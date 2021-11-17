«Нам что, по воздуху летать?»: на Шевченковском жилмассиве делают забор, преграждающий путь к домам

В Шевченковском жилмассиве устанавливают забор на популярном проезде
В Новосибирске на Шевченковском жилмассиве за станцией метро «Октябрьская» решили установить ограждение на пользующейся популярностью дороге по улице Маковского.
Инициаторами установки ограждения выступили собственники дома
Начавшиеся работы возмутили жителей десятиподъездного дома на Белинского, 6, которым теперь, чтобы добраться до своего дома, придется пользоваться объездом. В ТСЖ дома на Толстого, 5 уверены, что их действия законны, и предлагают недовольным отправить претензии в мэрию. Власти, по мнению ТСЖ, могут привести в порядок дорогу-дублер, проходящую по частному сектору.
Корреспондент НГС пообщалась со всеми сторонами конфликта.
Не менее 10 минут на дорогу до метро
Работы по установке ограждения у дома Толстого, 5 заметила жительница соседней девятиэтажки Белинского, 6 Людмила в начале ноября. По ее словам, сейчас ворота открыты, однако в один из нерабочих дней, 6 ноября, их закрывали на несколько часов.
— Наши дома на Шевченковском построили давно, еще в
С ее слов, у жителей Белинского, 6 нет уверенности в том, что собственники Толстого, 5 вскоре не решат закрыть не только проезд, но и проход для пешеходов. И вновь вспоминает историю с построенной несколько лет назад свечкой с глухим забором, который приходится обходить.
Почему у дома, который построили 18 лет назад, вдруг вырос забор?
Как говорит председатель ТСЖ Толстого, 5 Игорь Колодников, проезд возле их дома к домам Белинского, 6 и ЖК «Оазис» (со стороны Кирова) ошибочно на картах обозначается как основной. На самом деле основным является дорога у частного сектора — это же, с его слов, и есть улица Маковского, которая находится в ведении муниципалитета. Другое дело, что узкий проезд, утопающий в снегу, не приспособлен для движения транспорта.
— Проезд по Маковского — это наша внутридворовая территория. Сама улица Маковского выше, она есть в генплане мэрии на реконструкции, но когда будет эта реконструкция — неизвестно. Что касается того проезда, о котором мы говорим и из-за которого нас жалобами закидали жители соседних домов, он является внутридомовой территорией собственников нашего дома. В прошлом году было принято решение, и мы реализовали это решение в этом году. Мы закрываем эту территорию, потому что ездят по ней все, кому не лень, объезжая пробки, но участвовать в ее благоустройстве никто не хочет: ни соседний дом, ни мэрия в том числе, ни строители, которые рядом дом строят и пользуются этой дорогой (имеется в виду
Окончательно ворота планируется закрыть до конца этого месяца, при этом сквозной проход для пешеходов сохранится. Сейчас ведутся работы по подключению домофона и монтажу видеокамер. Проезд экстренных служб — машин скорой, пожарной части и полиции — как утверждает председатель ТСЖ, будет по-прежнему осуществляться по дороге у Толстого, 5. Также есть договоренность с магазином «Ярче» и аптекой, расположенными в этом доме — их машины будут пропускать для разгрузки.
При этом Игорь Колодников не исключает варианта взаимодействия с жителями Белинского, 6 — им разрешат пользоваться этой дорогой, в случае, если этот дом тоже закроет свою территорию забором (улица Маковского, ведущая к Белинского, 3):
— Жители Белинского, 6, насколько мне известно, сейчас тоже готовят свое решение по закрытию своей части, ну, в кавычках, улицы, хотя это не улица. Со стороны Лескова и Чехова. То есть там тоже будут ограждения. Что касается заезда, то они не в тупиковой ситуации находятся. Если они не перекроют свою часть, то, конечно, мы будем закрываться. Мы не можем обеспечивать транзитный проезд всем, ну вы сами понимаете. Почему должны его обеспечивать третьим лицам?
Что говорят в ТСЖ Белинского, 6 и в мэрии
О том, что собственники жилья на Белинского, 6 готовят решение по закрытию своей части проезда, в самом ТСЖ оказались не в курсе.
— Когда мы ограничим сквозной проезд, Толстого, 5 откроют свою дорогу для нас. Но пока мы не знаем, когда будет закрытие нашего проезда. Но и Толстого, 5 тоже пока не закрылись, — отметила председатель ТСЖ Белинского, 6 Марина Кондратьева. — С Толстого, 5 мы всегда можем договориться, у нас нормальные отношения, поэтому нам никто палки в колеса вставлять не будет. Так что, я думаю, наш дом не пострадает. А вообще мы тоже устали от сквозного проезда. У нас стоит знак «жилая зона», но тут такой коллапс, у нас такой трафик идет под окнами.
По данным кадастровой карты, проезд по Маковского (обозначенный на картах, как основной) действительно относится к домам Толстого, 5 и Белинского, 6. Это же подтвердили в мэрии.
— В департаменте отсутствуют сведения о наличии решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
Вопрос закрытия популярной дороги на Маковского и необходимости совершать объезд мэрия оставила без внимания, уточнив, что к домам на Толстого, Шевченко и Белинского есть альтернативные проезды.
Там же отметили, что согласно ст. 274 ГК РФ собственник недвижимости может потребовать от собственника соседнего земельного участка предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). По вопросу установления сервитута, добавили в мэрии, нужно обращаться в Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
Что касается альтернативного проезда к дому Белинского, 6, проходящему по частному сектору, в мэрии ответили:
— Строительство новых и расширение существующих дорог на Шевченковском жилмассиве в ближайшей перспективе не планируется.
Этой осенью на Шевченковском жилмассиве у дома Белинского, 6/1 появился странный забор, который установила председатель ТСЖ, проживающая на первом этаже. Личное ограждение вызвало недовольство местных жителей, вынужденных теперь обходить конструкцию по обочине проезжей части.
Через неделю у ограждения сняли дверь, оставив сквозной проезд, сама конструкция, впрочем, не исчезла. Председатель также пояснила, что обнесла эту часть забором специально — чтобы дети не пинали мяч в стену. Осенью дверь установят обратно во время чистки снега.