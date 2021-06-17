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Разум всё-таки победил. После публикации на НГС в Новосибирске снесли ограждение посреди тротуара

Оно простояло там около двух лет

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Забор на Новогодней улице в районе пересечения с Ватутина простоял два года

Забор на Новогодней улице в районе пересечения с Ватутина простоял два года

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Сегодня снесли странный забор, который установили вопреки здравому смыслу на тротуаре на Новогодней улице в Кировском районе Новосибирска. Произошло это после публикации на НГС — забор простоял около двух лет. О демонтаже сообщила наша читательница.

— Сегодня убрали забор на Новогодней, это произошло после вашей публикации. Я живу в этом доме. Сегодня выезжала со двора днем, его демонтировали. К вечеру совсем исчез, — рассказала Елена.

Как правило, в Новосибирске такие оградки устанавливают вокруг парковочных карманов, которые находятся вне зоны пешеходных переходов. И нередко при их установке возникают казусы. Водители не могут напрямую пройти от машин до нужного места, а пешеходы вынуждены преодолевать препятствия, чтобы сесть или выйти из общественного транспорта.

О том, кто занимается установкой заборов в Новосибирске и сколько на это уходит денег из городского бюджета — мы писали ранее. По этой же ссылке смотрите подборку самых бессмысленных заборов (ограда на Новогодней в ней тоже была). Эта же оградка стала героем авторской колонки обозревателя НГС Стаса Соколова.

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оградкиограждения
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