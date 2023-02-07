Город на горе: гуляем по самому крутому (в буквальном смысле) району Новосибирска с дворами-ущельями

Продолжаем наши прогулки по городу. На этот раз речь пойдет о жилмассиве Горском, который интересен сразу по ряду причин. Во-первых, это в принципе первый крупный комплекс жилых зданий Новосибирска, воздвигнутый уже при капитализме частной компанией. У самой этой территории интересная история. Здесь есть уникальная улица, которая пересекает сама себя. А главное, строительство здесь продолжается и поныне, так что можно сравнить и построенные в разное время дома, и то, что происходит между ними.
Жилой массив существовал здесь (между улицей Котовского и железной дорогой) еще с послевоенных времен. Сегодня может показаться странным, зачем потребовалось строить дома вдоль шумной «железки», да еще так обособленно. Но в те времена нынешний центр Левобережья (площадь Маркса) не был таким важным логистическим узлом. Даже Октябрьский мост был построен только в 1955 году. А вот подвозить работников на промышленные предприятия, выстроившиеся вдоль Станционной улицы, при помощи железной дороги можно было уже тогда. Так с тех пор и остался здесь кусок старой застройки.
Основная часть Горского построена на месте огромного тепличного комплекса, который протянулся вдоль улицы Котовского и когда-то даже снабжал горожан свежими овощами. Теплицы работали вплоть до начала 90-х, но открытие границ и начало свободной торговли быстро сделали комбинат если не убыточным, то уж точно не особенно прибыльным. Особенно по сравнению со строительством и продажей жилья.
О тех временах здесь напоминают только название остановки общественного транспорта «Тепличная» (вдруг вы недоумевали по этому поводу) и старая, проржавевшая вывеска на крыше пятиэтажки на Планировочной, 56. По словам старожилов, здесь располагался магазин, где продукцию тепличного комплекса можно было купить мелким оптом.
Собственно сам Горский отделяется от этой старой советской застройки улицей Планировочной, которую можно считать своеобразной достопримечательностью города. Потому что не так уж много в мире улиц, которые бы пересекали сами себя. А здесь можно встать на перекрестке Планировочной и Планировочной. Или, пойдя гулять туда с кем-то на пару, идти одновременно по одной улице, но параллельно друг другу. Остроумцы уже давно предлагают переименовать Планировочную в улицу Лобачевского (математик, создатель неевклидовой геометрии, в которой параллельные прямые могут пересекаться. — Прим.ред.).
Нынешний жилмассив состоялся (в том виде, в каком мы его знаем), благодаря строительному концерну «Сибирь», который начал здесь работы еще в 1991 году. Горский стал первым примером комплексной застройки, выполненной с нуля частной компанией по своему разумению.
Сегодня здешнее жилье уже, конечно, не выглядит пределом мечтаний, но, стоит отдать должное застройщику, первая очередь жилмассива возводилась еще по советским нормативам — с просторными дворами и организованными в них общественными пространствами. Сейчас этим уже никого не удивишь, но тогда собственный (пусть и небольшой) парк выглядел почти роскошью. Да и сегодня здешняя белая ротонда привлекает блогеров, которые приезжают сюда сделать фото в необычной локации. Местные жители-то давно к ней привыкли.
Поначалу здешним домам пытались даже придать какую-то индивидуальность. Так, у панельной 11-этажки были застекленные лоджии с вставленными туда дуговыми рамами. На первый взгляд это мелочь, но она придает зданию немного индивидуальности. Но с тех пор немало жителей успели внести в это своеобразие свой вклад, вставив обычные пластиковые окна.
В парке обнаружена работающая хоккейная коробка, в которой не только увлеченно играли дети, но и катались на коньках несколько местных жителей. Подобного рода сооружения когда-то можно было увидеть буквально в каждом квартале, а сегодня они смотрятся редкими примерами доступной заботы о жителях.
