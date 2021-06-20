«Поставили забор зимой в дыры»: чиновники отчитались, что закрепили ограждение, а оно после этого накренилось

В Новосибирске забор накренился после отчета чиновников о закреплении
В Новосибирске зимой разрыли дыры на тротуаре и поставили забор на улице Выборной, который сейчас опасно накренился. Пока забор не наклонился, местные жители пожаловались в мэрию, но чиновники ответили, что ограждение закреплено.
— Зимой, в январе-феврале, его поставили с торца дома
Пока забор не завалился, она обратилась с жалобой в мэрию и получила ответ.
— Силами МКУ «Дорожно-эксплуатационное
Но ситуация с забором, по словам читательницы, стала после этого только хуже.
— На данный момент ограждение завалено. В местах сварки отдельных секций произошли разрывы, ямы становятся всё больше. Это ограждение, видимо, предназначалось, чтобы оградить поток детей от дороги, так как по этому тротуару ежедневно ходят родители с малышами в два детских сада. Но оно сейчас небезопасно для детей, оно на грани того, чтобы упасть, — недовольна женщина.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать состояние забора.
На прошлой неделе снесли странный забор, который установили вопреки здравому смыслу на тротуаре на Новогодней улице в Кировском районе Новосибирска. Произошло это после публикации на НГС — забор простоял около двух лет. О демонтаже сообщила наша читательница.