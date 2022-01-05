Варламов включил «Просторный» в топ-3 худших ЖК России — Алексей Джулай назвал критику заказной

Блогер и урбанист Илья Варламов в новом видео представил свой рейтинг худших жилых комплексов России. На третьем месте оказался ЖК «Просторный» в Новосибирске от ГК «Дискус». Блогера смутило в новосибирском объекте всё — от качества используемых стройматериалов до практически полного отсутствия инфраструктуры. При этом в видео использовались кадры, вышедшие на его канале еще в начале 2019 года. НГС попросил самого застройщика оценить объективность рейтинга.

Мнение блогера

— Это многоместный ад построила ГК «Дискус», которой владеет депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Честно скажу, когда я впервые попал в «Просторный», я был в шоке. Я не понимаю, как это могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Везде строительный мусор, здесь нет столбов, нет тротуаров, здесь вообще ничего нет, притом что дома сданы. Здесь уже живут люди. Но еще большей загадкой для меня остается то, как это говно люди покупают. Какие процессы происходят в голове у человека, который берет свои последние деньги и несет их застройщику — миллион или два, — чтобы взамен получить ключ от бетонного мешка? — недоумевает Варламов.