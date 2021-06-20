«Поставили забор зимой в дыры»: чиновники отчитались, что закрепили ограждение, а оно после этого накренилось

В Новосибирске зимой разрыли дыры на тротуаре и поставили забор на улице Выборной, который сейчас опасно накренился. Пока забор не наклонился, местные жители пожаловались в мэрию, но чиновники ответили, что ограждение закреплено.



— Зимой, в январе-феврале, его поставили с торца дома Выборная, 144/1 , по стороне дома Выборная, 152/1 и до регулируемого пешеходного перехода на остановке « Пос. Энергетиков ». Установлено в мороз -30 в проштробленные дыры. Ни зимой, ни до сих пор ограждение не закреплено. В дырах остались камни, видимо, это и есть «закреплено», — рассказала корреспонденту НГС читательница.