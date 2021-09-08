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Сибирячка установила во дворе многоэтажки личный забор (это выглядит максимально странно)

Из-за него людям приходится ходить по проезжей части

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Забор появился у многоэтажки в начале этой недели

Забор появился у многоэтажки в начале этой недели

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В Новосибирске жительница многоэтажки установила во дворе личный забор

Странный двухметровый забор появился у дома № 6/1 на улице Белинского в Новосибирске. По словам местных жителей, его установила председатель ТСЖ, чтобы под окнами ее квартиры не ходили люди.

Путь, который теперь преграждает забор, пользовался популярностью у детей — родители говорят, что это был самый безопасный путь в школу № 202.

— Председатель ТСЖ была очень недовольна тем, что под ее окнами ходят люди. Она живет на первом этаже и придумала такую конструкцию. 6 сентября работы начались, а 7-го числа забор установили, — утверждает местная жительница.

Забор ограждает лишь часть дома

Забор ограждает лишь часть дома

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Дом № 6/1 на Белинского — одноподъездный, и он примыкает к другой многоэтажке — № 6.

— Люди, которые выходят из дома № 6, теперь будут обходить по проезжей части. Раньше они проходили мимо дома № 6/1, а теперь, видимо, будут спускаться на дорогу и пробираться как придется, — возмущается местная жительница.

В ТСЖ Белинского, 6/1, только услышав, что им звонят журналисты, бросили трубку. Связаться с председателем ТСЖ не удалось.

Юрист Константин Зиновьев говорит, что для установки такого забора ТСЖ потребовалось бы разрешение жителей всего дома.

— Поскольку установка забора происходит на земельном участке, принадлежащем всему дому, то вопрос о такой установке должен решаться на общем собрании собственников МКД (или ТСЖ, если там организовано товарищество собственников жилья). Кроме того, если подобная конструкция затрудняет для пешеходов и водителей возможность попасть к другим домам, то может ставиться вопрос об организации сервитута. Подобные истории были у нас в городе. Собственники домов поставили забор на прямом пути от улицы Горького к «Ауре». В данном случае их действия были законны, поскольку к «Ауре» можно было добраться другими способами. А собственники домов по улице Овражной перегородили доступ к пешеходному мосту через лог от Танковой к Овражной. Это было признано незаконным, и установлен публичный сервитут, — объясняет Константин Зиновьев.

В Новосибирске зимой разрыли дыры на тротуаре и поставили забор на улице Выборной, который сейчас опасно накренился. Пока забор не наклонился, местные жители пожаловались в мэрию, но чиновники ответили, что ограждение закреплено.

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