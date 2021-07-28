«Хватит жить для площади Калинина»: жители дома на Красном проспекте перегородили забором сквер с фонтаном

Причин установить забор, сокрушается старшая по дому, было много, но главная — постоянные чужаки, как дневные, так и ночные.



— У нас рядом одна из самых больших городских остановок, у нас рядом метро, у нас трамвай, маршрутки. А весь народ идет мимо нашего дома, заходят во двор, курят, пьют, кушают, мусорят, как туалет используют. У нас — отхожее место. Сколько мы можем терпеть? И даже мы свою территорию отдали скверу, чтобы люди шли по тротуару, в ограждение не взяли. Это тротуар, который идет от площади Калинина параллельно сцене к пятиэтажке № 266/2 . Вот этот большой тротуар: тут половина наша, а половина 266-го дома. Почему у нас 157-й дом, 159-й дом, 160-й дом — ну все огорожены! А мы как бельмо в глазу! 266-й дом ходит и носит мусор к нам, в наши баки. С собаками гуляют все у нас… Просто мы хотим жить в чистом дворе. Хватит жить для площади Калинина, — объяснила корреспонденту НГС старшая по дому № 188 Галина Чак.