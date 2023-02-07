Город на горе: гуляем по самому крутому (в буквальном смысле) району Новосибирска с дворами-ущельями

Продолжаем наши прогулки по городу. На этот раз речь пойдет о жилмассиве Горском, который интересен сразу по ряду причин. Во-первых, это в принципе первый крупный комплекс жилых зданий Новосибирска, воздвигнутый уже при капитализме частной компанией. У самой этой территории интересная история. Здесь есть уникальная улица, которая пересекает сама себя. А главное, строительство здесь продолжается и поныне, так что можно сравнить и построенные в разное время дома, и то, что происходит между ними.

