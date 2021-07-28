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«Хватит жить для площади Калинина»: жители дома на Красном проспекте перегородили забором сквер с фонтаном

Также за ограждение попали уличные тренажеры и футбольная площадка

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Жители дома по Красному проспекту, 188 перегородили внутридворовый сквер забором, чтоб на их территорию не заходили чужие

Жители дома по Красному проспекту, 188 перегородили внутридворовый сквер забором, чтоб на их территорию не заходили чужие

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Жители дома на Красном проспекте перегородили забором двор с фонтаном

В Новосибирске в сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы на днях установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.

Старшая по дому Галина Чак пояснила корреспонденту НГС, что ограждение поставлено в границах земельного участка, который принадлежит дому, в соответствии с проектом благоустройства. Решение об установке забора поддержали на голосовании, по словам женщины, около 70% собственников жилья.

За муниципальные квартиры, которые присутствуют в доме, в поддержку забора проголосовала администрация Центрального округа, пояснила Галина Чак. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить позицию Центрального округа по ситуации.

За забором оказались и установленные депутатами уличные тренажеры

За забором оказались и установленные депутатами уличные тренажеры

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Причин установить забор, сокрушается старшая по дому, было много, но главная — постоянные чужаки, как дневные, так и ночные.

— У нас рядом одна из самых больших городских остановок, у нас рядом метро, у нас трамвай, маршрутки. А весь народ идет мимо нашего дома, заходят во двор, курят, пьют, кушают, мусорят, как туалет используют. У нас — отхожее место. Сколько мы можем терпеть? И даже мы свою территорию отдали скверу, чтобы люди шли по тротуару, в ограждение не взяли. Это тротуар, который идет от площади Калинина параллельно сцене к пятиэтажке № 266/2. Вот этот большой тротуар: тут половина наша, а половина 266-го дома. Почему у нас 157-й дом, 159-й дом, 160-й дом — ну все огорожены! А мы как бельмо в глазу! 266-й дом ходит и носит мусор к нам, в наши баки. С собаками гуляют все у нас… Просто мы хотим жить в чистом дворе. Хватит жить для площади Калинина, — объяснила корреспонденту НГС старшая по дому № 188 Галина Чак.

И несколько потрепанная детская игровая площадка

И несколько потрепанная детская игровая площадка

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Корреспондент НГС поговорил на месте с несколькими местными жителями. Из опрошенных довольна перегороженным сквером оказалась только одна женщина.

— Я очень положительно отношусь к забору. У нас постоянно малолетки в детских домиках сидят, пьянствуют. А полицию вызывать бесполезно: они приезжают и уезжают, — пояснила женщина, заходившая с детьми в подъезд дома.

Вход на общую футбольную площадку (слева за синим забором) тоже оказался перекрыт

Вход на общую футбольную площадку (слева за синим забором) тоже оказался перекрыт

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— Мне лично ограждение не нравится. И вот эти железные тренажеры, они же для всех. И футбольная площадка. Она же не принадлежит только одному дому. Школьники сюда приходили, играли постоянно. Они же никому не мешали. Можно было бы как-то сделать, чтобы днем был доступ, а на ночь закрывали, если кто-то тут мешает, — заметила другая жительница дома № 188.

— Этот забор ставила старшая по дому. Я не в восторге. Это бред, конечно. Дети с разных дворов сейчас перелазят через забор. А старшая что-то пытается делать, чтобы они не перелазили, — пояснила еще одна молодая женщина из дома № 188.

Некоторые люди по привычке еще идут через сквер, утыкаются в забор и в буквальном смысле разводят руками

Некоторые люди по привычке еще идут через сквер, утыкаются в забор и в буквальном смысле разводят руками

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— Люди у себя на кухне поговорят-поговорят, но не связываются. От кого добиваться устранения ограждения? Конечно, это безобразие, — высказала свое отношение к ограждению пожилая женщина, гуляющая у забора.

— Я жительница этого дома и сама в шоке. Насколько мне известно, было собрание. Результаты, видимо, положительные. А вообще, я не знаю, мы уже дуреем… Я пыталась со старшей разговаривать, но это невозможно, — вздохнула еще одна пожилая жительница 188-го дома.

Пока еще через двор можно пройти вдоль дома, но скоро тут установят калитки с замками

Пока еще через двор можно пройти вдоль дома, но скоро тут установят калитки с замками

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Пока еще прохожие могут пройти через этот двор со сквером и обратно — проход остался вдоль самого дома. Но скоро тут установят калитки с замками. Общую с соседним домом футбольную площадку, заметила Галина Чак, если будут недовольные, она готова тоже разделить забором, так как часть площадки относится к их дому.

Последние годы Новосибирск приобрел славу города заборов уже и на федеральном уровне. Городские ограждения, возведенные вопреки здравому смыслу, гремят не только в местных новостях, но и в российских СМИ. После некоторых публикаций НГС заборы всё же убирают. Как это, например, случилось с забором посреди тротуара в Кировском районе. Правда, до этого он простоял тут два года.

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забороградкиограждениясквер
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