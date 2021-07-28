«Хватит жить для площади Калинина»: жители дома на Красном проспекте перегородили забором сквер с фонтаном

Жители дома на Красном проспекте перегородили забором двор с фонтаном
В Новосибирске в сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы на днях установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.
Старшая по дому Галина Чак пояснила корреспонденту НГС, что ограждение поставлено в границах земельного участка, который принадлежит дому, в соответствии с проектом благоустройства. Решение об установке забора поддержали на голосовании, по словам женщины, около 70% собственников жилья.
За муниципальные квартиры, которые присутствуют в доме, в поддержку забора проголосовала администрация Центрального округа, пояснила Галина Чак. НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить позицию Центрального округа по ситуации.
Причин установить забор, сокрушается старшая по дому, было много, но главная — постоянные чужаки, как дневные, так и ночные.
— У нас рядом одна из самых больших городских остановок, у нас рядом метро, у нас трамвай, маршрутки. А весь народ идет мимо нашего дома, заходят во двор, курят, пьют, кушают, мусорят, как туалет используют. У нас — отхожее место. Сколько мы можем терпеть? И даже мы свою территорию отдали скверу, чтобы люди шли по тротуару, в ограждение не взяли. Это тротуар, который идет от площади Калинина параллельно сцене к пятиэтажке
Корреспондент НГС поговорил на месте с несколькими местными жителями. Из опрошенных довольна перегороженным сквером оказалась только одна женщина.
— Я очень положительно отношусь к забору. У нас постоянно малолетки в детских домиках сидят, пьянствуют. А полицию вызывать бесполезно: они приезжают и уезжают, — пояснила женщина, заходившая с детьми в подъезд дома.
— Мне лично ограждение не нравится. И вот эти железные тренажеры, они же для всех. И футбольная площадка. Она же не принадлежит только одному дому. Школьники сюда приходили, играли постоянно. Они же никому не мешали. Можно было бы как-то сделать, чтобы днем был доступ, а на ночь закрывали, если кто-то тут мешает, — заметила другая жительница дома
— Этот забор ставила старшая по дому. Я не в восторге. Это бред, конечно. Дети с разных дворов сейчас перелазят через забор. А старшая что-то пытается делать, чтобы они не перелазили, — пояснила еще одна молодая женщина из дома
— Люди у себя на кухне поговорят-поговорят, но не связываются. От кого добиваться устранения ограждения? Конечно, это безобразие, — высказала свое отношение к ограждению пожилая женщина, гуляющая у забора.
— Я жительница этого дома и сама в шоке. Насколько мне известно, было собрание. Результаты, видимо, положительные. А вообще, я не знаю, мы уже дуреем… Я пыталась со старшей разговаривать, но это невозможно, — вздохнула еще одна пожилая жительница
Пока еще прохожие могут пройти через этот двор со сквером и обратно — проход остался вдоль самого дома. Но скоро тут установят калитки с замками. Общую с соседним домом футбольную площадку, заметила Галина Чак, если будут недовольные, она готова тоже разделить забором, так как часть площадки относится к их дому.
Последние годы Новосибирск приобрел славу города заборов уже и на федеральном уровне. Городские ограждения, возведенные вопреки здравому смыслу, гремят не только в местных новостях, но и в российских СМИ. После некоторых публикаций НГС заборы всё же убирают. Как это, например, случилось с забором посреди тротуара в Кировском районе. Правда, до этого он простоял тут два года.