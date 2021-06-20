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«Поставили забор зимой в дыры»: чиновники отчитались, что закрепили ограждение, а оно после этого накренилось

Местные жители боятся, что забор может поранить детей, которые идут по тротуару в детсад и школу

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Забор, по словам местных жителей, наклоняется всё сильнее с каждым днем

Забор, по словам местных жителей, наклоняется всё сильнее с каждым днем

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В Новосибирске забор накренился после отчета чиновников о закреплении

В Новосибирске зимой разрыли дыры на тротуаре и поставили забор на улице Выборной, который сейчас опасно накренился. Пока забор не наклонился, местные жители пожаловались в мэрию, но чиновники ответили, что ограждение закреплено.

— Зимой, в январе-феврале, его поставили с торца дома Выборная, 144/1, по стороне дома Выборная, 152/1 и до регулируемого пешеходного перехода на остановке «Пос. Энергетиков». Установлено в мороз -30 в проштробленные дыры. Ни зимой, ни до сих пор ограждение не закреплено. В дырах остались камни, видимо, это и есть «закреплено», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Пока забор не завалился, она обратилась с жалобой в мэрию и получила ответ.

— Силами МКУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» пешеходное ограждение установлено и закреплено, — говорится в ответе мэрии, которое имеется в распоряжении редакции.

Но ситуация с забором, по словам читательницы, стала после этого только хуже.

— На данный момент ограждение завалено. В местах сварки отдельных секций произошли разрывы, ямы становятся всё больше. Это ограждение, видимо, предназначалось, чтобы оградить поток детей от дороги, так как по этому тротуару ежедневно ходят родители с малышами в два детских сада. Но оно сейчас небезопасно для детей, оно на грани того, чтобы упасть, — недовольна женщина.

Забор должен ограждать детей от опасной дороги

Забор должен ограждать детей от опасной дороги

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Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать состояние забора.

На прошлой неделе снесли странный забор, который установили вопреки здравому смыслу на тротуаре на Новогодней улице в Кировском районе Новосибирска. Произошло это после публикации на НГС — забор простоял около двух лет. О демонтаже сообщила наша читательница.

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