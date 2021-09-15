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«Дверь мы сняли, чтобы народ с ума не сходил»: со скандального забора на Белинского пропала калитка

Председатель ТСЖ объяснила, зачем поставили ограждение

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Из-за забора люди были вынуждены обходить дом по проезжей части

Из-за забора люди были вынуждены обходить дом по проезжей части

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У скандального забора на улице Белинского пропала дверь

В Новосибирске со странного забора вдоль дома на улице Белинского, 6/1 сняли дверь. Ограждение появилось на прошлой неделе. У местных жителей это вызывало недовольство, его установила председатель ТСЖ.

— Сегодня утром прошел мимо: сняли там дверь, — рассказал сегодня читатель НГС и прислал фото забора без двери.

Дом № 6/1 на Белинского — одноподъездный, и он примыкает к другой многоэтажке — № 6.

— Люди, которые выходят из дома № 6, теперь будут обходить по проезжей части. Раньше они проходили мимо дома № 6/1, а теперь, видимо, будут спускаться на дорогу и пробираться как придется, — возмущались установкой забора местные жители.

Председатель ТСЖ «Белинское» Любовь Ермоленко рассказала, что решение об установке забора приняли жители дома на общем собрании.

— Мы огородили эту часть, потому что за углом устроили туалет и рядом — футбольное поле. Это наша земля, придомовая территория. Отгородили, чтобы дети не пинали мяч в стену, — рассказала председатель. — Проход красивый сделали, по ступенькам к пешеходному переходу. Дверь мы сняли, чтобы народ с ума не сходил. Я даже знаю, кто жалуется. Это аварийный проход. У нас одноподъездная девятиэтажка, нам очень тяжело ее обслуживать. И зимой, когда будем чистить снег, дверь будем закрывать. Потому что в прошлом году снег во время чистки на бабушку упал, она руку сломала. Сейчас можно ходить — пожалуйста.

В конце июля в Новосибирске, в сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.

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ТСЖзабор
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