Европейский берег» показал, какими могут быть и дворы без стоящих там машин, и внутриквартальные проезды, выглядящие как нормальные улицы с кафе и магазинчиками. Впрочем, внутри «Европейского берега» тоже есть своя защищенная территория, попасть на которую могут только избранные. Как говорится, берег-то, может быть, и европейский, а люди кругом наши, родные. И лучше будет, если они станут жить и гулять где-нибудь за забором.
Поначалу свободным был проход и к другому жилому комплексу «Брусники» — «Панорама». Дома его стоят на высоком берегу Оби, что давало возможность открыть здесь уютные кафе и бары с видом, куда приезжали бы другие горожане, а также заходили зимой любители горных лыж и сноуборда — в двух шагах расположен горнолыжный комплекс. Но покупателям недешевых квартир идея делить придомовую территорию с какими-то чужаками, видимо, не понравилась, и заборы начали возводиться и здесь.
Сначала у «Панорамы» появилась высокая ограда, защищавшая дома от горнолыжников (мало ли что у них на уме). Потом эта уютная среда обзавелась забором снаружи. А сейчас забор отделяет дома «Панорамы» и от соседнего жилого комплекса другого застройщика. В общем, все тут должны себя теперь чувствовать в исключительной безопасности друг от друга.
Застройщик еще одного крупного жилого комплекса «Ясный берег» — группа компаний «Мета» (не путать с владельцем соцсетей Facebook и Instagram) — решил сразу четко определить границы своей территории, обнеся восемь уже заселенных высотных домов (плюс один еще строится) забором и установив на въездах будки с охраной. Внутри, помимо парковок, есть какая-никакая зеленая зона, так что жители этого ЖК могут гулять там, не опасаясь встретить чужаков. Жители соседнего (очевидно, менее престижного — забора-то нет) жилого комплекса, правда, утверждают, что попасть внутрь нет никакой сложности — достаточно дождаться кого-то из местных, кто будет входить (въезжать) или выходить наружу.
На площади Маркса свои нюансы. Нигде в городе нет такого количества парковок, но они все платные. Так что приезжающие в этот район горожане были порой не прочь поставить машину во дворе. Поэтому часть домов по периметру обзавелись высокими заборами, проникнуть за которые могут только обладатели электронных ключей. У дома на Новогодней, 4 появился забор, который закрыл доступ на сделанный здесь ранее парковочный карман (им не могут пользоваться и жители дома, поскольку с другой стороны он ограничен газоном). Зато зимой здесь можно складировать снег.
Некоторым домам попроще повезло настолько, что забор рядом с ними поставит кто-то другой. В такой ситуации оказались, например, жители хрущевки на Сибиряков-Гвардейцев, 12, когда городские власти решили оградить сквер имени Сибиряков-Гвардейцев. Жителям дома осталось лишь дополнить этот забор своим собственным, и получился защищенный от непрошенных гостей садик под окнами.
Настоящий шедевр придомового заборостроения появился у дома на Белинского, 6/1. Здесь оградка ограничивает доступ преимущественно к... глухой стене. Не спешите, впрочем, крутить пальцем у виска. По словам местных жителей, стена эта была излюбленным место для игры в мяч, а регулярный стук в стену на протяжении многих лет понравится не всем. Тем более, если вы председатель ТСЖ.
Неподалеку, на улице Толстого, 5, жители дома перегородили забором самую настоящую улицу. Маковского, конечно, не магистраль, но это даже не внутриквартальный проезд. Днем, правда, ворота открыты, но на них висит грозное предупреждение о том, что перед вами частная собственность. Хотя, возможно, что в данном случае имеются в виду припаркованные за воротами машины жильцов.
Иногда потребность в заборе возникает внезапно. Жители дома 21 на улице Свердлова долгое время обходились без заборов (хотя шлагбаум на въезде, конечно, поставили). Но когда перед ними замаячила перспектива получить в качестве соседа целый барный центр с дверью, выходящей прямо во двор, жители очень быстро нашли решение, поставив прямо перед этой дверью забор. Да еще соорудив калитку со стороны улицы. Потому что пусть ходят в свои бары через какой-нибудь другой вход.
В стремлении поставить вокруг своего дома забор, конечно, нет ничего противозаконного. Купив квартиру за несколько миллионов рублей, ее владелец имеет полное право поставить в своем жилище хоть стальную дверь, хоть решетки на окнах. Каждый ищет свой путь к душевному комфорту.
Однако само по себе появление всё большего количества заборов и оград говорит об одном — люди всё меньше доверяют друг другу. И те, кто более или менее пришел к успеху, смогли обзавестись жильем подороже, хотят поскорей отгородиться от всех прочих, живущих в соседних хрущевках или (тем более) в дальних жилмассивах экономсегмента.
Подробней прочитать про историю о том, как кусок улицы Маковского стал «частной территорией», можно в материале журналиста НГС Ксении Лысенко.