Более поздняя часть Горского выглядит уже не так жизнерадостно. Дома здесь стоят плотнее, образуя настоящие «каменные джунгли». При этом нужно отдать должное местной управляющей компании, снег в этих «джунглях» убирается получше, чем во многих более престижных кварталах.
В зданиях, расположенных внутри квартала, практически нет помещений, специально приспособленных под коммерческую аренду. Поэтому салоны красоты или магазинчики ютятся в полуподвальных помещениях. Немногочисленный здесь общепит, магазины и просто сервисные предприятия практически все расположены в зданиях, выходящих на улицу Котовского. К тому же отсюда совсем недалеко до проспекта Маркса, где хватает и торговли, и общепита. Так что какой-то собственной инфраструктуры, ориентированной прежде всего на жителей жилмассива (как это происходит сегодня) здесь как-то не сформировалось.
После того как Горский уже сформировался и стал понятным для потенциальных покупателей жилья местом на городской карте, застройкой здесь занялись и другие компании, начав двигаться по направлению к реке. Дома здесь и поновей, и подороже, но отсутствие единого плана и одного застройщика сразу бросается в глаза. На смену прямым широким проездам приходит сутолока высоток и узкие проходы между огороженных забором отдельных домов.
Дальше начинается склон, на разных уровнях которого расположены с десяток зданий, связанных между собой сложной системой спусков и лестниц. Пожалуй, только здесь район действительно оправдывает свое название. Вряд ли где-то еще в городе из окон второго этажа здания открывается вид на крыши соседней девятиэтажки.
Атмосфера здесь правда царит довольно специфическая. Отсутствие какого-то единого хозяина (а также воли жильцов как-то обустроить место, где они живут) приводит к тому, что практически всё свободное пространство оказывается заставлено машинами, а внутриквартальные проезды покрыты толстым слоем слежавшегося снега с глубокими колеями.
Разве что магазинов и сервисных предприятий здесь побольше, потому что для них изначально были зарезервированы помещения. Благо поместить всё это тут есть куда — часть зданий построена на массивном стилобате (неизбежном в случае застройки склонов). Большую часть этой конструкции занимают крытые парковки, но, по всей видимости, жители предпочитают парковаться на улице. Потому что на паркингах висят объявления о возможности аренды здесь машино-мест, а вот найти пустое место под открытым местом непросто.
Нельзя сказать при этом, что здесь нет благоустройства. Перед стоящим уже на берегу котлована самым большим здесь зданием разбит небольшой парк (оценить его красоты зимой, конечно, сложно). Зато вид на реку ничто не должно закрыть, дальше через дорогу начинается котлован. Хотя в Новосибирске и это может оказаться недостаточным препятствием для дальнейшей застройки.
Отсюда, к слову, уже рукой подать и до перехода сквозь эстакаду Октябрьского моста, на другой стороне которой расположена будущая станция метро «Спортивная». И когда она, наконец, заработает, тысячам жителей и Горского, и расположенной по другую сторону «Панорамы» (еще один жилой комплекс) будет ходить туда поближе, чем до Студенческой.
Судя по всему, история Горского пока не думает заканчиваться. Кроме нескольких новостроек, которые уже поднялись вровень (и даже выше) с окрестными домами, здесь уже появилось ограждение в низине, на другой стороне улицы Стартовой, которая пока служит границей жилмассива. Зона вокруг карьера давно манит самых разных застройщиков, и, кто знает, может быть, кому-то и удастся получить здесь землю для какого-нибудь очередного скромного апарт-отеля этажей на 16–17. В Новосибирске такое случается.
Горский строился как район с доступным жильем, только недавно там появились дома, рассчитанные на более состоятельных покупателей. А вот в районе метро «Октябрьская» образовался целый кластер из жилых комплексов с ценами выше среднего. Побродить по этому «Манхэттену» можно вместе с обозревателем НГС Стасом Соколовым.