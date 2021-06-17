Разум всё-таки победил. После публикации на НГС в Новосибирске снесли ограждение посреди тротуара

Сегодня снесли странный забор, который установили вопреки здравому смыслу на тротуаре на Новогодней улице в Кировском районе Новосибирска. Произошло это после публикации на НГС — забор простоял около двух лет. О демонтаже сообщила наша читательница.
— Сегодня убрали забор на Новогодней, это произошло после вашей публикации. Я живу в этом доме. Сегодня выезжала со двора днем, его демонтировали. К вечеру совсем исчез, — рассказала Елена.
Как правило, в Новосибирске такие оградки устанавливают вокруг парковочных карманов, которые находятся вне зоны пешеходных переходов. И нередко при их установке возникают казусы. Водители не могут напрямую пройти от машин до нужного места, а пешеходы вынуждены преодолевать препятствия, чтобы сесть или выйти из общественного транспорта.
О том, кто занимается установкой заборов в Новосибирске и сколько на это уходит денег из городского бюджета — мы писали ранее. По этой же ссылке смотрите подборку самых бессмысленных заборов (ограда на Новогодней в ней тоже была). Эта же оградка стала героем авторской колонки обозревателя НГС Стаса Соколова.