«Нам что, по воздуху летать?»: на Шевченковском жилмассиве делают забор, преграждающий путь к домам

С ее слов, у жителей Белинского, 6 нет уверенности в том, что собственники Толстого, 5 вскоре не решат закрыть не только проезд, но и проход для пешеходов. И вновь вспоминает историю с построенной несколько лет назад свечкой с глухим забором, который приходится обходить.



Почему у дома, который построили 18 лет назад, вдруг вырос забор?



Как говорит председатель ТСЖ Толстого, 5 Игорь Колодников, проезд возле их дома к домам Белинского, 6 и ЖК «Оазис» (со стороны Кирова) ошибочно на картах обозначается как основной. На самом деле основным является дорога у частного сектора — это же, с его слов, и есть улица Маковского, которая находится в ведении муниципалитета. Другое дело, что узкий проезд, утопающий в снегу, не приспособлен для движения транспорта.

