Варламов включил «Просторный» в топ-3 худших ЖК России — Алексей Джулай назвал критику заказной

Блогер и урбанист Илья Варламов в новом видео представил свой рейтинг худших жилых комплексов России. На третьем месте оказался ЖК «Просторный» в Новосибирске от ГК «Дискус». Блогера смутило в новосибирском объекте всё — от качества используемых стройматериалов до практически полного отсутствия инфраструктуры. При этом в видео использовались кадры, вышедшие на его канале еще в начале 2019 года. НГС попросил самого застройщика оценить объективность рейтинга.
Мнение блогера
— Это многоместный ад построила ГК «Дискус», которой владеет депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Честно скажу, когда я впервые попал в «Просторный», я был в шоке. Я не понимаю, как это могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Везде строительный мусор, здесь нет столбов, нет тротуаров, здесь вообще ничего нет, притом что дома сданы. Здесь уже живут люди. Но еще большей загадкой для меня остается то, как это говно люди покупают. Какие процессы происходят в голове у человека, который берет свои последние деньги и несет их застройщику — миллион или два, — чтобы взамен получить ключ от бетонного мешка? — недоумевает Варламов.
По словам блогера, после поста о «Просторном» застройщик обвинял его в «заказухе». Сам блогер опроверг это обвинение очередной колкостью в адрес застройщика.
Страшнее «Просторного» он считает только ЖК «Новый Оккервиль» в Кудрово Ленинградской области и ЖК «Перспективный» в Ставрополе.
Мнение застройщика
Владелец и руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай поделился с НГС мнением о критике в адрес одного из проектов компании в новом видео Варламова:
— Съемки, которыми пользуется Варламов, сделаны в 2016–2019 годах, когда эти дома еще не были введены в эксплуатацию (на сегодняшний момент введены только 35 блок-секций из 86). Заявления Варламова о том, что дома введены без лифтов, — ложь. Как и Алексей Навальный в своем фильме о «Дискусе», Варламов снимал стройку и земельные участки, которые не принадлежат застройщику. «Зоркий сокол» не заметил два детских сада, парк, аллею, автомобильные дороги, торговый и спортивный комплекс на жилмассиве «Просторный». Не знал он о строительстве поликлиники и школы, которые строят по концессионным соглашениям. И тогда, и сейчас мое мнение остается прежним: данные материалы заказного характера, — убежден застройщик.
Возмутили Джулая и резкие слова в видео блогера о людях, проживающих в ЖК.
— Да, наверное, это не очень богатые люди, но это честные труженики. Это учителя, врачи, муниципальные служащие, сироты, простые рабочие с заработной платой 30 тысяч рублей. Этим людям может быть одобрен кредит на приобретение жилья до полутора миллионов рублей. Другой альтернативы купить собственное жилье у этих людей нет. И наша компания сделала всё возможное, чтобы люди на начальном этапе строительства купили студию на жилмассиве «Просторный» в 32 квадратных метра за
Хочу напомнить, что средняя заработная плата по Новосибирской области составляет 37 тысяч рублей. Я строю жилье для работающих людей с заработной платой от 30 тысяч рублей. Это миссия нашей компании, а право на жилье определено Конституцией, — заключил владелец «Дискуса».
Построенный «Дискусом» ЖК «Просторный» неоднократно подвергался критике федеральных блогеров. Первым это сделал как раз Илья Варламов в том самом ролике 2019 года, кадры из которого появлялись в новом видео про
Этот негатив при этом особо не сказался на спросе новосибирцев на построенное «Дискусом» жилье — квартиры там остаются востребованными, а их жители продолжают выбирать владельца группы компаний Алексея Джулая депутатом горсовета. Аналитик строительного рынка Сергей Николаев в своей колонке на НГС объяснял почему. Он признавал часть недостатков, отмеченных в статьях, другую опроверг, а также отметил, что критики «Дискуса» вряд ли смогли бы с такой себестоимостью смогли построить хотя бы коровники, не говоря о жилье.
Летом 2021 года корреспондент НГС ездил в ЖК «Просторный», чтобы посмотреть, что происходит там спустя 3 года после визита Варламова. Там нашел привычные для больших современных ЖК проблемы с нехваткой инфраструктуры и встретил в целом довольных жильем горожан.