Сибирячка установила во дворе многоэтажки личный забор (это выглядит максимально странно)

Странный двухметровый забор появился у дома № 6/1 на улице Белинского в Новосибирске. По словам местных жителей, его установила председатель ТСЖ, чтобы под окнами ее квартиры не ходили люди.

Путь, который теперь преграждает забор, пользовался популярностью у детей — родители говорят, что это был самый безопасный путь в школу № 202 .