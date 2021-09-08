Сибирячка установила во дворе многоэтажки личный забор (это выглядит максимально странно)

В Новосибирске жительница многоэтажки установила во дворе личный забор
Странный двухметровый забор появился у дома
Путь, который теперь преграждает забор, пользовался популярностью у детей — родители говорят, что это был самый безопасный путь в школу
— Председатель ТСЖ была очень недовольна тем, что под ее окнами ходят люди. Она живет на первом этаже и придумала такую конструкцию.
Дом
— Люди, которые выходят из дома
В ТСЖ Белинского, 6/1, только услышав, что им звонят журналисты, бросили трубку. Связаться с председателем ТСЖ не удалось.
Юрист Константин Зиновьев говорит, что для установки такого забора ТСЖ потребовалось бы разрешение жителей всего дома.
— Поскольку установка забора происходит на земельном участке, принадлежащем всему дому, то вопрос о такой установке должен решаться на общем собрании собственников МКД (или ТСЖ, если там организовано товарищество собственников жилья). Кроме того, если подобная конструкция затрудняет для пешеходов и водителей возможность попасть к другим домам, то может ставиться вопрос об организации сервитута. Подобные истории были у нас в городе. Собственники домов поставили забор на прямом пути от улицы Горького к «Ауре». В данном случае их действия были законны, поскольку к «Ауре» можно было добраться другими способами. А собственники домов по улице Овражной перегородили доступ к пешеходному мосту через лог от Танковой к Овражной. Это было признано незаконным, и установлен публичный сервитут, — объясняет Константин Зиновьев.
В Новосибирске зимой разрыли дыры на тротуаре и поставили забор на улице Выборной, который сейчас опасно накренился. Пока забор не наклонился, местные жители пожаловались в мэрию, но чиновники ответили, что ограждение закреплено.