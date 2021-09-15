«Дверь мы сняли, чтобы народ с ума не сходил»: со скандального забора на Белинского пропала калитка

У скандального забора на улице Белинского пропала дверь
В Новосибирске со странного забора вдоль дома на улице Белинского, 6/1 сняли дверь. Ограждение появилось на прошлой неделе. У местных жителей это вызывало недовольство, его установила председатель ТСЖ.
— Сегодня утром прошел мимо: сняли там дверь, — рассказал сегодня читатель НГС и прислал фото забора без двери.
Дом
— Люди, которые выходят из дома
Председатель ТСЖ «Белинское» Любовь Ермоленко рассказала, что решение об установке забора приняли жители дома на общем собрании.
— Мы огородили эту часть, потому что за углом устроили туалет и рядом — футбольное поле. Это наша земля, придомовая территория. Отгородили, чтобы дети не пинали мяч в стену, — рассказала председатель. — Проход красивый сделали, по ступенькам к пешеходному переходу. Дверь мы сняли, чтобы народ с ума не сходил. Я даже знаю, кто жалуется. Это аварийный проход. У нас одноподъездная девятиэтажка, нам очень тяжело ее обслуживать. И зимой, когда будем чистить снег, дверь будем закрывать. Потому что в прошлом году снег во время чистки на бабушку упал, она руку сломала. Сейчас можно ходить — пожалуйста.
В конце июля в Новосибирске, в сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.